La comunidad de Santurce y Miramar está luto. En la tarde de ayer, se anunció a través de las redes sociales la muerte del empresario Alfredo Rodríguez, uno de los propietarios del negocio Caldera Café, localizado en el 1057 de la avenida Ponce de León, en San Juan.

“Compañeros, colegas, amigos y familia… Por este medio de parte de la familia y allegados de Alfredo queremos informar la muy triste noticia de que él ha partido a morar con el Señor”, detalló el mensaje publicado en la cuenta de Facebook de Caldera Café, el mismo que lleva anunciando desde hace seis años las espectaculares fotos y anuncios especiales del local. “Deseamos que por favor, den espacio a la familia a continuar con los arreglos necesarios y agradecemos a todas las personas que han dado su muestra de cariño y solidaridad en estos momentos tan difíciles y durante todos los años que han compartido junto a nosotros desde que Caldera abrió. Es una gran pérdida que nos ha dejado un vacío enorme en nuestros corazones, en la educación y la industria de café y en Santurce. Descansa en paz, Papá Café”.

Desde que abrió sus puertas en el 2015, Caldera Café ha ofrecido una selección de platos especializadas en brunch, incluyendo waffles, pancakes, tostadas francesas, sándwiches, tortillas y huevos fritos, entre muchos otros. Sobre todo, se caracterizaban por ofrecer tazas de café a todos sus clientes, algo que apasionaba a Rodríguez, quien era catador de café internacional y gustaba de hablar del tema.

En una entrevista concedida a El Nuevo Día en noviembre de 2018 Miglia Arroyo, una de las fundadoras del local, habló del momento en que se fundó el negocio, además de la importancia que tuvo Rodríguez a la hora de seleccionar el local en Santurce. “En esta área no había nada. El Miramar Food Truck Park, por ejemplo, todavía no existía cuando nosotros abrimos aquí. El nosotros establecernos aquí abrió puertas a que otros negocios se asentaran en este espacio”, afirmó Arroyo, quien junto a Rodríguez y María del Mar García, la tercera socia, dieron vida a Caldera Café. “Alfredo pudo ver lo bonito debajo del abandono que tenía esta área”.

De hecho, el grano procedente de la Hacienda Adelphia en Maricao, de la que Rodríguez era propietario, fue uno de los elementos clave para el éxito del negocio.

Tan pronto se supo la noticia del fallecimiento de Rodríguez, los mensajes de aliento y condolencia no se hicieron esperar. Por ejemplo, el empresario Haolis Aguilar, propietario de Café Serrano, en Carolina, destacó el espíritu de lucha y superación que tenía Rodríguez. “Alfredo es el hombre que más sabia de café en Puerto Rico, humilde y con una sinceridad que ofendía a la ignorancia sobre los temas de café. Por esa razón era admirado y criticado. Por no tener filtro de decir lo que pensaba y lo que opinaba y luchó por lograr sus meta y me enseñó qué es trabajar duro por un sueño e ignorar las críticas que puedan apañar o intervenir en los sueños y las metas...”, escribió Aguilar.

Por otro lado, el empresario Louis Bear, mostró sus respetos por Rodríguez en un mensaje en Facebook. “El gran maestro, que acogió sin preguntas y trasladó su entendimiento; sin recompensa o miramiento. Único en su forma, gentil en su trato y directo en los asuntos. Marca su partida, sin embargo marcó más el privilegio de conocerlo, y haber sido su amigo”, manifestó el también amante del café.

Por su parte, el periodista y empresario José Maldonado, también se unió a la pérdida de Rodríguez. “Triste noticia. Hoy mismo desayuné allí y pensé en él porque compré un paquete de Coffee Cay. Que descanse en paz y gracias por las lecciones que me dio sobre el proceso de producir el café”, manifestó.