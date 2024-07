Protege tu cabello del sol y el calor con estos 9 productos

¿Sabías que los rayos del sol no solo pueden ser dañinos para tu piel, sino que pueden afectar las hebras de tu cabello, resultando en resequedad, “frizz” y decoloración?

El Nuevo Día consultó a la estilista Noeli Plácido , propietaria de My Curly Room , un salón especializado en pelo rizo en Ponce, para conocer las mejores técnicas para proteger el cabello durante actividades bajo el sol.

Además de su precio bajo y accesibilidad en las tiendas y farmacias, el champú clarificador de L’Oreal sin sulfatos limpia tu cabello de impurezas sin afectar el color. También, contiene vitamina C y glicina y es dos veces más humectante.

Este protector solar de Coola para el cuero cabelludo y el pelo es no graso, tiene SPF 30, no te aplastará el volumen y protege el cabello teñido de la decoloración. Es ideal para personas con el pelo fino, con poco cabello o que prefieren no utilizar gorras.