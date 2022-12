Cocinar como profesión no estaba en el plan de vida que el puertorriqueño Jonathan Meléndez se había trazado inicialmente. Pero la huelga universitaria de 2010 lo obligó a hacer un alto en sus estudios de contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, lo que le permitió replantearse otras opciones, luego de trabajar como lavaplatos y estudiar artes culinarias en la Escuela Hotelera de San Juan.

Hoy, a los 31 años, Meléndez lidera una de las mejores cocinas de comida española en Manhattan, Casa Mono & Bar Jamón, famosa por sus platos inspirados en la gastronomía de Cataluña y la Costa Brava, así como por sus variadas tapas y su amplia carta de vinos, espacio establecido en 2004 por los chefs Mario Batali y Andy Nusser.

Se trata de un restaurante que ha sido galardonado con tres estrellas de The New York Times en 2015 y una estrella Michelin en 2009 que, por los pasados 13 años, ha logrado revalidar ininterrumpidamente esta distinción que reconoce la calidad, creatividad y el buen servicio de restaurantes y hoteles en el mundo.

De hecho, para el chef ejecutivo -nombrado a ese puesto en julio de 2021- es motivo de mucho orgullo haber logrado mantener el reconocimiento de la prestigiosa guía gastronómica en este último año.

“Estoy muy contento por ese logro (revalidar el premio) durante el año que he estado como chef ejecutivo del restaurante”, comenta con orgullo Meléndez, natural de Cayey, quien comenzó inicialmente como ayudante de cocina (sous chef). Pero se apresura a resaltar que se trata de un trabajo en equipo con muchas personas que colaboran para mantener la calidad y el buen servicio en el restaurante. “Todos dejan su huella”.

El reconocido chef, quien estuvo de visita en la isla esta semana para cocinar en una cena exclusiva en la hospedería culinaria El Pretexto, en Cayey, explica que Casa Mono es un restaurante pequeño con una cocina abierta, aunque luego de la pandemia se volvió más grande por el “outdoor dining”.

“Adentro sienta a 35 comensales y la barra tiene siete sillas al frente de la cocina. Es muy emocionante porque tienes interacción con los clientes, la gente te ve cocinando, plateando… todo es muy casual”, describe Meléndez, mientras recuerda que luego de trabajar en Puerto Rico en el restaurante Budatai, en San Juan, del reconocido chef Roberto Treviño, en 2014 fue a Nueva York para trabajar durante sus vacaciones en Casa Mono, al igual que en otros restaurantes de la ciudad.

Fachada del restaurante Casa Mono @ Bar Jamón, en Manhattan. (Instagram)

“Regresé a Puerto Rico, me casé y después del huracán María decidí regresar a Nueva York. Luego de unos años en los que trabajé para el chef David Chang (propietario del grupo de restaurantes Momofoku) y diferentes personalidades de la industria, surgió la oportunidad de volver a Casa Mono en 2020 porque había una plaza de ‘sous chef’ y siempre tuve interés porque era mi restaurante favorito. Pero lo curioso de la plaza era que el que fue promovido a chef ejecutivo solo iba a estar por un año y cuando eso pasó me promovieron”, rememora Meléndez, quien cree que todo el entrenamiento que tuvo en la cocina de Budatai y en los demás restaurantes que trabajó en Nueva York lo prepararon para su trabajo actual.

“Yo siempre he sido muy trabajador y disciplinado. Eso se lo debo mucho a mi papá que es la persona más trabajadora y responsable que conozco. Creo que eso va formando a uno poco a poco”, agrega el chef, al recordar que en Budatai había un ambiente “muy fuerte, de largas horas de trabajo, con turnos de 16 a 20 horas”, que lo preparó y le dio la base para trabajar en cualquier cocina. Por eso cree que aun en los momentos más difíciles se aprende y sirve de experiencia para seguir adelante.

Propuesta gastronómica

Según Meléndez, Casa Mono es un restaurante con una propuesta culinaria inspirada en recetas españolas “pero siempre dándoles un ‘twist’ (toque) personal”. De hecho, son tapas -o como él la llama, cocina en miniatura-, que siempre llevan la firma del restaurante.

