Para amantes de los frutos del mar, González Seafood Restaurant en el litoral de Mayagüez

Mantener una fórmula ganadora fue el mayor reto que enfrentó el chef Luis R. Piñeiro cuando aceptó tomar las riendas de González Seafood Restaurant, un concepto gastronómico ubicado en el barrio Guanajibo de Mayagüez, muy frecuentado por los amantes de los frutos del mar.

Llegó a petición del empresario Néstor González, quien hace dos años adquirió el establecimiento que cuenta con una trayectoria de tres décadas y genera 42 empleos directos.

Piñeiro aceptó la invitación, pues su conocimiento y vasta experiencia en las artes culinarias eran la mejor carta de presentación para salir airoso en la nueva encomienda, pues tuvo sus propios restaurantes y trabajó como consultor para hoteles y negocios de comida.

“Hablamos de un restaurante que tiene historia en cuanto al tiempo y la comida. Para mí, fue un reto venir de un tipo de comida diferente a la comida del mar. Mis restaurantes eran mayormente de carnes y por eso, el reto fue mantener la calidad y el servicio que este restaurante brindaba y brinda siempre”, expresó el caborrojeño de 55 años.

“Aquí tuve que empezar a identificar la pesca y los pescadores, porque el tipo de personas que come maricos es bien exigente. Si el marisco no es fresco no se lo van a comer y si es conocedor del pescado, sabe que no es fresco. Por eso, aquí el pescado siempre se presenta al cliente antes de elaborarlo”, aseguró.

Según Piñeiro, “todos los pescados son de nuestras costas y estoy todo el día comprando y recibiendo pesca”.

El chef Luis R. Piñeiro recibe todos los días el fruto del trabajo de los pescadores de toda la zona oeste de la isla. (Xavier Garcia)

“Aquí no hay pescado congelado, hasta el salmón lo compro completo y aquí se filetea. El chillo, el cartucho y la langosta me la traen todos los días. Tengo un pescador que viene todas las mañanas en su yola y me deja la pesca. Tengo otro que trae cartucho, de Puerto Real (Cabo Rojo). No compro tampoco en grandes cantidades para entonces concentrar la frescura del producto. He mantenido esa tradición de aquí”, apuntó.

Además de los frutos del mar, el chef incorporó nuevos platos.

“Puse risottos de marisco, patas de pulpo a la brasa, piononos de amarillo con langosta y salsa bechamel. Le he añadido un poco más de altura al menú tradicional de aquí. Es mantener al público conservador de restaurantes de mariscos y atraer nuevos clientes”, confesó.

El menú consta de sobre 40 platos. No obstante, “hay platos que contienen una sola proteína, pero se dividen en segmentos. Por ejemplo, tengo filete de chillo, la gente lo pide floreado con langosta que, es un plato, con mariscos es otro plato, como también paella y arroz con mariscos”.

En cuanto a carnes, la carta presenta diversas opciones, entre estas, churrasco, ribeye, sirloin, porterhouse y todas son USDA Choice”.

“En aves, tenemos la pechuga regular al ajillo y a la mantequilla. También hacemos una pechuga para el que le gusta el pollo y los mariscos; es rellena con queso crema, amarillitos, chorizo y camarones. Se llama El Desecheo porque frente a nosotros está la isla Desecheo”.

Variedad de platos que sirven en González Seafood Restaurant. (Xavier Garcia)

Aunque el restaurante no expone alternativas veganas en su carta, el chef dijo que, “si el cliente me dice que es vegano, tengo zucchini yellow squash. Igual tenemos mofongo, lo relleno con brócoli, amarillitos, se hace como un ratatouille, algún risotto sin queso. Lo cierto es que de aquí no se va sin comer”.

Los platos favoritos son langosta entera y filete de chillo; este último es preparado frito, al horno, encebollado, al ajillo o entomatado.

“También tenemos 260 etiquetas de vino: californianos, españoles, chilenos e italianos. Sobre la coctelería, la hemos levantado un poco más”, subrayó.

Una de las atracciones del restaurante es que está enclavado en el litoral de la ciudad mayagüezana, un escenario que enamora a todo el que llega. En cuanto a espacio, el restaurante acomoda 200 personas en varios salones, entre estos, un área al aire libre a la que llaman ‘Playa’.