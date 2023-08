Tierra, agua, fuego, aire y cielo son las cinco puntas que abraza la filosofía budista GODAI.

El balance de este pentágono es lo que logra que las cosas del universo fluyan y se mantengan en balance. Abrazados a esta fuerza filosófica, el chef puertorriqueño César Vega y la chef colombiana Daisy Rincón han creado una nueva apuesta gastronómica llamada Godai.

Godai lleva pocos días de inaugurado y por el momento se mantienen en una etapa de preapertura con un menú limitado. Este tiempo les sirve para ajustar todas las piezas hasta lograr la sincronización que les gusta ofrecer a su fanaticada.

“Cuando empezamos a elaborar el concepto nos dimos cuenta de que todo el espacio que ocupa Godai es Godai. La tierra está en los jardines y los bonsáis, el agua en el pescado que usamos, el fuego que usamos para cocinar, el viento en el aire que respiramos y lo etéreo es el centro, es el corazón con que trabajamos”, comienza por contar chef César.

El dúo de los chef César Vega y Daisy Rincón ha hecho de Godai un espacio mágico que es respeto y homenaje a la cultura nipona (Josian Bruno)

Trayectoria

César y Daisy llevan muchos años trabajando y destacándose en la culinaria.

César, a mucha honra, asegura que su carrera se desarrolló en la calle. Trabajó en varios restaurantes y fue en Sushisamba, en Miami, donde conoció a Daisy, quien estudió en Johnson and Wales para ser chef pastelera. El destino fue acercándolos hasta que en el 2018 una oferta de empleo en Puerto Rico reafirmó la unión.

“Chef César recibe una oferta para trabajar en Positivo en Dorado Beach Reserve. Después de conversarlo nos pareció una excelente oportunidad, así que decidimos aceptar. Una vez aquí, nos pasó lo que a todos, llegó la pandemia y el restaurante tuvo que cerrar. Buscando cómo encaminarnos se presentó la oportunidad de preparar una cena privada y ahí comenzó Sakana Sushi”.

Esa actividad fue el pistoletazo de salida. Algunos de los presentes quisieron agendar sus propias cenas privadas y cuando César y Daisy abrieron los ojos tenían el calendario lleno.

“Un buen cliente me propuso que utilizara un espacio pequeño que tenían dentro de su negocio para montar algo sencillo. Al principio cuando lo vimos no estábamos seguros porque era un clóset, pero a chef César le pareció que podía funcionar y nos lanzamos”.

Así nace en el 2021 Suite 101 Omakase Reserve enfocado en la filosofía Omakase. Omakase significa permitir que otro tome las decisiones por uno. En el caso de la gastronomía, la confianza del comensal descansa absolutamente en el chef. Este prepara una serie de platillos que fluctúan entre 16 a 18 cursos cuidadosamente preparados con ingredientes especiales de primera calidad.

“El clóset” tuvo tal éxito que comenzaron a explorar la alternativa de un espacio un poco más amplio. Justo en ese momento, chef César recibe una nueva convocatoria para regresar a Positivo.

“La verdad es que cuando chef César me lo plantea, yo que manejo las reservaciones, le mostré el libro para que viera que estábamos completamente llenos por los próximos meses y que quizás era mejor la idea independizarnos”.

Nace Godai

Todo engranó. Apareció el espacio en el 708 de la calle del Parque, en Santurce. Coincidió con que en ese momento Japón volvía a abrir sus puertas después de años en aislamiento por COVID-19.

“Fue una locura”, recuerda César, “en un par de días ya estábamos camino a Japón. Queríamos reconectar con ‘vendors’ y ver muchos amigos que tenemos allí. Además, queríamos comprar la vajilla, las fuentes, los vasos, todo en Japón, para que todo fuera lo más auténtico. ¡Regresamos con nueve maletas!”.

