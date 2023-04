El boca a boca es, en ocasiones, una excelente herramienta de publicidad. Desde finales del 2022, el runrún gastronómico callejero repetía que el restaurante Celeste, en Puerta de Tierra, merecía una visita o más de una. Su presencia en las redes es tímida, son más los comentarios publicados por quienes los visitaron que los propios. Todos concurren en halagos a la cocina del chef Sebastián Martínez.

El chef llevaba varios años deseando regresar a Puerto Rico, sin embargo, no aparecía el lugar idóneo para su propuesta o le surgía alguna oferta de trabajo que lo volvía a alejar de su proyecto.

“Siempre he estado muy orgulloso de Puerto Rico. Me crié aquí y trabajé desde bien joven en la industria. Antonios y chef Treviño fueron mis primeras escuelas. Naturalmente mi sueño era montar mi propio negocio, pero siempre surgía algo que me sacaba de ese camino”.

Ceviche rojo de callos con acerola fermentada, cilantro y chile apí. (Suministrada)

HERENCIA DE BUEN COMER

Criado entre San Juan y Humacao, la familia de Sebastián siempre fue de buen comer. Desde muy joven, tanto él como su hermano Diego estuvieron expuestos a la buena cocina. Esa pasión fue tan fuerte que ambos optaron por carreras en el campo de la hospitalidad.

“Siempre hemos sido unidos y siempre nos hemos apoyado. Por eso cuando surgió la posibilidad de este espacio conté desde el principio con Malanga (Diego), siempre le hemos dicho así. Para los dos era importante que el espacio transmitiera esa nostalgia que sentíamos de las villas pesqueras que conocimos desde niños y que tanto visitamos cuando estábamos viviendo en Humacao, de tantas lubinas a la sal que almorzamos con nuestros padres en la Atlántica y de tantos otros recuerdos atados a la cocina”.

Los hermanos Sebastián y Diego Martínez. (Suministrada)

AMBIENTE

El pequeño restaurante es sencillo. Desde que se entra se siente genuino y franco. No es pretencioso ni tiene una gran decoración, sin embargo, es muy acogedor. El techo alto, típico de estructuras del área de Puerta de Tierra, ofrece una sensación de amplitud.

El piso original, que estaba sepultado bajo materiales sintéticos, es la losa criolla blanca y negra cuyo diseño forma rombos. Las mesas están vestidas con impecables manteles blancos y el toque de color lo dan las sillas en diversas tonalidades de azul celeste. De hecho, el nombre viene de ahí. Es un homenaje al tono azul original de la bandera de Puerto Rico. Al fondo se ve el trajín de la cocina y una pequeña barra con cuatro taburetes.

“Estuvimos buscando lugares y no encontrábamos nada que nos gustara hasta que apareció este. Estaba muy deteriorado y había que trabajar el espacio, pero hubo algo en la luz y el ambiente que nos enamoró. Teníamos un presupuesto limitado así que lo fuimos habilitando poco a poco. Sabíamos que la estructura era buena y que esto sería un ‘work in progress’”.

MENÚ

La carta cambia de acuerdo con la temporada y lo más fresco que se encuentre en el mercado. La especialidad de la casa son los pescados y mariscos. No obstante, hay unos pocos platos de carne. Normalmente ofrecen cuatro aperitivos fríos, cuatro calientes y cuatro platos principales.

“He establecido excelente relación con pescadores locales que me garantizan que el producto que sirvo es fresco y de la mejor calidad”, aseguró el chef.

Los patties de cangrejo son servidos como parte de los aperitivos calientes. (sumininstrada)

En este momento están sirviendo entre los aperitivos fríos ensalada de tomate, ceviche de pescado blanco con coco, un crudo de pescado y mejillones. La parte de aperitivos calientes: pato cocido a fuego lento, “patties” de cangrejo, almejas y camarones fritos. Entre los platos principales está la moqueca brasileña, cordero a la fiorentina y los pescados del día.

La carta de vinos también varía. Entre las ofertas hay tintos, blancos rosados y espumosos de América, Europa y Australia.

“Parte de lo que queremos hacer con los vinos es ensalzar esa parte educativa que se da cuando uno sale a cenar y descubres un nuevo vino. Por eso, servimos vinos menos comerciales para que sean el complemento idóneo a la comida”.

Celeste lleva ocho meses desde que abrió y Sebastián y Diego están agradecidos de la acogida que ha obtenido su propuesta. Tanto Sebastián como Diego estudiaros en sendas escuelas culinarias. El primero se graduó de la Culinary School in America y el segundo de Cordon Bleu.

“La verdad que no esperábamos que nos fuera tan bien desde el principio. Soy consciente de que hay muchas cosas que hay que pulir y trabajar. Vamos poco a poco. Estamos empezando, lo que sí es que estamos enfocados en echar para adelante”.

El restaurante Celeste está en el 100 de la calle Joe Quijano, antigua calle Pelayo en Puerta de Tierra. Abren de viernes a lunes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Para reservar debes comunicarte por Instagram@celestepr o llamar al 787-403-4323.