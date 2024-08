5 artículos para combatir el “frizz” en el cabello

Cuando se vive en el trópico es difícil no tener que combatir el “frizz”. Claro está, para algunas se trata de una batalla campal que se libra día a día y es así como pasamos la vida comprando productos de belleza con la esperanza de encontrar esa fórmula mágica que nos libere de este problema.

Aquí comparto algunos ítems que me han funcionado. Pero, como he podido comprobar con los años, no todos los productos tienen el mismo resultado en todos los cabellos.