Si se piensa en panes y bollería, con toda probabilidad la mente gravita hacia Europa o América. En cambio si el pensamiento viaja a Japón difícilmente la pastelería sea lo primero que se visualice, a menos que se cruce con Amanda Álvarez -una puertorriqueña que vivió once años en Japón- y su negocio Mugi Pan. Le aseguramos que cambiará de opinión.

Amanda conquistó en el archipiélago asiático a través de un título, un oficio y un amor. Su historia comienza en el 2010 cuando llega a la ciudad nipona de Fukuoka interesada en estudiar animación y edición digital. Sin embargo, aunque terminó su carrera, su vida tuvo un giro que le puso en el camino su negocio Mugi Pan.

“Mi sueño era estudiar animación y esa universidad es bien conocida por sus carreras en edición y animación. El detalle era que tenía que estudiar japonés por dos años para poder solicitar. Decidí irme y comencé a estudiar y a trabajar. Siempre me había interesado la cocina, por lo que busqué trabajo en un restaurante. Tuve la oportunidad de entrar a un restaurante mexicano, lo que resultó excelente porque para atender a los clientes tuve que aprender y practicar mucho el japonés”, narra Amanda, talento detrás de la panadería virtual en la que pone en práctica todo lo que aprendió del oficio en Japón.

PUBLICIDAD

El Bacon Epi es un pan trenzado con tocineta y mostaza en la masa. (Suministrada)

Conocer la cultura

Mientras estudiaba comenzó a familiarizarse con la cultura y la gastronomía gracias a los lazos de amistad que fue estrechando desde que llegó. Además, Fukuoka es conocida por su extraordinaria culinaria.

“Las mamás de mis amigos me enseñaron mucho de la cocina y cada vez me fui interesando más. Luego de varios trabajos en soporte técnico y hasta en el Apple Store decidí que quería un cambio. Siempre me habían llamado la atención las panaderías de allí. Eran otra cosa. Los japoneses son muy buenos adaptando técnicas y sabores y descubrí que tenían una fuerte influencia de la panadería francesa”.

Sus últimos tres años en Japón los pasó en una panadería franco-japonesa especializada en todo tipo de panes. Es ahí que se le abre el mundo de la pastelería y panadería nipona y perfecciona la técnica.

“Ahí amasábamos todo tipo de panes y eran expertos en laminados. Para los bizcochos utilizan mucha nata fresca y son bien esponjosos y ligeros. Era un lugar que tenía una propuesta muy interesante y hacían sus propias creaciones. De hecho, muchas de las recetas que utilizo son las que aprendí allí”.

En medio de descubrir esta nueva vocación conoce a quien hoy en día es su esposo, Hiroto Abiru, su cómplice en Mugi Pan; mugi significa trigo en japonés.

“Decido regresar a Puerto Rico porque mi padre estaba muy enfermo y quería estar con él antes de que falleciera. Estuvimos dos años esperando que nos dieran la visa para que mi esposo se pudiera quedar aquí. Una vez la tuvimos recogimos todo y vinimos para acá. No fue fácil porque nos cogió el traslado en plena pandemia, pero aquí estamos”.

PUBLICIDAD

Amanda Álvarez es una puertorriqueña que vivió once años en Japón, donde conoció y se enamoró de su esposo Hiroto Abiru y del mundo de la pastelería y panadería nipona. Ahora viven en Puerto Rico. (Suministrada)

Nace Mugi Pan

“En lo que nos acomodábamos, una amiga me pidió que le hiciera unos panes y le encantaron. Ella se los recomendó a otra persona y así se fue regando la voz. En este momento somos nosotros dos solamente trabajando todo, por eso pedimos que las órdenes nos las hagan con dos días de anticipación. Hay un menú básico que siempre está disponible, pero siempre estamos haciendo cosas nuevas. Además, tenemos muchos proyectos para seguir creciendo”, cierra.

Menú

Cuando veas el menú no te dejes intimidar. Amanda estará encantada de explicarte con detalle aquello que no reconoces y no te arrepentirás de probar todo lo que sale su horno. Aquí te presentamos algunas de las alternativas para que vayas animándote a poner tu orden.

- Melonpan: son unos panecillos redondos dulces con un poco de crema. Tiene el tradicional, de té verde y cacao.

- Shiopan: es como un croissant con mantequilla

- Kurumi Koppe: panecillos rellenos de azúcar y leche condensada

- Hotel shokupan: muy parecido al brioche

- Baguettes

- Pan de Mie: parecido al pan de molde, pero lleva algo de Sourdough y harina de arroz

- Bacon epi: es como el pan de piquito y lleva tocineta y mostaza

- Pan de masa madre (Sourdough) con diferentes ingredientes como polenta, nueces y frutos secos.

El Pan de Mie (Suministrada)

En detalle

Mugi Pan es una panadería virtual.

-Puedes conocer más sobre ellos y ver el menú en Facebook e Instagram @mugipan_pr.

-Para ordenar puedes hacerlo a través de redes sociales o por mensaje de texto a WhatsApp al 787-234-3153.

PUBLICIDAD

-Realizan entregas al área metro, Dorado y Caguas.