Sabores, colores y texturas. Son tres de los principales ingredientes para provocar los sentidos con los que trabaja la chef Alexandra Bourdon con el objetivo de “piezas de conversación” que, además, fomentan el compartir entre amigos y familiares.

Así nació Gather Platter, una propuesta gastronómica que, según la chef, estudió por cerca de tres años y con la que quiso aventurarse para crear un concepto diferente de entremeses gourmet de alta calidad, presentados de forma creativa y armoniosa.

“Se trata de un concepto moderno que se refiere a presentar una bandeja o tabla con diferentes tipos de quesos, embutidos, salsas, vegetales, panes, frutos secos, nueces y aceitunas, entre otros productos”, explica Bourdon, aunque resalta que no es una bandeja cualquiera. Más que nada, porque todo lo que está en esa bandeja o caja ha sido pensado de forma que armonicen los sabores y que haya un balance entre lo dulce, salado, agrio o amargo. Una tarea que le puede tomar más de un día.

PUBLICIDAD

“Me interesa entregar un ‘platter’ surtido con diferentes tipos de alimentos y que se convierta en una pieza de conversación en la mesa y que muchos se pregunten cómo comerse algo tan bonito. A la misma vez, educar a las personas de que no solamente nos sentamos a comer manchego, prosciutto o jamón serrano, también cuenta la forma en que se han combinado los sabores”, explica la chef de 28 años, quien destaca que estuvo cerca de tres años estudiando cómo crear y hacer estas combinaciones, un concepto que, según dice, es único en Puerto Rico.

Para comprobar la eficacia de su idea culinaria, Bourdon comenta que primero invitó a familiares y a “foodies” (aficionados del buen comer), así como amistades que no sabían nada sobre esta propuesta culinaria. “En cada gathering (reunión) -por eso surge el nombre de Gather Platter-, llevaba un ‘platter’ para ver cómo era la reacción. Hasta que, finalmente, me decidí a lanzar la marca”, rememora y resalta que la industria gastronómica tiene muchas ramas por explorar “y que no nos tenemos que centrar solamente en la cocina”.

El negocio lo inauguró en enero de 2020, meses antes de que comenzaran las restricciones debido a la pandemia. Pero dice que dentro de todo lo que ha pasado, no se ha afectado. Al contrario, ha tenido muy buena acogida entre el público.

A la chef Alexandra Bourdon le interesa entregar un ‘platter’ surtido de entremeses y piscolabis para que se convierta en una pieza de conversación en la mesa. (Jessica Cristina Colón Rivera).

A juicio de la chef, cada bandeja o caja con productos también ofrece una oportunidad para que las personas prueben diferentes tipos de quesos o charcutería que normalmente no se compran o que la persona nunca ha probado. “Es una forma de educar al paladar con sabores que normalmente no combinas”.

PUBLICIDAD

Precisamente, dice que otro de los proyectos con el que trabaja ahora es con una página web para educar sobre las opciones que hay al momento de disfrutar de ciertos alimentos. “No es simplemente poner unos productos de una forma bonita, es entender qué hay detrás de la combinación de todos esos productos”, propone.

Las cajas y tablas están disponibles en diferentes tamaños y su contenido se puede personalizar, dice Bourdon. “Para facilitar el proceso, tenemos unas bandejas ya prediseñadas tanto en tamaño snack o como el que llamamos ‘gather pop’ que da hasta para ocho personas, con quesos, jamones, charcutería, mermeladas y otros productos. Pero también tenemos la opción de que la persona pueda personalizar su caja o bandeja y, obviamente, eso me da la oportunidad de conocer un poco más del cliente a través de su selección”.

Entre los quesos que utiliza Bourdon en sus bandejas, explica que tiene de cabra, local y exportado, Brie, (uno que llega directamente de Canadá y otro que viene de Francia); Gouda, Parmigiano Reggiano y manchegos de cuatro a seis meses añejados. En el área de la charcutería, usa salami, chorizo serrano, jamón serrano y de bellota, y Prosciutto di Parma con 400 días de añejado, entre otros.

Otra de las opciones de entremeses que ofrece Gather Platter, con queso Brie, diferentes tipos de embutidos, frutas y hasta flores comestibles. (Jessica Cristina Colón Rivera).

La chef destaca, además, que el diseño de una bandeja o box puede tomar bastante tiempo. Especialmente, porque requiere determinar qué tipo de quesos va a incluir, cómo los va a combinar con la charcutería y los demás ingredientes. Y luego de eso “viene el montaje de todos los productos, lo que conlleva un día de preparación”.

PUBLICIDAD

“La persona que lo recibe no sabe lo que hay en ese box. Así que ese es el primer elemento sorpresa. Los clientes nos hablan de que la combinación de sabores es espectacular, que no pensaron que les iba a gustar tanto. Así que se logra la meta de que las personas compartan y conversen a través de la comida, con todos los elementos que colocamos de una forma muy artística”, explica Bourdon, tras indicar que los precios varían dependiendo de los ingredientes que quiera el cliente.

Pero, por ejemplo, dice que tiene cajas que comienzan desde $22 hasta otras de $100, que puede alcanzar para seis u ocho personas. “El tamaño se puede escoger dependiendo de la cantidad de personas en la actividad. Ahí el precio varía y se trabaja por cotización”, agrega la chef.

Al momento, se hacen entregas en San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, Humacao, Gurabo y Caguas. Y una vez al mes van a Ponce, Humacao y Fajardo. “Nuestras rutas están programadas para el área metro, pero no nos olvidamos de los que están en el sur o en el área oeste”, afirma Bourdon.

Para ordenar puedes enviar un mensaje de texto por Whatsapp al (787)201-5143 o escribir a [email protected]. También puedes obtener más información a través de las redes sociales (Instagram @gatherplatter y Facebook: Gather Platter )

Algunos de los productos que se incluyen:

Triple Cream Brie

Manchego

Chorizo sin curar

Sopressata

Capollo

Chorizo serrano

Flores comestibles

Genoa Salami

Frutas de temporada

Mermelada local

Aceitunas

Galletas saladas

Chocolate

Miel local