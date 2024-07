10 productos de belleza para comprar en el Amazon Prime Day 2024

Para muchas, la búsqueda por el producto ideal para las cejas parece un cuento de nunca acabar y me incluyo entre ellas. Por eso, mi próximo intento será con este producto de L’Oreal Paris que dice que levanta y mantiene las cejas bien arregladas hasta por 24 horas. Es un gel ligero y fácil de usar, lo que es ideal para quienes, como yo, no tenemos mucha habilidad enmarcando las cejas y corremos el riesgo de hacer un desastre. Ya lo ordené.

En Puerto Rico todo el año hay que protegerse del sol, por lo que el filtro solar debe formar parte de rutina de cuidado de la mañana. En este Amazon Prime Day, La Roche-Posay pone en rebaja esta loción con SPF 100 que sirve tanto para el rostro como para el cuerpo. No contienen oxibenzona ni octinoxato, además se recomienda tanto para niños, adultos con piel sensible al sol. No lo he probado, pero mi editora, Leyra González, sí y lo recomienda.