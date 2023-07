En un solo lugar en Hormigueros puede disfrutarse la fusión más original de sabores de pizza, y ese lugar es PizzAntello, en el mercado urbano de ese municipio.

Su dueño, Ricardo González Sánchez, le da rienda suelta a su imaginación, plasmando en las masas el sabor de otros platos, buscando nuevas experiencias gustativas para sus comensales. Las mezclas son tan exóticas como la Thousand Island Pizza, que busca llevar trasladar la frescura de una ensalada César a una pizza, hasta la Cordon Bleu Pizza, confeccionada utilizando precisamente los mismos ingredientes que se usan para preparar esas suculentas pechugas.

El sabor del ‘cielito lindo’ -especialidad de la cocina mexicana- se desborda en la Pizza Mexicana mientras que los plátanos maduros y la carne de res molida se fusionan en la Pizza de Piñón. En total, son más de 15 las exquisiteces que pueblan el menú de PizzAntello. Por supuesto, no pueden faltar las pizzas confeccionadas a pedido del cliente o las tradicionales, como la pizza combinación o suprema, pizza de queso, de pepperoni o salchicha italiana, entre otras.

PUBLICIDAD

También sirven pizzas tradicionales como la Margarita. (Isabel Ferré Sadurní)

Y es que más allá de una comida, para González Sánchez, la pizza es una experiencia de vida, de su vida, que busca compartir con sus clientes. “Los momentos gratos de mi familia fueron comiendo pizza”, reveló el empresario de 53 años, quien recordó los viajes de su niñez con mamá, papá y sus cuatro hermanos, desde Mayagüez hasta Aguada para visitar una pizzería y compartir en familia. “Era el momento en que podíamos compartir juntos. Para mí la pizza une a la familia. Une a los grupos. Para nosotros era como ir a Disney”, recordó.

Siendo esas añoranzas de su niñez su motivación, ya en al menos una ocasión González Sánchez presentó una propuesta para poder establecer su pizzería en uno de los locales del mercado urbano de Hormigueros, pero no tuvo éxito en aquella ocasión. No fue hasta que todas las cartas parecían haberse virado en su contra, que surgió la oportunidad. “Yo soy una víctima o soy producto de la pandemia. Yo trabajaba en mercadeo para una compañía de licores y con la pandemia me quedé sin trabajo. En ese momento se vació este local, que ya yo lo había solicitado en una ocasión, pero no me lo dieron, y presenté otra propuesta y me lo dieron”, dijo. Tan pronto la oportunidad de establecer su anhelada pizzería se hizo realidad, González Sánchez comenzó a buscar un nombre para su negocio. “Estaba buscando una manera de incluir a Hormigueros en el nombre, pero que no fuera ‘Hormiguero’s Pizza’. Y entonces tenemos Pizza, la palabra ‘ant’ que es hormiga en inglés y aunque ‘ello’ suena italiano, la palabra antelo se refiere a los deseos, los anhelos. Y de ahí surge el nombre ‘PizzAntello’”.

PUBLICIDAD

Dadas las restricciones de distanciamiento social y aglutinamiento de personas -impuestas para atajar la propagación del Covid-19- la ubicación del pequeño kiosco con mesas al aire libre en las inmediaciones del antiguo terminal de carros públicos de Hormigueros, permitió que el negocio pudiese operar con éxito bajo las circunstancias del momento. “La gente recogía su pizza y se la llevaba, o como el espacio es amplio y las mesas están al aire libre, se sentaban al aire libre a comer”, manifestó.

Howard Meléndez, cocinero y pizzero del restaurante, crean los “Pizzantello Flowers,” una pizza de peperoni enrollada en forma de una flor. (Isabel Ferré Sadurní)

Una vez levantadas las restricciones de la pandemia, González Sánchez explicó que algunos fines de semana cierran la calle y traen agrupaciones para deleitar a los clientes con música en vivo. Con cuatro empleados en su plantilla, tras dos años de haber abierto sus puertas, el comerciante no descarta ampliar su negocio, aunque no está del todo decidido, principalmente debido a la dificultad para reclutar mano de obra.

Sin embargo, a corto plazo el empresario contempla otras alternativas como el ofrecer servicio de entrega a domicilio uniéndose a alguna de las aplicaciones móviles disponibles para esos fines y el ampliar aún más su ya variado menú.