Delicias con aroma de campo en San Sebastián

En el barrio Calabazas de San Sebastián, se encuentra el restaurante Paladar Campesino atendido por sus propietarios Glimaldy Torres Valle y su esposa Stefany Martínez, quienes te hacen sentir como si llegaras a la casa de un familiar para disfrutar de un deliciosa comida hecha con el sazón de la abuela.

El restaurante, que solo abre sus puertas los sábados y domingos desde las 12:00 del mediodía, es muy concurrido por su sabrosa comida, la decoración de la vida campesina boricua, y la espectacular vista a las montañas de Pepino, que se pintan de anaranjado con los bellos atardeceres.

“Siempre he apostado al campo. Las raíces de una buena comida están en el campo, y el sazón también. El paladar campesino lo tenemos nosotros acá, en el campo, en la montaña, y de ahí surgió el nombre”, expresó Torres Valle, sobre el restaurante que opera desde el 9 de mayo de 2016.

La decoración del local evoca el pasado de los boricuas con latas de galletas viejas, tocadiscos, cafeteras, máquina de coser, quinqués, entre otros artículos que fueron recuperados de la casita museo que estaba anexo al restaurante, y que fue destrozada tras el paso de los huracanes María (2017) y Fiona (2022).

Platos con el sazón de abuela. El espacio gastronómico permite apreciar las bondades de la naturaleza.

“El que no es del campo llega aquí y queda maravillado con la vista, y con la historia que cuentan los artículos antiguos que tenemos. Muchos de ellos llegan porque me los regalan, la gente los trae al restaurante o los he comprado”, explicó. “Y por supuesto, llegan buscando ese buen sazón y el toque criollo que tiene nuestra comida”, añadió el propietario y chef.

“La crema de Clarita es la entrada que más se vende”, aseguró Torres Valle, sobre el plato que lleva el nombre de su madre.

“Mi mamá me hacía la cremita. Y es que, la base de esta cocina siempre ha sido mi mamá (Clara), mi abuela Lola (QEPD) y mi tía (Minerva) que me marcó mucho en la cocina. Todo lo que ellas hacían, que ellas no lo ven como grande, yo lo modifico para darle el toque que merece”, subrayó.

La Crema de Clarita es una crema de plátano y guineo; tiene escabeche de gandules y se acompaña con pernil al caldero, una arañita de plátano y es decorada con la hoja de plátano, característica de este local. Y, otro de los aperitivos más solicitados son la yuquitas rellenas de churrasco en salsa de guayaba y salsa de queso.

Entre los platos fuertes, está la estrella, que es el arroz mamposteao de habichuelas o gandules, mezclado con las carnes y servido sobre una hoja de plátano con tostones.

“Trabajamos también una pechuga empanada en masa de bacalaítos coronada con churrasco salteado con vegetales y guayaba. Además, trabajamos todo tipo de carnes como ribeye, chuleta Can Can, chillo y mariscos. Estamos lejos, no nos podemos dar el lujo de no ofrecer variedad”, sentenció el empresario de 36 años de edad.

Y para cerrar con broche de oro la visita al Paladar Campesino, no olvides el postre.

“Tenemos el tembleque de coco que se sirve dentro del coco, y hasta se hizo viral. Y también el tembleque de coco y nutella, que a la gente le encanta. El tembleque nos identifica como boricuas, y lo que hice fue modificarlo un poco”, explicó Torres Valle, quien añadió que también ofrecen variedad de cheecake y flanes.

El propietario destacó que a pesar de su oferta de carnes y mariscos, es visitado por una gran cantidad de veganos a los que siempre recibe y les presenta ricas opciones.

“Aquí vienen muchos veganos no sé por qué. No tengo un menú vegano. Pero, cuando viene alguien vegano, yo me transformo. Le monto un plato lleno de sabor sin nada de carne, y cuido mucho no tener contaminación (con las carnes)”, explicó el chef natural de Las Marías, quien preparó un sabroso arroz mamposteao lleno de vegetales frescos y gandules acompañado de tostones del país.

Y, para acompañar los sabrosos platos, puedes optar por una piña colada fría para refrescarte mientras disfrutas de la vista y de la brisa en la montaña, lo que hace que este restaurante no necesite ventanas, abanicos y mucho menos acondicionador de aire.

El Paladar Campesino queda a 15 minutos de la plaza pública Ángel Gabriel Mislán Huertas, en San Sebastián.

El restaurante cuenta, además, con dos villas con balcón para disfrutar del hermoso paisaje.