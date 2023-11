Se estima que 50 millones de personas son afectadas cada año por el acné, según la Academia Americana de la Dermatología, haciendo de ella la condición dermatológica más común en los Estados Unidos. Y, aunque parecería que al ser más frecuente pueda ser mejor tratada, nada más lejos de la verdad, pues son muchos los mitos que rodean esta enfermedad cutánea y que llevan a recurrir a tratamientos inadecuados.

Por eso, la marca CeraVe se unió a profesionales en dermatología para esclarecer mitos y ofrecer tratamientos accesibles para esta condición que afecta la piel.

Mito #1: El acné solo ocurre en pieles grasas.

Realidad: Aunque la producción excesiva de los aceites naturales de la piel suele ser asociado con el acné, esta condición puede manifestarse en cualquier tipo de piel.

Mito # 2: El acné solo prevalece en adolescentes.

Realidad: Esta creencia es común debido a los cambios hormonales que ocurren durante la etapa de la adolescencia. Sin embargo, el acné puede afectar a personas de todas las edades, ya que ocurre cuando los poros son obstruidos con células muertas y exceso de grasa, lo cual resulta en bacterias atrapadas bajo la piel.

Mito # 3: El uso del maquillaje causa acné.

Realidad: Existen ingredientes que pueden ocasionar brotes u otras reacciones en la piel, pero el maquillaje en sí no es el causante del acné. Debido a que la piel de cada persona tiene necesidades distintas, las claves son encontrar ingredientes que funcionen para su tipo de piel, realizar una limpieza rutinaria de brochas y otras herramientas, y siempre remover todo el maquillaje del rostro antes de lavarlo en las noches.

La línea de productos CeraVe cuenta con alternativas para combatir el acné. (Suministrada)

Mito # 4: La exposición al sol ayuda a prevenir el acné.

Realidad: Este mito se ha convertido en un pensamiento común tras algunas personas sentir que el sol “seca” el acné o que disminuye su apariencia. Sin embargo, la exposición al sol sin la debida protección solar puede exacerbar el acné o provocar manchas más prolongadas en la piel.

Mito # 5: Aplicar limón sobre los granos ayuda a combatir el acné.

Realidad: Hay estudios que han mostrado que el uso del jugo de limón es un remedio al cual muchas personas acuden como alternativa de tratamiento natural. Sin embargo, su uso directo sobre la piel puede causar irritación debido a su acidez, inclusive puede aumentar su sensibilidad ante los rayos del sol.

CeraVe celebró en Nueva York el lanzamiento de su nueva campaña “Clear It Up Like a Derm” que busca educar para acabar con los mitos del acné a través del CeraVe Acne Academy, un espacio que unió a creadores de contenido y dermatólogos de todo el mundo. En representación de Puerto Rico, participaron los dermatólogos Xavier Sánchez, Omar Torres y Diane Carrasquillo, así como compartieron esta experiencia las creadoras de contenido Larissa Dones, Sofía Jirau, Juliana Rivera y Nicole Chacón con el fin de ofrecer educación sobre el acné a sus seguidores y pacientes.