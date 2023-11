Regresar es una palabra que conlleva muchas otras… Volver a los tiempos felices, regresar a un lugar, conjugar tiempos pasados para hacerlos nuevos o simplemente volver a vivir en nuestra vieja casa. Pero el tiempo pasa y todo cambia.

Somos mayores, tal vez con más experiencia y con un sentido más claro de lo que es más importante. No puedo pensar en mejor momento que el Día de Acción de Gracias para reflexionar mi regreso porque en mi alma nunca me fui. Primero, parto de la premisa que soy la misma, que me mueven los mismos intereses y pasiones, pero la verdad los años nos traen otras emociones, otras prioridades.

Todavía pienso que todo es posible, todavía creo en un futuro mejor y todavía tengo fuerzas para todas mis luchas, pero mi perspectiva es diferente. Ya no soy la tuerca del cambio, ahora me toca engrasar, y mover las piezas para avivar el cambio en manos de los más jóvenes. No he cambiado, sigo amando la cocina, me sigue moviendo lo local. Lucho por que seamos sustentables y que cada puertorriqueño tenga lleno su caldero y que entienda que en ese caldero está la mejor medicina para vivir más y saludable. Soy hija de mis padres y nieta de mis abuelos. Llevo herencia de una familia que siempre se reunió en la mesa de la cena.

Estoy llena de mi patria y de lo que nos hace puertorriqueños.

Hay momentos en la vida que podemos recordar tan vivamente celebraciones pasadas que nos parece estar viviéndolas otra vez. Siempre me sucede cuando comienzo a prepararme para el día de Acción de Gracias. No importa la clase de año que haya sido, siempre encuentro tantas cosas que agradecer, la verdad es que soy afortunada porque la vida es lo más preciado y tener con quien compartirla; el regalo más anhelado.

Alice Huyke es una de las mejores maestras de cocina que he conocido y tengo el privilegio llamarla mami. Son muchas las recetas de sus clases que han llegado a nuestras mesas, no solo en la mía sino en la de sus alumnas. Pero la más especial es el pavo Agüeybana basado en sus famosas empanadas de yuca. Lo hemos compartido antes, pero en mi regreso hoy quiero empezar con una receta de historia y de cariño Siempre he sido bendecida, pues mi familia es bien unida y es lo primero por lo que agradezco al Señor. No sé si es que me encantan las reuniones familiares alrededor de una mesa llena de sabrosas alternativas o es el pavo, pero los recuerdos de ese día están llenos de aromas y sabores que me remontan a celebraciones pasadas llenas de cariño, nostalgia y alegría.

Casi siempre trato de preparar cosas nuevas, pero este año solo quiero recordar y he escogido un menú con algo de cada recuerdo guardado y de cada amor pasado y presente. Este año doy gracias por cada recuerdo, por los ausentes, por la creciente familia y por lo que viene. Volver es la razón por la que doy Gracias porque en mi regreso siento que vivo y que un nuevo camino se abre, pero llevando conmigo el bagaje de todos mis años vividos y de todos los que he conocido... ¡A Cocinar!

RELLENO DE YUCA PARA EL PAVO

Ingredientes

Suficiente para un pavo de 12 a 14 libras o 10 a 12 porciones.

1 lb. de yuca rallada (Puede moler la yuca que viene congelada en el procesador de alimentos o rallarla. Muela después de descongelada) si es necesario para moler añada un poco de agua.

8 lonjas de pan especial (de “Sándwich”) mojado en ½ taza de leche caliente

2 lb. de carne de cerdo sin grasa, molida

½ lb. de jamón de cocinar picadito (opcional)

1/4 lb. de tocino picadito (opcional)1 cubito de caldo de pollo1 cubito de caldo de carne

4 ramas grandes de cilantro

4 hojas de culantro

1 cda. de orégano

2 tomates grandes picados

1 pimiento de cocinar picadito1 pimiento rojo picadito

1 cebolla grande picada

10 aceitunas rellenas, cortadas por la mitad

1 cda. se alcaparritas

3/4 taza de ciruelas sin semillas

1/2 taza de almendras peladas

1 latita de pimientos morrones asados, cortadas en listas

3 a 4 huevos duros cortados en cuatro pedazos.

Procedimiento

Sofría el tocino y el jamón. Añada la carne de cerdo, cocinando a fuego alto hasta que dore. Añada los ingredientes del sofrito y cocine más o menos durante 15 minutos. Añada la yuca y cocine cinco minutos adicionales. Agregue los demás ingredientes, mezcle bien y rellene el pavo, que ya debe estar bien adobado. O coloque en molde de horno y riegue un poco de los jugos del pavo por encima antes de servir.

Adobo líquido:

1 barra de mantequilla

1/2 taza de jalea de guayaba

1/4 taza de ron.

Caliente todo junto hasta que derrita la mantequilla.

