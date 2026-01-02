Ruta gastronómica por Morovis: conoce dónde comer y beber
Este pueblo del centro cuenta con una gran variedad de restaurantes, cafetines y barras, ideal para ‘chinchorrear’ o pasarla bien junto a familiares y amigos
2 de enero de 2026 - 11:10 PM
En Morovis, la comida no solo se sirve, si no que se celebra. Basta recorrer sus calles para entender por qué este municipio en el centro de la isla es considerado un paraíso para quienes disfrutan de los buenos sabores.
En cada curva se asoma un restaurante, una barra o un cafetín que invita a detenerse, conversar y saborear algo distinto. Desde un café artesanal hasta un sabroso lechón o una fritura recién hecha, Morovis tiene una oferta gastronómica sumamente variada.
Con el propósito de destacar esa riqueza culinaria, el municipio lanzó iniciativa conocida como la “Ruta gastronómica con sabor a Morovis”, un proyecto que busca fortalecer el turismo gastronómico, promover la economía local y resaltar la identidad culinaria moroveña. Esta iniciativa une comercios, restaurantes, chinchorros y cafés, distribuidos por las principales vías del pueblo, ofreciendo al visitante una experiencia completa, auténtica y deliciosa.
El recorrido comprende cuatro rutas principales: la PR-137, que conecta a Morovis con Vega Baja y sirve de acceso para quienes llegan desde el norte; la PR-155, el eje principal que cruza el municipio de sur a norte, hogar de varios restaurantes emblemáticos; la PR-159, que enlaza el casco urbano con los barrios cercanos y otros pueblos de la región central; la PR-617, con la intersección de la PR-6618, en el barrio Cuchillas, reconocida por sus puntos gastronómicos y familiares.
Además de los rótulos distintivos y la promoción digital, la ruta incluye eventos temáticos como el Festival Gastronómico con Sabor a Morovis, que se llevó a cabo a finales de octubre de 2025, con la meta de consolidar al municipio como un destino culinario y cultural, impulsando el turismo sostenible y el desarrollo económico local.
A continuación, le presentamos algunos de los restaurantes que forman parte de esta iniciativa creada por el Municipio de Morovis. Para conocer otros locales participantes, accede a: https://www.instagram.com/Morovis_Oficial
Localización: PR-137, km. 10.1, Morovis
Teléfono: 787-515-7257
Website: www.augustoscoffeebar.com
Localización: PR-137, Km. 11.1, Morovis
Teléfono: 787-216-2473
Localización: PR-137, Km. 11.6, Morovis
Teléfono: 939-269-8023
Localización: Calle Armando Mejías, Km. 0.8 Morovis
Teléfono: 787-944-5557
Localización: Carr. 634, intersección con la PR-127, Morovis
Localización: PR-137, Km. 13, Morovis
Teléfono: 787-717-0211
Website: www.elbarrilitopr.com
Localización: PR-137 Km 13.7, Morovis
Teléfono: 939-407-5874
Localización: PR-137 Km. 14.5, Morovis
Teléfono: 787-315-8400
Localización: PR-137 Km. 13.5, Morovis
Teléfono: 939-235-4010
Localización: Camino Sector Sandoval, Morovis
Teléfono: 787-862-2998
Localización: PR-137 Km. 15.8, Morovis
Teléfono: 787-429-3739
Localización: PR-137, Km. 15.8, Morovis
Teléfono: 787-375-5121
Localización: PR-137 Km. 15.8, Morovis
Localización: PR-155, Km. 54.3, Morovis
Teléfono: 787-345-6685
Localización: PR-155 Km. 52.4, Morovis
Teléfono: 939-421-8363
Localización: PR-155 Km. 49.2, Morovis
Localización: Carr. 155 Km. 48.8 Morovis
Teléfono: 787-822-5031
Localización: Carr. 155 Km. 47.5, Morovis
Teléfono: 787-862-2155
Localización: Carr. 155 Km. 47.5, Morovis
Teléfono: 939-272-1089
Localización: PR-155, esquina calle Betances PR-150, Morovis
Teléfono: 787-663-7980
Localización: Carr. 155 Km. 46.6, Morovis
Teléfono: 787-323-0917
Localización: Carr. 155 Km. 42.2, Morovis
Teléfono: 787-485-1837
Localización: Carr. 155 Km. 41.9, Morovis
Teléfono: 787-361-7600
Localización: Carr. 155 Km. 38.9, Morovis
Teléfono: 787-975-2337
Localización: Carr. 155 Km. 36.6, Morovis
Teléfono: 787-614-5051
Localización: Carr. 155 Km. 38.3, Morovis
Teléfono: 787-862-7818
Website: www.casabavaria.com
Localización: Carr. 155 Km. 37.8, Morovis
Localización: Carr. 155 Km. 35.9, Morovis
Teléfono: 787-328-5958
Localización: Carr. 155 Km. 35.4, Morovis
Teléfono: 787-313-2966
Rest. Chino Fu–Hou
Localización: Carr. 159 Km. 0.5, Morovis
Teléfono: 787-862-1327
Localización: Carr. 159 Km. 0.5, Morovis
Teléfono: 787-619-3192
Localización: Carr. 159 Km. 0.7, Morovis
Teléfono: 787-862-5600
