Levante Gastrobar trae el sabor de Alicante a las montañas de Cayey

Enclavado entre las curvas del barrio Jájome, en Cayey, lejos del ruido y la velocidad de la ciudad, se encuentra un restaurante que rompe con el menú tradicional asociado a esta zona de la isla. Levante Gastrobar y Arrocería no solo ofrece una espectacular vista panorámica, sino que transporta a los comensales hasta Alicante, en España, conocida como la “Ciudad del arroz”.

Setas shiitake con jamón serrano del restaurante Levante Gastrobar y Arrocería, en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

Al mando de este acogedor local está el chef Miguel González Cortés, alicantino de nacimiento y cocinero por vocación, quien se ha convertido en una figura muy importante de la gastronomía española en Puerto Rico en los pasados años. Su propuesta, que abrió hace dos años, busca traer la esencia del área del Levante español al corazón de Cayey con autenticidad, carácter y mucho arroz.

Desde el momento en que se bajan del auto, Levante envuelve al visitante en una atmósfera distinta, definida por su aire relajado y campestre. Su amplia terraza techada alberga tanto el salón comedor como la barra, ofreciendo una vista privilegiada donde el verdor de las montañas se funde con el horizonte de la costa sur de la isla. Los atardeceres allí son memorables, acompañados de una brisa tan fresca que, con frecuencia, invita a usar un abrigo liviano.

PUBLICIDAD

Levante Gastrobar and Rice Restaurant está localizado en Jájome Terrace en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

Gran variedad de arroces

Sin embargo, lo que hará que la visita a Levante sea más agradable aún es la gran variedad de arroces y otras delicias de la gastronomía española que están disponibles. “Desde un principio, quería crear un concepto de mercado español y una arrocería, algo que está muy vinculado a mi tierra, Alicante”, explicó González Cortés, quien reside en Puerto Rico desde 2012. “Queríamos crear un espacio donde las personas vivieran sin prisa, a compartir con sus amistades o familiares, mientras disfrutan de platos en el centro de la mesa”.

Calamares a la Andaluza Arroz con conejo, carne ahumada, garbanzo y pimiento rojo del restaurante Levante Gastrobar y Arrocería, en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

En Levante, el menú es un recorrido por España, con paradas en la memoria personal del chef. Por eso, hay desde tapas clásicas como las patatas bravas “a su manera”, croquetas hechas en la casa de jamón, bacalao o queso, pulpo a la gallega, calamares a la andaluza y embutidos ibéricos de pata negra. Todo se prepara con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Esto incluye el arroz Tartana, el aceite de oliva extra virgen y muchos productos que llegan directamente desde España para mantener la autenticidad.

Croquetas de jamón del restaurante Levante Gastrobar y Arrocería, en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

Como no podía ser de otra manera, el verdadero protagonista de Levante es el arroz. Ya sean secos, melosos o caldosos, los arroces se elaboran con caldos y fumét hecho en casa luego de largas horas de preparación. El menú ofrece opciones que van desde un arroz con pollo, cerdo y vegetales; arroz con conejo, carne ahumada, garbanzo y pimiento rojo; arroz con vegetales; arroz con gambas, atún, calamar y almejas; arroz del señoret con langostino, atún y calamar; arroz negro con calamares; y fideuá negra de calamar y gambas al ajillo.

PUBLICIDAD

Arroz con conejo, carne ahumada, garbanzo y pimiento rojo del restaurante Levante Gastrobar y Arrocería, en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Además del menú fijo, todos los fines de semana hacemos un meloso, un caldoso o un arroz seco, pero siempre distinto al de la carta. Siempre tengo como cinco o seis especiales todos los fines de semana”, añadió el chef, quien confesó que le gusta añadir esos platos para no aburrirse en la cocina. De hecho, durante la época navideña tuvo en el menú un arroz con morcilla, longaniza, gandules y cuerito de cerdo, entre otros ingredientes.

