El Pretexto celebrará sus cinco años en operaciones de una forma muy particular. Se trata de la primera y única agrohospedería culinaria de la isla y ha sido reseñada en reconocidos medios de viaje internacionales como AFAR, Travel and Leisure, Condé Nast, New York Times, entre otros.

Para celebrar los cinco años, El Pretexto anunció el proyecto “On the Road”, una serie de cinco cenas en cinco espacios que resaltan las bellezas de los campos puertorriqueños, en colaboración con el chef puertorriqueño y ganador de una estrella Michelin, Jonathan Meléndez, de Casa Mono, Nueva York.

“El Pretexto fue mi excusa para regresar a vivir al campo. Nuestro proyecto se ha construido con mucho amor y esfuerzo. Esta serie es nuestra propuesta para celebrar el aniversario llevando a los amantes de la comida a cinco lugares increíbles del campo puertorriqueño en una experiencia cuidadosamente curada por nuestro equipo para continuar el desarrollo económico sostenible de nuestra montaña”, comentó Crystal Díaz, propietaria de El Pretexto.

El Pretexto es una hospedería en Cayey solo para adultos que cuenta con cuatro villas para disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad y las vistas desde la montaña hasta el mar Caribe. (Suministrada)

En cada lugar serán diferentes los ingredientes y el menú. La primera experiencia será el domingo 27 de agosto en Vientos, una hermosa hospedería rural y restaurante que pronto abrirá sus puertas en la tri-frontera entre Aibonito, Coamo y Barranquitas. El domingo 1ro de octubre se celebrará la segunda en Aldeana, un nuevo espacio para celebrar eventos privados presentado por los exitosos chefs de Bacoa: Xavier Pacheco, Raúl Correa y René Marichal, quienes cocinarán junto a Meléndez en esa ocasión. La tercera fecha propone celebrar el café y el cacao puertorriqueño en el interior de Adjuntas, así que el 29 de octubre los caminos conducen al proyecto de Forgotten Forest, dirigido por un boricua de la diáspora que decidió regresar a vivir su pasión. Para la cuarta experiencia, el 19 de noviembre, se disfrutará en el proyecto de 4 Casitas en Cabo Rojo, un hermoso Bed & Breakfast donde se celebrará la abundancia que ofrece el mar puertorriqueño en una cena colaborativa entre Meléndez y el chef José Carles, quien además es un amante de la pesca. Y para cerrar, la quinta y última experiencia se llevará a cabo en El Pretexto, el 17 de diciembre, en una celebración de los sabores navideños.

El Pretexto es una hospedería en Cayey solo para adultos que cuenta con cuatro villas para disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad y las vistas desde la montaña hasta el mar Caribe. El proyecto cree en educar sobre la importancia de consumir productos locales, no solo para alimentarnos mejor, sino también para asegurar que el dinero impacte directamente la economía de campesinos y pescadores, mejorando su calidad de vida.

El proyecto cree en educar sobre la importancia de consumir productos locales. (Suministrada)

Para más información sobre El Pretexto: elpretextopr.com; y para más información sobre la serie On the Road, el menú, los precios y las reservaciones: elpretextopr.com/on-the-road.