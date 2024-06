La historia detrás de “Doña Carmen” en La Burguesía

View this post on Instagram

“La emoción fue tan grande al ver el video. Soy bien humilde para estas cosas, no me gusta nada público ni nada, soy bien privada, pero mi nieto me dijo, ‘es un honor que me vas a hacer a mí. No es por ti, es por mí. Yo pensé que como lo que te da vida a ti es la satisfacción personal de la gente, qué mejor que hacer esto porque me queda a mí para el mañana Es el legado que tú vas a dejar de todo lo que tú hiciste por tu familia por la felicidad de ellos’”, contó doña Carmen, quien dijo sentirse como una persona de 30 años, siempre con actitud positiva ante la vida.