“Por ejemplo, una tapa clásica como la oreja de cerdo, nosotros le damos un toque diferente con vinagreta de uvas blancas y pimientos serranos encurtidos y un poco de pique”, explica el chef. Pero de la misma forma, las croquetas de bacalao, que están en el menú desde que abrió el local en el 2004, se sirven sobre un alioli de naranja, una forma de estampar la personalidad del restaurante más allá de las raíces en España.

Pechuga de pato a la parrilla, con mostarda de cerezas y radicchio (achicoria roja) carbonizado. (Instagram)

Es, sobre todo, una cocina que le permite al chef ejecutivo explorar y modernizar algunas de las tapas más conocidas de España. Entre otras de las delicias que se pueden degustar allí, menciona el pulpo con hinojo y toronja, la lengua de cordero; las setas salteadas con ajo confitado; así como la lengua de cordero con ají verde y ‘cous cous’, entre otras creaciones.

“En pocas palabras, como dice mi jefe (el chef Andy Nusser), cada plato que sale de esta cocina lleva tu nombre”, comenta Meléndez sobre su responsabilidad como chef ejecutivo. Y aunque la mayoría del menú fue creado hace unos veinte años por Nusser, recrear esas recetas y darle el toque personal, es su responsabilidad. “No importa dónde estés, cada plato que sale lleva mi firma”, reitera.

Por eso dice que cada vez que se hace un cambio en una receta o se hace algo diferente en el menú, tiene que probar y autorizar el plato. “Ante de incorporarlo al menú todos lo probamos. Yo soy bien ‘open mind’, no tengo el ego de decir que soy el chef ejecutivo y que lo sé todo. No, aquí todos probamos y si todos estamos contentos con el plato y el cocinero se siente cómodo -que para mí es muy importante-, se mantiene. Pero si hay algún detalle o alguien no se siente cómodo, buscamos donde estamos fallando”.

De lo que sí está claro el chef ejecutivo es que todos los pasos que ha dado para llegar hasta donde está hoy, han valido la pena. “Todo el mundo debería pasar por eso. En la vida y en toda profesión, si brincas escalones, por ejemplo, del dos al cinco, te vas a perder unas experiencias importantes. Por eso creo que en esta profesión hay que ir con calma, no se debe tener prisa. Siempre se aprende algo nuevo todos los días. Siempre se aprende de la persona que tu menos esperas, ya sea sobre una salsa o un ingrediente, por ejemplo, algo que puede hacer la diferencia. Y en lugares como Nueva York, con tantas diferentes culturas, siempre tienes esa oportunidad. Eso es lo lindo de la cocina, que puedes seguir aprendiendo, aunque siempre hay retos”.

Precisamente, cuenta que el pasado fin de semana tuvo un gran reto al cocinar en El Pretexto con ingredientes de Puerto Rico. “Cocinamos para 60 personas, 30 el sábado y 30 el domingo. Usamos sardina y pulpo local, ñame, conejo, vegetales frescos, piña y un postre, pudín de pan sazonado con ron Barrilito”, explica Meléndez, tras resaltar que “le dimos nuestro toque personal”.

“Fuera de Casa Mono, creo que ese ha sido el reto más grande que he tenido. Volver a Puerto Rico para mí siempre ha sido un reto. Mucha gente se va afuera, cocina con los mejores ingredientes, pero Puerto Rico tiene mucho que ofrecer”, afirma el chef Meléndez, quien tiene el sueño de regresar a Puerto Rico y tener su propio restaurante.

Pero tiene un mensaje muy importante para todos los que desean convertirse en chef: se debe tener “mucha paciencia”. Especialmente, porque es una carrera que requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Por eso también resalta la importancia de la educación y de conocer a cabalidad la industria.

“Hay que tener un poquito de tolerancia, porque los ánimos se caldean mucho cuando una persona está de 12 a 14 horas trabajando en una cocina. Hay veces que soy el primero que llego y el último que se va”, advierte el chef, quien dice que obtener el diploma es el primer paso “y luego en la cocina comienza la verdadera odisea”. Pero, de la misma forma, destaca que se cosechan buenas experiencias y muchas satisfacciones por un trabajo bien hecho.

Por lo pronto, Meléndez dice que no tiene muchos planes de futuro. “Ahora mismo con todo lo que está pasando quiero aprovechar las oportunidades y cada vez que pueda regresar a la isla y “ayudar en lo que pueda a la gastronomía local”.