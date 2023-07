Configurado para satisfacer las exigencias de quienes gustan un buen desayuno a cualquier hora en un ambiente apacible, Iko Riko Factory ofrece innovación culinaria en el pueblo de Salinas y áreas limítrofes.

El negocio, que arrancó sus operaciones en el 2013 como un carretón de venta de frappés, ha continuado en constante evolución hasta convertirse en uno de los espacios gastronómicos predilectos de la región.

“Comenzamos como un quiosco en el 2013, que para entonces se llamaba ‘Frappé Iko Riko y algo más’. Lo inicié con mi abuela. Con los años, ella dejó el negocio e intervinieron otros familiares para mantenerlo y les resultaba difícil. Con el tiempo, llegó la pandemia y no estaba bien en donde laboraba en una tienda de venta de ropa, y decidí emprender. Tomé las riendas del negocio con mi pareja Kevin Rosado Maimí, le cambiamos la imagen y el concepto para elevarlo a otro nivel”, explicó Julio Martínez Colón, copropietario del establecimiento, sobre el inicio de la empresa.

Y, en esa evolución, fue que la pareja incorporó los desayunos y, con una agresiva campaña de publicidad en redes sociales, ganó la simpatía de decenas de clientes.

“El ofrecimiento se tornó muy elegante para continuar en el carretón e iniciamos la búsqueda de un local y aquí, en esta esquina, comenzamos nuestro restaurante tipo ‘brunch’ a toda hora y continuamos con los frappés originales. Tenemos la misma clientela que busca la bebida y, a la vez, añadimos más personas que ahora gustan del desayuno”, explicó.

Julio Martínez, propietario del restaurante Iko Riko Factory. (Isabel Ferré Sadurní)

Las ideas no cesan en las mentes de estos jóvenes y la génesis del nuevo concepto nació de un revoltillo, la oferta más buscada del negocio. “Creamos una receta de revoltillo que es la más pedida por nuestros visitantes. A nosotros nos gusta ‘brunchear’ y descubrimos que todos los lugares tenían un sabor similar. Lo único que los distingue es la presentación, pero el sabor es casi igual en todos. De ahí es que Kevin crea esta receta que a la gente le gusta y es una sensación para el que la prueba”, especificó sobre el plato.

El revoltillo lo preparan con especias y lo acompañan con tostadas criollas, integrales o de medianoche; o cualquier otra preferencia del cliente. “Viene acompañado de un diseño de frutas al que también se le puede añadir la famosa ‘salsita’, que tiene como base el queso crema de la casa con una crema por encima, y del que las personas opinan que parece un mofongo por su forma. Es otro éxito que muchos piden para acompañar el revoltillo u otro plato que desee el que venga”, expresó Martínez Colón.

“Nuestro plato principal es el ‘Iko Big Breakfast’, que contiene el revoltillo, tostadas criollas y cualquier tipo de ‘side’ que quieras añadirle como pancakes, tostadas francesas o waffles. Te digo más, esos pancakes no son como los regulares, también le hicimos una receta original para hacerlos diferentes al gusto”, mencionó el empresario.

Plato Day & Night, que cuenta con un waffle "sweet and salty": la mitad del waffle tiene Nutella, crema de la casa y frutas y la otra mitad tiene pollo empanado, papas fritas y huevo. En el fondo el Iko's Big Breakfast. (Isabel Ferré Sadurní)

En el espacio también preparan comida vegana, como quesadillas, tacos y revoltillo con tofú.

“No hacemos platos fuertes como comidas criollas, pero hacemos hamburgers, quesadillas, tacos y ‘sliders’ para quienes no quieren desayunar o mezclar el almuerzo con el desayuno. Tenemos, además, sancocho hecho por la abuela y hasta alcapurrias que ella hace. Si cuando las pidas no hay, es que ella no pudo hacerlas, eso conserva el sabor original e inigualable”, destacó.

Otro de sus grandes aciertos creativos es la ‘Beermosa’, el mismo concepto de la mimosa, pero con la efervescencia que se obtiene de la cerveza. “Todos hacen mimosa, y para ser creativos iniciamos la ‘Beermosa’. Muchas personas la buscan porque sabe exquisita”, indicó el entrevistado.

Como parte del ambiente que allí se genera, la música es un componente ideal que Martínez Colón utiliza para diversificar las cualidades del establecimiento. “Tenemos música acústica en vivo en las mañanas de los fines de semana y deseo traer jazz porque entiendo que se adapta muy bien al concepto”, dijo.

Abierto todos los días de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y los fines de semana de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., “Iko Riko Factory” se distingue por el sabor de sus productos, que en su mayoría son comprados a agricultores del país. “Los jugos naturales, los adquirimos en Cayey y los huevos son de una joven emprendedora cercana que tiene un producto de calidad inigualable y nos ayudamos, a la vez que ofrecemos frescura, estamos protegiendo la salud de nuestros clientes sin ingredientes alterados o ‘pretratados’ artificialmente”, detalló.

Como parte de las proyecciones futuras, la pareja de empresarios no descarta operar en horario nocturno y abrir otro local entre Aguadilla y Rincón; algo más cercano a la playa.

El concepto está ubicado en la carretera 1, en Salinas. Para más información, puede llamar al 787-943-0081 o visite sus páginas en la Internet bajo ikorikofactory.com y en Facebook.