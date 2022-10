El reconocido y premiado chef español José Andrés sabe, de primera mano, que la receta para ayudar al prójimo y hacer la diferencia después de un evento catastrófico, como puede ser un desastre natural o una guerra, es ser de los primeros en llegar al sitio y cocinar para las personas que lo han perdido todo.

Una comida caliente que, en esos momentos, es como un bálsamo de solidaridad más que bienvenido. Es lo que el famoso cocinero ha comprobado desde que creó la fundación World Central Kitchen (WCK), una organización no gubernamental fundada en 2010 a raíz del devastador terremoto que afectó a Haití y que, desde entonces, no ha parado de llevar confort y consuelo a cientos de miles de personas en diferentes partes del mundo a través de la comida.

“Yo he visto que, en los peores momentos de la Humanidad, es cuando sale lo mejor de las personas”, subrayó el chef durante una entrevista telefónica con El Nuevo Día desde el área suroeste de la isla, adonde llegó el pasado 25 de septiembre para, como hizo luego del huracán María, ayudar de la mejor forma que sabe: cocinando para los más afectados por el huracán Fiona. Comenta, por ejemplo, la satisfactoria experiencia que tuvo en la cocina del restaurante Galloway, en Boquerón, espacio que colabora con WCK y donde su propietaria, jóvenes voluntarios, líderes comunitarios y personas de mayor edad, estaban “cada uno haciendo su parte para ofrecer una comida caliente a sus vecinos, algo muy mágico”, agrega el cocinero.

Pero también resalta el trabajo de los voluntarios y de todas las personas que colaboran con WCK en Puerto Rico, tanto ahora como en 2017, cuando lograron servir cuatro millones de comida para todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. En esa ocasión, explica, WCK también subvencionó a unas 200 fincas con el objetivo de aumentar la producción de alimentos locales “para conseguir que eventualmente se deje de importar tantos productos de fuera”.

“Me hace mucha ilusión porque esas granjas a las que les dimos esa subvención, son a las que también les compramos ahora. Es muy bonito el proceso de ayudar a la gente que lo necesita”, reitera José Andrés, mientras indica que el nombre de la Fundación, de alguna manera, deja saber “que teníamos sueños de ser grandes” y poder llegar a muchos sitios.

“Pero al final hay que empezar comida a comida, misión a misión y pasito a pasito. Ahora somos una organización que estamos en múltiples países. Siempre pensé en la importancia de organizar la ayuda humanitaria en las primeras horas y días después de un desastre natural, estar ahí, al lado de la gente, para algo tan necesario como el agua y el alimento en el momento que más se necesita y cuando peor lo pasa la gente”, agrega el famoso cocinero, al recordar la respuestas tan lentas que hubo en Nueva Orleans con el huracán Katrina “y de alguna manera también lo pudimos ver con el huracán María” en Puerto Rico.

Recuerda, por ejemplo, que en ese momento se reunió con un grupo de cocineros “ya con el paraguas que podía ofrecer WCK y lo que hicimos fue casi imposible”. Y cuando todo parecía que estaba paralizado, él y su equipo estaban cocinando por toda la isla. De hecho, agrupó a casi 20,000 voluntarios en 33 cocinas alrededor de la isla y, de esas, hubo un momento que tuvieron hasta 27 funcionando a la misma vez, lo que les permitió servir 120,000 comidas al día. “Eso fue muy bonito. Y luego de los terremotos en el área sur ya teníamos una estructura y fue mucho más rápido, al igual que ahora con Fiona porque contamos con voluntarios veteranos de WCK”.

De hecho, dice que en ese proceso de dar de comer al que lo necesita, también decidieron ayudar a la industria agrícola, creando empleos. “Y a mí eso me llena mucho y, si cabe, un poquito de orgullo porque es un sistema de 360 grados”.

Sorteando peligros

Los riesgos a los que ha estado expuesto José Andrés en diferentes escenarios -ya sea por un huracán o un conflicto bélico, como el que vivió en Ucrania, no lo asustan, pero es consciente de que hay unos riesgos que no se pueden obviar. Por ejemplo, durante uno de los ataques de Rusia, un misil explotó en un edificio cercano a su cocina y cuatro voluntarios de WCK resultaron heridos. Pero eso no los desanimó a seguir cocinando. Al contrario, recogieron el equipo de cocina que se pudo salvar, lo montaron en otro lugar y a las 48 horas esa cocina estaba activa de nuevo.

“Allí nos han destrozado cocinas, almacenes, algún coche y varios vagones de tren (en los que llevaban comida). Es una experiencia muy dura, pero da mucha satisfacción poder ofrecerles un plato de comida a los desplazados por la guerra”, indica el chef. Pero resalta que trabajar en medio de la devastación que deja un desastre natural como puede ser un huracán, también hay riesgos. Por ejemplo, dice que “te puede caer un rayo durante una tormenta”.