Amor nacido en la cocina de su abuela

El amor que el chef González Cortés siente por la cocina nació en la casa de su abuela en Alicante, cuando apenas era un niño. “Todavía tengo memoria de sabores y olores de los platos que cocinaba mi abuela. Como el pollo de ají o las croquetas de cocido madrileño. La cocina de abuela era un espectáculo”, recordó el español. Aunque nunca fue un estudiante tradicional, la cocina lo atrapó. Trabajó en bares, fue jefe de cocina sin formación académica formal y se educó a base de experiencia, lecturas y cursos especializados, especialmente en arroz.

Postre de pan viejo sobre sopa de chocolate con helado de jijona de turón del restaurante Levante Gastrobar y Arrocería, en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

A principios de la década de 2010, González Cortés era dueño de un gastrobar en el pueblo turístico de Santa Pola, en Alicante, pero la crisis económica de España en esos momentos, lo forzó a cerrarlo. Justo en ese momento, visitó Puerto Rico en enero de 2012, buscando sanar las penas y el mal momento. Luego de varias semanas aquí, quedó enamorado de la isla, de su gente y de sus oportunidades de crecimiento, por lo que decidió quedarse. Desde ese momento, trabajó en reconocidos restaurantes como Santaella, Cocina Abierta, Café La Plage y la Taberna Selfie, entre otros. También, emprendió desde su casa vendiendo croquetas y fue construyendo, poco a poco, el camino que lo llevaría a Levante.

PUBLICIDAD

Miguel González, propietario y Chef, junto a Oscar René Cartagena, socio y Sous Chef del restaurante Levante Gastrobar y Arrocería, en Cayey. (Pablo Martínez Rodríguez)

A pesar de abrir en febrero de 2024, el trabajo y esfuerzo realizado junto a su socio y sous chef, Oscar René Cartagena, no ha pasado desapercibido, al punto de que Levante recibirá muy pronto el Certificado “Restaurants from Spain”, otorgado por la Oficina Económica y Comercial del Gobierno de España. Este reconocimiento lo convierte en el segundo restaurante en Puerto Rico en obtenerlo (el primero fue el Chotis en Ávila) y lo integra a una red de más de 400 restaurantes certificados en el mundo.

“Estoy muy orgulloso de este reconocimiento y me da mucha alegría. Aquí somos 100% españoles, y también me gusta que el público sepa que en España, además de Madrid, Barcelona o Sevilla, hay ciudades pequeñas con una cultura gastronómica espectacular, sobre todo en el Mediterráneo y en toda el área del Levante”, destacó González Cortés. Este reconocimiento se une al esfuerzo que se inició en el restaurante el año pasado con las Jornadas Gastronómicas de Cocina Española en Puerto Rico, la cual repetirán por cuatro días en noviembre de 2026, con chefs invitados, conferencias y mucha comida.

Parte del equipo de Levante Gastrobar y Arrocería. Sentados, desde la izquierda, Oscar René Cartagena y Miguel González; De pie, desde la izquierda, Eliot Rivera, Meredith Ortiz, Omayra León y Sergio Padilla. (Pablo Martínez Rodríguez)

El restaurante Levante está localizado dentro de Jájome Terrace, que además de ser un espacio multiusos para eventos como bodas, cumpleaños y ‘baby showers’, entre otros, ofrece habitaciones para hospedarse que fueron renovadas recientemente. Esto es ideal para aquellos que quieran vivir una experiencia completa que incluya buena comida, descanso y desconexión.

Levante no es solo un restaurante, es el reflejo de una vida entera dedicada a la cocina. En cada arroz, en cada croqueta y en cada plato, González Cortés, y su equipo de trabajo, sirven parte de su historia, de su tierra y su manera de entender la gastronomía. “Levante significa para mí el fruto de un esfuerzo brutal y de una ilusión muy chula en la que he podido hacer mi comida, y en la que me expreso. Aquí todo es casero y lo hacemos todo con mucho cariño”, concluyó el español.

PUBLICIDAD

Levante Gastrobar y Arrocería

Localización: Jájome Terrace, PR-15, Km. 18.8, Cayey

Reservaciones: 787-203-8938