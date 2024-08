5 productos que no pueden faltar para la limpieza facial en casa

Este producto contiene moléculas micelares con la capacidad de limpiar y remover la grasa y el sucio de la piel. Lo mejor es que no tiene alcohol y se recomienda para todo tipo de piel. Aunque se promociona como un producto que no necesita enjuague, me gusta utilizar una limpiadora luego de usarlo. No he probado muchas, pues la realidad es que una vez usé la de Garnier y quedé tan satisfecha que no he querido cambiar. Tienen varias fórmulas, pero prefiero la All in 1 Waterproof para eliminar el maquillaje a prueba de agua.