“Claro, en una guerra es peor. Aquí es la mano de Dios (o de la naturaleza) que a veces lo paga con todos nosotros; allá es la mano del hombre la que hace maldad porque están atacando a civiles, iglesias, museos, áreas residenciales y parvularios (cuido de niños) ¿Cómo es posible eso? Se pregunta el chef de forma retórica. Y se contesta que, ante un escenario como ese, no lo piensa dos veces porque “es lo que hay, es lo que tengo que hacer”.

No obstante, tanto en un huracán o en una guerra, la dificultad de conseguir alimentos es real. Y enfatiza que, debido a que en las zonas económicamente más desamparadas de cualquier lugar del mundo hay escasez de alimentos frescos, las entidades públicas, privadas y organizaciones sin fines de lucro, deben tomar acción para ayudar a que las familias de esos sectores tengan acceso a esos alimentos. “Por eso debemos conseguir que esas poblaciones tengan acceso a esos mercados donde pequeños productores o empresarios puedan tener negocios que ayuden a crear empleos y riqueza en un barrio a la vez. Creo que no es mucho pedir”.

En ese sentido, José Andrés también quiere exhortar a las entidades gubernamentales de la isla a mejorar la infraestructura eléctrica y de agua. “Algo que creo que se merecen todos los puertorriqueños es que de una vez por todas se resuelva el problema de la electricidad. No se merecen que cada vez que vienen vientos de huracán se queden sin luz. No puede ser que cada vez que se cae un árbol parece que ciudades enteras se queden sin luz. No es justo. El hambre también tiene que ver con eso”, indica el cocinero al recomendar que se haga una inversión en toda la infraestructura eléctrica, así como en personal cualificado y que se cuente con los camiones necesarios -igual que pasa en algunos estados- para que una vez pasa un huracán, puedan comenzar rápido a trabajar con los cables y postes caídos.

Y aunque es consciente de que vivimos en una isla tropical que periódicamente puede ser azotada por un huracán que cause daños mayores, enfatiza en que se debe tener una mejor respuesta para evitarle sufrimiento al pueblo. De la misma forma, advierte, que todos estos problemas afectan el turismo “que no deja de ser uno de esos motores puede ayudar muchísimo a la isla”.

Destino gastronómico

De acuerdo con el chef José Andrés, Puerto Rico cuenta con todo lo necesario para ser un destino gastronómico de primer orden. Menciona, por ejemplo, las ostras que crecen en las raíces de los manglares de Boquerón, “un manjar que nadie debería dejar de probar”. De la misma forma, dice que los jueyes y los cangrejos de montaña “no se los puede perder nadie”.

“Obviamente, la ruta del lechón es algo que nadie se le debe perder o comerte un aguacate recién cortado del árbol que, en Puerto Rico, es algo impresionante. Ya me he comido tres desde que estoy aquí, tiene muy buen sabor. Además, me gusta mucho el asopao de langosta”, agrega el chef, quien tiene una agenda de actividades siempre muy cargada. Por ejemplo, desde Puerto Rico volará a Washington DC a una conferencia sobre alimentación en la Casa Blanca a la que fue invitado a decir unas palabras. “Espero que surjan buenas ideas que ayuden a combatir el hambre y las necesidades en América”, añade mientras destaca que tiene un gran equipo de trabajo, tanto en WCK como en sus restaurantes. “Es la gente lo que lo hace posible y sin ellos no podría hacer lo que hago”.

Indica, por ejemplo, que uno de sus últimos proyectos, Nubeluz, un bar en la azotea de la planta 50 del Ritz-Carlton de Nueva York que, según dice “es una coctelería moderna con una comida divertida, rica y con unas vistas increíbles”.

Por ahora, afirma que “tiene un montón de ideas” que habría que llevarlas a la práctica, tanto a nivel empresarial como político y social”. Pero no se olvida que la temporada de huracanes no ha terminado. Por eso recomienda estar atentos y preparados por si surge alguno. “Hay que ver ahora lo que ha dejado el huracán Ian, tanto en Cuba, como en la Florida, donde posiblemente esté sirviendo comida caliente a todo aquel que lo necesite. “Ahora mismo, aparte de mis restaurantes, familia y amigos, es lo único que tengo entre manos y ya eso es bastante”.

Cabe resaltar que WCK ha servido más de 60 millones de comidas frescas a personas afectadas por desastres naturales y otras crisis alrededor del mundo. “Los programas de resiliencia de WCK fortalecen la seguridad alimentaria y nutricional mediante la capacitación de chefs y cocineros escolares; promoción de prácticas de cocina limpias; y otorgamiento de subvenciones a agricultores, pescadores y pequeñas empresas de alimentos al mismo tiempo que brindan oportunidades educativas y de creación de redes”.