Para el gravy:

1/4 taza de jalea de guayaba

3/4 taza de caldo de pollolos jugos del pavo

3 cdas de maicena desleídas en un poco de agua

Recoja los jugos del pavo y elimine parte de la grasa en la superficie. Mezcle los jugos con la jalea y caldo, pruebe y ajuste la sazón. Caliente para espesar con maicena. Sirva seguida junto al pavo.

Notas: INFORMACION IMPORTANTE PARA PREPARAR EL PAVO

Adobo seco:

Por cada 3 libras: (Siempre ajuste al gusto)

1 ajo molido

1 cdta de sal

1/4 cdta de pimienta molida

1/2 cdta de orégano

1 cdta de aceite

En un mortero o procesador pequeño, mezcle todos los ingredientes.

Porciones y tiempos de hornear

Peso del pavo Porciones Tiempo de hornear6 a 12 libras 6 a 12 3 ½ a 4 horas12 a 16 libras 12 a 20 4 ½ a 5 ½ horas16 a 20 libras 20 a 28 5 ½ a 6 ½ horas20 a 24 libras 28 a 32 6 ½ a 7 ½ horas

RELLENOS: Puede hornearlos fuera del pavo en un recipiente de horno y servirlos como acompañantes. Para que cojan buen gusto y no se resequen, riegue un poco de caldo antes de hornear.

PARA HORNEAR

Después de adobado para un pavo de 14 a 15 libras sin relleno o uno de 12 con relleno:

Hornee a 325 grados por 3 -1/2 a 4 horas. Tape con papel de aluminio formando una carpa sobre el pavo las primeras 2-1/2 horas. Las últimas horas, unte el pavo con el adobo líquido hasta que termine y luego con sus jugos cada 15 minutos.

PASTELÓN DE AMARILLOS (MADUROS) Y QUESO

Ingredientes

6 a 8 amarillos (maduros) asados y luego cortados en lascas o fritos en lascas

3 tazas de queso blanco fresco desmenuzado

2 tazas de queso monterrey rallado

4 huevos batidos

8 onzas de crema livianasal y pimienta(molde de 2 cuartillos engrasado)

Procedimiento

Pre-caliente el horno a 350 grados. Mezcle los huevos con la crema y sazone con un poco de sal y pimienta. Mezcle los quesos. Cubra el fondo y parte de los lados con los maduros (amarillos) en lascas. Coloque la mitad del queso y vierta un poco de la crema con huevos. Cubra el queso y lados con maduros (amarillos) y coloque el resto del queso y crema. Termine con maduros (amarillos). Tape con papel de aluminio y hornee por 1 hora o hasta que cuaje. Destape y hornee por 15 a 20 minutos más para que dore. Deje reposar 5 a 10 minutos antes de desmoldar.

BATATAS AL HORNO

Ingredientes

3 batatas (camotes) mameyas pequeñas lavadas y cortadas por la mitadAceite de oliva

Sal

Con un tenedor haga perforaciones en la parte interior de las batatas. Engrase una bandeja de horno con aceite de oliva. Sazone con sal y pimienta y coloque con la cáscara hacia arriba. Hornee a 350 grados por 40 minutos o hasta blandas. Salsa1 taza Crema agria Jugo de limónPizca de salPizca de nuez moscadaCebollinas picaditosMezcle los ingredientes al gusto y sirva sobre las batatas.

CAZUELA TRES GENERACIONES

Ingredientes

1/4 libra de calabaza hervida y majada

2 1/4 libra de batata blanca (papa dulce) hervida y majada (sweet potato)

10 ciruelas sin semilla

1/2 taza de ron o brandy

1 cata de vainilla

4 cdas de mantequilla

2 tazas de azúcar

3 huevos

1/4 taza de harina

1/4 taza de maicena

1 cdta de sal

1 taza de leche de coco

Hojas amortiguadas de plátano

Procedimiento

Pre-caliente el horno a 350 grados. Mezcle la batata con la calabaza y maje bien. Caliente por un minuto el brandy o ron y viértalo sobre las ciruelas. Agregue la vainilla y deje reposar. Bata la mantequilla con el azúcar y los huevos hasta cremosos y airosos. Agregue la calabaza y batata, harina, maicena, sal y leche de coco. Bata hasta unido. Engrase un molde Redondo de 11″ y cubra el fondo con la hoja de plátano. Cuele las ciruelas y reserve el líquido. Vierta la mezcla sobre la hoja y coloque las ciruelas introduciéndolas en la mezcla. Hornee en baño de María por 55 minutos o hasta que cuaje.

Merengue

3 claras de huevo

3 cdas de azúcar

1/4 cdta de crémor tártaro

Bata las claras y agregue el azúcar poco a poco cuando estén espumosas. Siga batiendo hasta punto de merengue. No deje que se resequen. Cubra la cazuela horneada con el merengue. Si desea puede dorarlo en “broil” antes de servir. Adorne y sirva con el jugo de las ciruelas.