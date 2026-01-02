Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ruta gastronómica por Morovis: conoce dónde comer y beber

Este pueblo del centro cuenta con una gran variedad de restaurantes, cafetines y barras, ideal para ‘chinchorrear’ o pasarla bien junto a familiares y amigos

2 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maelo Chicken Fever, en la PR-155, Km. 54.3, vende entre 1,100 y 1,150 pollos semanalmente. (WANDA LIZ VEGA)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

En Morovis, la comida no solo se sirve, si no que se celebra. Basta recorrer sus calles para entender por qué este municipio en el centro de la isla es considerado un paraíso para quienes disfrutan de los buenos sabores.

En cada curva se asoma un restaurante, una barra o un cafetín que invita a detenerse, conversar y saborear algo distinto. Desde un café artesanal hasta un sabroso lechón o una fritura recién hecha, Morovis tiene una oferta gastronómica sumamente variada.

Con el propósito de destacar esa riqueza culinaria, el municipio lanzó iniciativa conocida como la “Ruta gastronómica con sabor a Morovis”, un proyecto que busca fortalecer el turismo gastronómico, promover la economía local y resaltar la identidad culinaria moroveña. Esta iniciativa une comercios, restaurantes, chinchorros y cafés, distribuidos por las principales vías del pueblo, ofreciendo al visitante una experiencia completa, auténtica y deliciosa.

El recorrido comprende cuatro rutas principales: la PR-137, que conecta a Morovis con Vega Baja y sirve de acceso para quienes llegan desde el norte; la PR-155, el eje principal que cruza el municipio de sur a norte, hogar de varios restaurantes emblemáticos; la PR-159, que enlaza el casco urbano con los barrios cercanos y otros pueblos de la región central; la PR-617, con la intersección de la PR-6618, en el barrio Cuchillas, reconocida por sus puntos gastronómicos y familiares.

Además de los rótulos distintivos y la promoción digital, la ruta incluye eventos temáticos como el Festival Gastronómico con Sabor a Morovis, que se llevó a cabo a finales de octubre de 2025, con la meta de consolidar al municipio como un destino culinario y cultural, impulsando el turismo sostenible y el desarrollo económico local.

A continuación, le presentamos algunos de los restaurantes que forman parte de esta iniciativa creada por el Municipio de Morovis. Para conocer otros locales participantes, accede a: https://www.instagram.com/Morovis_Oficial

Ruta Carr. 137

Augustos Coffee Bar

Localización: PR-137, km. 10.1, Morovis

Teléfono: 787-515-7257

Website: www.augustoscoffeebar.com

Instagram

Minin Alcapurrias

Localización: PR-137, Km. 11.1, Morovis

Teléfono: 787-216-2473

Lechonera 137

Localización: PR-137, Km. 11.6, Morovis

Teléfono: 939-269-8023

La Ruta Bar & Restaurant

Localización: Calle Armando Mejías, Km. 0.8 Morovis

Teléfono: 787-944-5557

Instagram

Don Paco Hot Dogs

Localización: Carr. 634, intersección con la PR-127, Morovis

Instagram

El Barrilito

Localización: PR-137, Km. 13, Morovis

Teléfono: 787-717-0211

Website: www.elbarrilitopr.com

Wings and Fries

Localización: PR-137 Km 13.7, Morovis

Teléfono: 939-407-5874

Facebook

La Curvita 137

Localización: PR-137 Km. 14.5, Morovis

Teléfono: 787-315-8400

Carlitos Pollos #2

Localización: PR-137 Km. 13.5, Morovis

Teléfono: 939-235-4010

Ventorrillo de Abuelo Food Truck

Localización: Camino Sector Sandoval, Morovis

Teléfono: 787-862-2998

Big Krazy

Localización: PR-137 Km. 15.8, Morovis

Teléfono: 787-429-3739

Facebook

El Sazón del Abuelo

Localización: PR-137, Km. 15.8, Morovis

Teléfono: 787-375-5121

El Sazón de Moncha

Localización: PR-137 Km. 15.8, Morovis

Facebook

Ruta Carr. 155

Maelo Chicken Fever

Localización: PR-155, Km. 54.3, Morovis

Teléfono: 787-345-6685

El Balcón Jíbaro

Localización: PR-155 Km. 52.4, Morovis

Teléfono: 939-421-8363

La Chatarra

Localización: PR-155 Km. 49.2, Morovis

Cocina Rural

Localización: Carr. 155 Km. 48.8 Morovis

Teléfono: 787-822-5031

Facebook

Instagram

Museo Agrocultural

Localización: Carr. 155 Km. 47.5, Morovis

Teléfono: 787-862-2155

Cantinflas Tizna’o

Localización: Carr. 155 Km. 47.5, Morovis

Teléfono: 939-272-1089

Encantos Restaurant & Wine Bar

Localización: PR-155, esquina calle Betances PR-150, Morovis

Teléfono: 787-663-7980

Facebook

Molcajete

Localización: Carr. 155 Km. 46.6, Morovis

Teléfono: 787-323-0917

Facebook

La Playita

Localización: Carr. 155 Km. 42.2, Morovis

Teléfono: 787-485-1837

Facebook

Asador Don Pablo

Localización: Carr. 155 Km. 41.9, Morovis

Teléfono: 787-361-7600

Facebook

Pa’l Campo Restaurant

Localización: Carr. 155 Km. 38.9, Morovis

Teléfono: 787-975-2337

El Cofresí

Localización: Carr. 155 Km. 36.6, Morovis

Teléfono: 787-614-5051

Facebook

Casa Bavaria

Localización: Carr. 155 Km. 38.3, Morovis

Teléfono: 787-862-7818

Website: www.casabavaria.com

Instagram

Cabra Loca

Localización: Carr. 155 Km. 37.8, Morovis

Instagram

La 26 Sport and Grill

Localización: Carr. 155 Km. 35.9, Morovis

Teléfono: 787-328-5958

Facebook

Cafetín Los Amigos

Localización: Carr. 155 Km. 35.4, Morovis

Teléfono: 787-313-2966

Ruta Carr. 159

Rest. Chino Fu–Hou

Localización: Carr. 159 Km. 0.5, Morovis

Teléfono: 787-862-1327

Los Mini Pastelitos

Localización: Carr. 159 Km. 0.5, Morovis

Teléfono: 787-619-3192

Instagram

Facebook

Señor Alitas

Localización: Carr. 159 Km. 0.7, Morovis

Teléfono: 787-862-5600

Facebook

ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
