La comida mar y tierra, el sabor de las parrilladas y un toque de la cocina Novo latina se combinan en Sazonao, en Hormigueros.

Desde costillas y churrascos hasta el mejor de los mofongos relleno de mariscos o carnes, se encuentran en el menú de este restaurante, localizado en la carretera número dos, marginal 644, a la altura del barrio Benavente.

Su dueño Benjamín Martínez Ruiz explicó que la oferta gastronómica, que incluye apetitosos platos de cocina criolla para el almuerzo y un menú más sofisticado para la cena, fue elaborado por el chef internacional Carlos Rosario.

Jugosos cortes de carne como el ‘New York Steak’, filete mignon, costillas o chuletas can can, son parte del apetitoso menú de carnes. El mero, salmón, dorado y camarones -entre otros mariscos- también figuran en la carta. Para los paladares más criollos también cuenta con bistec encebollado, pechugas, carne guisada y la serenata de bacalao, entre otros platos que pueblan el menú de almuerzo que se extiende de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Por supuesto, los tradicionales acompañantes criollos, como el arroz mamposteao, los tostones y el arroz blanco con habichuelas, no pueden faltar en la oferta gastronómica.

Sin embargo, son los mofongos los que dominan el paladar boricua, acompañados por la carne frita o mariscos, tanto para el almuerzo como durante el resto de la faena, que se extiende hasta las 9:00 p.m., los siete días de la semana. Una amplia selección de tragos y coctelería complementan la carta del establecimiento, en el que predomina un ambiente familiar. Además, los fines de semana cuentan con música en vivo.

Según Benjamín Martínez Ruiz, dueño de Sazonao, goza del patrocinio de los comensales en la zona oeste por la calidad de la comida y el servicio al cliente. (Isabel Ferré Sadurní)

Con una nómina que emplea a 22 personas, Sazonao es el resultado de una larga carrera en la industria gastronómica que Martínez Ruiz emprendió tan temprano como a los 18 años, cuando comenzó a trabajar en la cocina de una conocida cadena de restaurantes y se enamoró de ese mundo. El empresario, de 39 años, comentó que desde temprano en su vida, la sangre de comerciante corre por sus venas. “Me acuerdo que me llevaba lápices para la escuela y los vendía y, a los nueve años, mi mamá trabajaba en un supermercado y no había quien me cuidara, así que yo me iba con ella y trabajaba como ‘bagger’”, relató.

Eventualmente, comenzó en la industria de restaurantes donde, al año de haber comenzado como cocinero, ya era gerente. “Yo había comenzado a estudiar Educación Física en la universidad, pero como me quedé en la industria de restaurantes, más adelante cambié mi concentración a Administración de Empresas. Llevo la mitad de mi vida en esto”.

Tras lanzarse a la mar empresarial hace siete años, Martínez Ruiz tuvo que sortear obstáculos impensados como el huracán María y luego, la llegada del Covid-19. “Nosotros habíamos comenzado en un local que está en la parte de atrás, y eventualmente hicimos esta estructura y la teníamos como un chinchorro. Pero cuando comenzó la pandemia era comida to go, pues a la gente le era más difícil llegar allá. Era más fácil estacionarte ahí, te dábamos la comida para llevar, y comenzamos a hacer los almuerzos aquí. Movimos la cocina para acá, nos reinventamos y nos quedamos aquí, y hemos crecido aquí”, sostuvo.

Una pieza clave en el éxito de Sazonao que, según Martínez Ruiz, lo ha llevado a gozar del patrocinio de los comensales en la zona oeste, a pesar de hallarse retirado de la zona costera, es la calidad de la comida y el servicio al cliente. “Como nos gusta lo que hacemos, se lo transmitimos a ellos (a los empleados) y tratamos de que ellos lo ejecuten”, destacó.

Además de los 22 empleos directos, ‘Sazonao’ produce varios empleos indirectos, ya que en su finca ha permitido el establecimiento de otros tres negocios, entre los que se encuentra un ‘food truck’ de ‘hamburgers’, un negocio de ‘frappes’ y otro de ‘gelatos’.

Para información adicional puede llamar al 787-822-3520.