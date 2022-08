Cada fin de semana, al sector Salinas Fortuna de Lajas llegan boricuas de diferentes partes de la isla, que se hospedan en La Parguera o viajan a este municipio, y entre sus muchos atractivos visitan uno de los quioscos favoritos del área: El Salistral, reconocido por su receta de empanadillas de maíz.

A los comensales no solo les agrada la comida que prepara Emelinda Vargas Torres, sino que se sienten a gusto con el ambiente familiar que impera frente al hogar de la lajeña, el cual los hace sentir, precisamente, “como en casa”.

Luego de retirarse como cocinera del programa Head Start, Vargas Torres, de 56 años, se fue a Pennsylvania. Sin embargo, decidió regresar a la isla y emprender.

“Entonces dije: ‘contra, por aquí no hay nada’. Allá abajo había un quiosquito de empanadillas y los señores eran mayores y cerraron. ‘Voy a inventar con un carrito a ver, aunque sean los weekends, mientras la salud me lo permita’”, dijo la aficionada a la cocina quien arrancó la idea desde un carretón.

Así fue como en abril de 2021 la mujer trajo de regreso la venta de las famosas empanadillas de maíz a su comunidad, distinguidas por los ingredientes frescos que utiliza en sus rellenos.

Entre las favoritas se encuentran las de bacalao, pescado, langosta, pulpo y las mixtas. En cuanto a las empanadillas de plantilla regular, elabora rellenos de carrucho, jueyes, langosta, carne, pollo y pizza. También, tienen a la venta sorullos y alcapurrias.

En el negocio de Vargas Torres se vende todo lo que se prepara diariamente, pero el éxito de la casa son las mollejas, cuajitos, el arroz con jueyes y la sopa de pescado con harina de maíz. Durante los fines de semana vende, fácilmente, de 15 a 16 libras de cuajito diarias.

“Lo más que me gusta es ver en la gente la satisfacción cuando comen bien. Yo me pongo en el lugar de ellos cuando yo voy a un lugar y pido algo para comer, me gustaría comérmelo con ese mismo gusto y salir satisfecha. Ese es uno de mis mayores logros, que la gente se va satisfecha”, dijo la propietaria.

“Yo les decía a las compañeras de trabajo: ‘cuando me jubile voy a poner un quiosquito frente de casa’, siempre tenía ese norte”, añadió Vargas Torres cuyo principal suplidor es su hijo pescador, Jean Cruz Vargas.

La mujer comienza la preparación de productos a partir de los miércoles; ya los jueves durante el día hace los guisos y en la noche prepara las empanadillas. Viernes a las 6:00 a.m. empaca las empanadillas y a las 10:00 a.m. abre su local hasta las 6:00 p.m.

El Salistral en Lajas se dedica a vender empanadillas de mariscos y la especialidad de la casa, arroz con jueyes. (Xavier García)

En el rinconcito donde la lajeña alimenta a sus comensales se ha creado un ambiente familiar en el que clientes gustan de pasar el día entero dialogando entre sí.

“Los domingos tenemos unos clientes de hace, específicamente, un año. Eso es sin fallar, llueve, truene o relampaguee, fieles. Llevan un año viniendo corrido, hasta el día de hoy no han fallado”, dijo entre risas la cocinera.

“Lo más que me gusta es venir a compartir con ellos. Compartimos, comemos y aquí pasamos todos los domingos, tranquilita en familia”, contó Jannett Padró, una de sus fieles clientes.

La dueña del concepto proyecta ampliar el negocio y crear un mirador con vista hacia las salinas de Lajas. El quiosco, que opera de viernes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., se encuentra en la carretera 324 kilómetro 4.6 en Salinas Fortuna, Lajas. Para ordenar pueden llamar 787-508-6237.