Ambiente

Godai es un espacio discreto y sumamente acogedor donde impera un aura intensamente nipona. Las paredes están cubiertas por finos listones de madera virgen. Sobre las mesas blancas descansan las servilletas de hilo, parte de la vajilla y unos pequeños floreros de cristal soplado, todo traído de Japón. Los pisos son de baldosa hidráulica, las sillas y butacas de madera con tapiz blanco, las lámparas con armazón de metal forradas de papel en forma de disco o de koi son algunos de los elementos de la decoración. En la entrada y en diferentes áreas se destacan hermosos bonsáis que añaden verdor a la sobria decoración. Una cortina de dos patas separa el salón principal del que será el espacio privado para el Omakase.

En la foto el Spicy Tokyo, Hamashi y el Salmon Roll Special. (Josian Bruno)

“Aquí, puedo sentar seis personas. Tiene que ser así porque es un área en la que soy el que prepara y sirve los platos. Casi todo el trabajo en madera y construcción lo trabajamos nosotros. Queríamos que los materiales fueran lo más fiel y puro a la tradición japonesa. Verás que las maderas no son tratadas, permanecen en su estado natural. Otro detalle que me encanta es que le pedí a Celso, que trabaja mosaico, que me hiciera un mural en el baño y quedó genial”. César nos muestra el área que es una explosión de colores que cubren el piso y las paredes y donde parecen navegar dos koi de tamaño considerable.

Menú

Uno de los grandes atractivos de Godai es que reciben el pescado directamente de Japón dos veces en semana. Esto garantiza frescura, calidad y exclusividad de ingredientes.

Y si hablamos de desafíos, uno de los más grandes a los que se enfrenta un chef de comida nipona es alcanzar la perfección en la elaboración del arroz. Chef César explica que el protagonista en esta culinaria precisamente es el arroz.

“El arroz es el ‘showcase’ para los otros ingredientes. Uno puede pasar años perfeccionando la técnica hasta alcanzar el punto exacto. Además, el vinagre que se le añade es el ‘signature’ del chef. Todos los chefs de comida japonesa tienen su receta secreta de vinagre y de soja también”.

La carta se divide en 4 partes. No obstante, lo que se pueda describir jamás ilustra el arte de chef César a la hora de conjugar en sus creaciones sabores, textura y temperaturas.

En la foto el umi odon. (Josian Bruno)

La primera sección lista ensaladas, tiradito de la viera japonesa hotate, toro hanabi con trufa, entre otros. La sección de Robata, algo parecido a una barbacoa, tiene cursos de vegetales como las setas toban o berenjena, yakitori, carne wagyu y pato. Setas toban, wagyu con arroz frito, ramen y el Uni Udon constituyen el tercer renglón del menú. Este último es uno de los favoritos del público y se elabora con fideos udon, salsa de erizo y tuile de queso con erizo. La última parte de la carta es la relacionada con los rollitos de sushi. Hay ocho variedades con diferentes ingredientes como salmón, atún, camarones y “fatty tuna” conocido como toro.

“Siempre hemos recibido nuestro pescado de Japón. Nuestro suplidor lo compra en el mercado de Toyosu. Normalmente, toma entre 24 a 32 horas en llegar. Tenemos la ventaja de que por la diferencia de horario la mercancía viaja constantemente y no se detienen en ningún punto. Para mí como chef esto es muy importante porque la manera en que ellos manejan el pescado asegura la calidad del producto. Nuestro trabajo se destaca porque somos muy cuidadosos en el detalle. La autenticidad con que elaboro los platos, el equipo que me rodea, el espacio, todo tiene que estar alineado para que esa energía especial que quiero que impere en todo momento brille”.

Detalles

>Godai está en el 708 de la calle del Parque, en Santurce.

>La apertura oficial de Godai es en septiembre.

>Por el momento están en una etapa de “soft opening”

>Para reservar debes completar el formulario que encuentras en su perfil de Instagram @godai_by_sakana. Los espacios son limitados y solo atienden personas con reservaciones.

>Además, Suite 101 Omakase, en la Ponce de León sigue atendiendo de jueves a sábado estrictamente por reservación.