El apretado lazo afectivo con sus abuelas fue la inspiración de Rosa Elena Torres Feliciano a la hora de pensar y diseñar su negocio Rosa y Elena.

Este agradable restaurante ubicado en Miramar, abrió sus puertas en diciembre y desde ese momento sus mesas están constantemente ocupadas.

“Estábamos listos para abrir hace más de un año, pero con el tema de la pandemia frenamos la apertura porque todo estaba tan complicado que era muy arriesgado. Ya en diciembre decidimos lanzarnos. No anunciamos mucho la apertura para así poder tener control del movimiento y poder ajustar detalles. Poco a poco se fue regando la voz y la verdad es que ha ido mucho mejor de los que esperábamos, a pesar de las limitaciones”, comenta Rosa Elena quien se inició hace cinco años en la hostelería con el restaurante Tía, en la avenida Alejandrino.

Rosa Elena, además de lazos sanguíneos comparte con sus abuelas nombre y personalidad. Los talentos e inquietudes de doña Rosa y doña Elena se fundieron en su nieta logrando que el negocio sea el mejor homenaje que les haya podido dedicar.

“Mi abuela Rosa era una anfitriona extraordinaria. Estaba pendiente de todos los detalles y siempre procuraba que sus invitados tuvieran la mejor experiencia. Mi abuela Elena era la que cocinaba. Cocinaba bien rico. Ese tipo de ‘comfort food’ que te hace sentir bien. A mí me encanta atender a mis amistades para que pasen un buen rato y que coman bien y eso es lo que he querido que sea este lugar. Un espacio en el que se sirva comida sabrosa, que el servicio sea excelente y el ambiente relajado y agradable”.

Ambiente

Rosa Elena, que estudió publicidad y mercadeo, siente un gran interés por la decoración. Esa inquietud le permitió visualizar exactamente lo que quería que fuera esa aventura.

En la entrada un gran ventanal de pared a pared hace que el lugar, donde predominan los tonos tierra, tenga una agradable luz natural. El espacio está dividido en cuatro áreas. La terraza cuenta con varias mesas de metal color terracota. El primer salón comedor consta de mesas, bancos adosados, sillas con entramado de cuero y tratamiento de pared con motivos frutales y vegetales en dúo tono. El centro está dominado por dos pequeñas barras con taburetes y espejos. La barra que queda a la izquierda, desde donde se puede observar el trajín de la cocina, es el centro de comando para la gerencia, mozos, chef y cocineros. En el salón del fondo varias mesas con sillas, un largo banco adosado tapizado de color crema y caramelo ofrece un poco más de privacidad.

“Me gusta mucho el diseño de interiores y sabía lo que quería. Por eso le pedí a Michelle (Entine) que es muy buena amiga que me ayudara. Necesitaba que fuera una persona que me dejara involucrarme y ella, como me conoce bien, no tenía problema con eso. Quería que fuera un lugar donde quien tuviera prisa pudiera tomarse un café con algo de comer y que aquel que deseara quedarse para una sobremesa lo pudiera hacer también”.

Menú

La cocina está capitaneada por Katherine Ríos. El menú es sencillo, pero hay para todos los gustos. Existen dos cartas: una para desayuno y almuerzo en días de semana y una para brunch los sábados y domingo.

En la de semana tienes huevos, pancakes, bocadillos, ensaladas, pastas, carnes y pescados. Nos cuenta Rosa Elena que los favoritos son los quiches que varían a diario, el sándwich de pavo, la ensalada de cítricos, la pasta carbonara y el filete con papitas. Entre las guarniciones para acompañar los platos están los pancakes de batata y las papitas con trufas que son las más solicitadas. La materia prima que se utiliza para la confección es de primera calidad.

Para acompañar los desayunos, para cerrar el almuerzo o para merendar los cafés y tés preparados de diversas maneras son deliciosos. Para el almuerzo, puedes escoger entre una sencilla oferta de vinos y cervezas.

“Mucha gente viene a desayunar, se toman un café y se comen algo de nuestro menú y por ahí siguen al trabajo. El café que usamos es Caffeto de Adjuntas que es excelente. El pan también es de primera, nos lo suple el Horno di Pane y Panoteca San Miguel. Katherine (la chef) es muy buena y nos conocemos hace tiempo porque fue sous chef en Tía. Ella sabía que lo que yo quería era que fuera ‘comfort food’”.

El brunch de los sábados y domingos ha resultado un éxito y se sirve desde las 9:00 a.m. Esta oferta consta de frutas, yogures, bocadillos, pancakes y cosillas más sustanciosas como hamburguesa, filete con huevo, pollo con waffles, entre otros platillos. Nos cuentan que la mimosa es la bebida favorita para acompañar los brunch. En Rosa y Elena no se han olvidado de los vegetarianos y veganos, Rosa asegura que diariamente confeccionan ofertas para estos visitantes.

En detalle

-Está en el condominio Miramar Plaza en el 954 de la Ponce de León.

-Abre de martes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. y los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

-Se recomienda hacer reservación para almuerzo y para el brunch. Puedes llamar al (787) 705-2890. Puedes seguirlos para más información en Facebook e Instagram o en rosaandelena.com