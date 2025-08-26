Una noche de degustación en Bardot del chef Chaymol

San Juan, Puerto Rico - El pasado miércoles, 13 de agosto de 2025, el chef David Chaymol fue el anfitrión de una cata de vinos en su nuevo restaurante Bardot. El evento, realizado en el recién inaugurado local en el O:live Boutique Hotel, sirvió para presentar tres vinos que se combinaron con platos de su menú.

Inspirado en la icónica actriz francesa Brigitte Bardot, símbolo de belleza y elegancia en la década de 1970, el lugar rinde homenaje a su estilo sofisticado. El menú ofrece un recorrido por sabores refinados y productos de alta calidad, combinando la tradición francesa con ingredientes caribeños.

Langostinos tibios de Magadascar en aceite de oliva del restaurante Bardot. (Suministrada)

La cava del restaurante incluye vinos tintos, blancos, rosados y espumosos de Francia y otras regiones. Cada botella fue seleccionada cuidadosamente para mejorar la experiencia de la comida. El sumiller del lugar, Reynaldo J. Hernández, está presente todos los días para recomendar qué vino va mejor con cada plato.

Hernández tiene más de diez años de experiencia en el mundo del vino. Entre 2014 y 2017 trabajó en Grappa Ristorante y considera que su tiempo como mesero especializado bajo la guía del Master sumiller Jonathan Moran fue clave en su formación. De 2021 a 2024, fue director de vinos en Grappa Ristorante y cofundó Grappa Wine Collectors, donde desarrolló una de las bodegas más grandes de Puerto Rico. Además de su trabajo como sumiller, Hernández es escritor, poeta y fotógrafo, lo que le permite aportar una visión artística única a su profesión.

PUBLICIDAD

El sumiller del restaurante Bardot, Reynaldo J. Hernández, está presente todos los días para recomendar qué vino va mejor con cada plato. (Suministrada)

Una noche con sabor a Francia

Durante la cata de vinos, el chef Chaymol y el sumiller Hernández recibieron a un grupo de invitados en Bardot para probar un menú con elegantes platos, acompañados por los vinos: Domaine Zind Humbrecht Riesling Roche Granitique 2018, de Alsace; Domaine LaRue Blagny Premier Cru Sous Le Puits 2019, de Bourgogne; y Chateau Smith Haut Lafite ‘Le Petit Haut Lafite’ 2020, de Bourdeaux.

Costillas de res Wagyu guisadas, con puré de malanga y trufa, del restaurante Bardot. (Suministrada)

El primer vino se sirvió con langostinos de Madagascar y un pastel de langosta, especialidad del chef. El segundo vino fue la pareja perfecta para el tartar de filete mignon y el tradicional pato confitado a la naranja con papas. Mientras que, para finalizar la degustación, el tercer vino se sirvió junto a un filete miñón con costra de pimienta y costillas de res Wagyu guisadas, con puré de malanga y trufa.

Los vinos que se degustaron en el restaurante Bardot fueron, de izquierda a derecha: Chateau Smith Haut Lafite ‘Le Petit Haut Lafite’ 2020, de Bourdeaux; Domaine LaRue Blagny Premier Cru Sous Le Puits 2019, de Bourgogne; y Domaine Zind Humbrecht Riesling Roche Granitique 2018, de Alsace. (Suministrada)