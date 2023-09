Uno de los puntos gastronómicos más reconocidos de Camuy es El Fogón de la Abuela, un restaurante de comida criolla, que, por años, se ha distinguido por su sabrosa y variada oferta.

Con una espectacular vista a las hermosas playas del norte, este espacio culinario apuesta a su extenso menú que contiene una diversidad de unos 70 platos principales, 25 aperitivos y una refrescante coctelería elaborada con productos frescos.

El negocio, ubicado en el barrio Membrillo, sector Peñón Amador, fue fundado en 1995 por Andrés Guzmán y Sor Román, un matrimonio quebradillano que se atrevió a complacer el paladar de sus comensales a través de recetas tradicionales que elaboró la abuela, doña Blanca Mercado.

Darisabel de Jesús y Eleez Guzmán, propietarios. (Xavier Garcia)

Actualmente, el restaurante es atendido por Eleez y Josué Guzmán Román, dos de los cuatro retoños que procrearon Andrés y Sor, quienes se esmeran en darle continuidad al patrimonio familiar.

PUBLICIDAD

“Papi siempre había querido tener un negocio, pero no necesariamente era un restaurante, él trabajaba en (el hotel) Cerromar en Dorado, por 24 años como mesero. Luego, cuando llevábamos cerca de cinco años, dejó Cerro Mar y se dedicó de lleno a nuestro negocio”, relató Eleez de 48 años.

“Nosotros comenzamos con un colmadito, empezamos vendiendo detergentes, potes de habichuela, limber, que era lo más que se vendía y, empezamos a ponerle almuerzos. Yo le ayudaba a mi mamá con los almuerzos y, después, me quedaba porque también teníamos sándwiches y mofongos”, recordó.

Al rememorar los inicios del negocio familiar, Eleez apuntó a que el lugar se ha distinguido por mantener su estilo de cocina criolla, mediante la elaboración de platos como el “fricasé de cabrito, arroz con guinea, guinea en fricasé y conejo”.

“Es la cocina que a mami le gusta y es la cocina que a mí me encanta. Me puedes poner la cocina que quieras, de frente, y con un estilo súper contemporáneo y yo voy a quedarme con mi cocina, me apasiona cocinar criollo”, confesó.

Pescado empanado con mofongo. (Xavier Garcia)

A través del tiempo, de acuerdo con Guzmán Román, le han agregado recetas de la gastronomía internacional. No obstante, prefieren ser fieles a sus raíces borincanas.

“Los sábados y domingos, tenemos cabrito en fricasé, gandinga, pastel al caldero, arroz con gandules y pernil asado, que son especiales los fines de semana. Además, en la carta hay cortes de carne, mofongo relleno, mariscos, pescado fresco, de todo, una combinación de varios platos mexicanos como quesadilla, tacos y hamburguesas… de todo”, insistió.

PUBLICIDAD

Con un espacio que acomoda hasta 75 clientes y una operación que genera cerca de 35 empleos, este restaurante se caracteriza por su política ‘pet friendly’.

“Yo estoy encargado de la cocina, corro lo que son los menús, creación de platos, el personal de la cocina está a mi cargo. Mi hermano Josué está a cargo de la administración y, mi esposa que ha estado desde el principio con nosotros. Mis dos nenes, de 25 y 19 años, también trabajan aquí”, manifestó.

(Xavier Garcia)

El menú de la abuela

La carta comienza con cerca de 25 opciones de aperitivos, entre estos, “mini frituritas, taquitos de pollo, pastelillos de carne, alitas, aros de calamar, bocadillos de pescado y camarones empanados, chicharrones de pollo, masitas de cerdo fritas y, cócteles de pulpo, carrucho o ceviche”.

Igualmente, ofrecen dos alternativas de sopa durante la semana: plátano o crema de papa. Mientras que el rey de los fines de semana es el pastel al caldero.

“Las habichuelas son bien reconocidas, a la gente le encanta, son siempre ablandadas acá con patita de cerdo, es la receta de la abuela. Tenemos arroz blanco, habichuelas, mampostea’o”, detalló.

Asimismo, presentan una interesante presentación de, al menos, 70 platos principales. El preferido, según Eleez, es el mofongo relleno, de todo tipo, ya sea pollo, camarones, churrasco, mariscos, langosta, jueyes, pulpo, carrucho y pescado.

“Entre los favoritos, tenemos el miñón con un plato que se llama ‘La casita’. Son camarones salteados, que se los ponemos encima del miñón y le tiramos la salsita de mangó-piña por encima”, reveló.

PUBLICIDAD

“Otro que se vende muy bien es el churrasco, la calidad que tenemos es muy buena. Tenemos un plato con churrasco que se llama ‘El peñón’, que es un majado de amarillos, envuelto en churrasco, por encima le ponemos salsa de queso, que la hacemos aquí en la casa y la coronamos con pico de gallo”, sostuvo.

Mientras que, ‘La enrollá’, es una pechuga rellena envuelta en tocineta. “Está rellena de queso crema, espinaca y ajo rostizado. Se sirve en una camita de salsa de cilantro”.

“La chuleta can-can es otra de las más que se vende. El pescado siempre es fresco.

Los platos son creados por nosotros. Las recetas de la salsa criolla son las que mami me dejó y no me atrevo cambiarle nada. Son heredadas, la sazón es de mi abuela”, apuntó.

Para el postre, recomendó una selección de flanes confeccionados en el lugar, entre estos, coco, queso y vainilla.

Entretanto, la coctelería es protagonizada por la sangría de la casa, piña colada, frappé o ‘El juanetazo’, un trago bautizado por don Andrés que lleva brandy, ron, vino tinto y jugo de acerola.

Para detalles: El Fogón de la Abuela Restaurante en Facebook e Instagram o llamar al 787-262-0781.