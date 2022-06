El sabor autóctono mexicano llega al Hipódromo Camarero en Canóvanas, con la apertura del restaurante México Lindo, que desde el 2015, ha tenido un rotundo éxito en su localidad en Caguas y desde hace un año en República Dominicana.

Este restaurante llega para complementar las localidades, que en poco tiempo se han convertido en uno de los “spots” predilectos del área, al ofrecer una alternativa gastronómica que cuenta con espacio para los amantes de la comida mexicana, el buen ambiente y la coctelería.

Ahora, el empresario puertorriqueño Luis “Palomo” García lleva todo el concepto de México Lindo al interior del hipódromo con la intención de ofrecer una experiencia diferente a los comensales, quienes, además de degustar los mejores platos mexicanos, podrán presenciar cómo se mueve la cultura del hipismo.

“Al restaurante podrá ir cualquier tipo de persona, no tiene que ser fanático de las carreras de caballos para visitarnos. Sin embargo, si así lo desean, podrán tener esa experiencia ya que estamos ubicados dentro del hipódromo. Va a ser bien interesante porque, a la gerencia de Camarero también le entusiasma la idea de comenzar a ver en sus facilidades personas que no tengan que ver con el ambiente hípico”, apuntó García, creador de la cadena de restaurantes junto a su esposa Paloma Valadez.

México Lindo en el Hipódromo ofrecerá, además, mucho más que una experiencia gastronómica. Basado en el concepto original que se implementó en el negocio de Caguas, esta nueva localidad también ofrecerá la combinación de restaurante y entretenimiento, ya que provee el espacio para que se pueda disfrutar de música en vivo y tener un ambiente más festivo.

El espacio tiene capacidad para 250 comensales y cuenta con 50 empleados. (Suministrada)

El horario de operaciones en México Lindo en el Hipódromo Camarero es de jueves a domingo de 1:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. El espacio tiene capacidad para 250 comensales y cuenta con 50 empleados.

La localidad de Caguas puede sentar a 140 personas y tiene 40 empleados, opera de martes a jueves de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.; los viernes y sábados de 11:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. y los domingos desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 p.m.

Para reservaciones, llama al (787) 746-9066 en Caguas y (787) 235-3060 en Canóvanas.