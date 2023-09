“Las cejas son el marco del rostro“, les comenta muy seguido Maredy Rodríguez a sus clientas.

Más allá de su función biológica –que es proteger a los ojos del sudor y el polvo- la apariencia de las cejas puede resaltar por completo la mirada. Y es aquí cuando las manos de los populares brow artists entran en acción.

Pero, ¿conoces los métodos que actualmente existen y cuál de estos podría ser la más adecuada para ti?

Magacín conversó con las propietarias de InBeauty by Maredy, y Corte Fino Alta Peluquería para no perder de vista ninguna técnica a la vanguardia.

“Lo que puedes o no puedes hacerte en las cejas, va a depender primero de la piel del cliente”, comenzó explicando Rodríguez, especialista con más de 20 años de experiencia en el campo de la belleza.

PUBLICIDAD

Y es que, hasta lo más sencillo, que es sacar las cejas con cera, dependerá del tipo de piel que tengas. Esta puede ser: normal, grasa, seca, mixta o sensitiva.

“El profesional te asesorará para encontrar la mejor opción para tus cejas. Por ejemplo, si tienes piel grasa, puede ser recomendable optar por trazos hechos con máquina para un resultado óptimo”, agregó por su parte Yay Ramírez, master bold brows certificada con más de 25 años de experiencia.

Además, para saber qué procedimiento va acorde con el cliente, es importante conocer otros aspectos de la vida cotidiana; historial médico, rutina diaria y edad, entre otros.

Estas son solo alguna de las preguntas que debería hacer un brow artist antes de sugerir algún tipo de procedimiento.

Técnica de maquillaje semipermanente

Brow Shaping + Lamination & Tint

Duración: 3 a 6 semanas

Procedimiento: También conocido como “brow lift” o “brow sculpt”, es un tratamiento que busca doblegar las cejas más rebeldes. Se alisa el vello causando que la ceja se vea más abundante y levantada al instante. El laminado no es permanente y tampoco requiere trabajo dentro de la piel. El proceso consiste en alisar el vello de la ceja, redirigiéndolos para colocarlo en la dirección deseada.

Tip: Este tratamiento se puede realizar solo o junto con el tinte (si se desea lograr un acabado mucho más asombroso).

Dato importante: Para esta opción se toma en consideración el vello del cliente.

“Se utiliza el color natural para que ese tinte se quede en el vello de la ceja, y coja color todos esos vellitos… transparentes, canas, o rubios. Sin embargo, si no tienes esos pelitos en la ceja, ahí entra lo que viene siendo el permanente”, indicó Rodríguez.

PUBLICIDAD

Según comentó, muchas mujeres llegan a su estudio ubicado en Toa Baja solicitando el famoso servicio de microblading, una técnica que se realiza creando la sensación del vello real al simular el trazo.

Pero, ojo, esta técnica no es para todas. Aquí es donde entra un buen brow artist al rescate.

“Muchas me dicen que quieren un microblading, porque es lo que más auge tomó, pero esto no es para todo tipo de piel”, recalcó Maredy. “Piel grasa, piel mixta, no se recomienda. Este tipo de maquillaje requiere una implantación de pigmento dentro de la piel. Cuando implantas, lo que se utiliza es una navaja. Son un montón de agujitas juntas que insertan el pigmento en la piel. Es una incisión en forma de vello”.

“¿Las cejas son iguales?, se le preguntó. “No“, respondió categóricamente Rodriguez “Las cejas son asimétricas, pero el trabajo está en hacer todo lo posible para que así parezcan”.

“En este mundo acelerado, la clave es mantenerse actualizado. El campo de los brows evoluciona a una velocidad asombrosa. Cada estudio nos acerca más a la excelencia y nos permite ofrecer lo mejor a nuestros clientes”, explicó Ramirez, quien cuenta con un salón de belleza ubicado en Vega Baja.

Es por esto que cuentan con expertise en más opciones de tratamientos.

Microblading/ Shadows Strokes (para cliente sin cejas o poco vello)

Procedimiento: Consiste en depositar manualmente una pigmentación hipoalergénica en la primera capa basal de la dermis con fácil cicatrización, creando la ceja “pelo a pelo”.

Saiko Brows

PUBLICIDAD

Duración: 1.5 a 2 años

Procedimiento: Esta técnica contiene un patrón especifico de microblading combinado con sombreado automático. Es la opción perfecta para clientes que prefieren un efecto natural pero con un aspecto de cejas más completo.

Técnicas de maquillaje permanentes

Inbeauty’s Signature Airy Shadow Powder Brows

Duración: 1.5 a 3 años

Procedimiento: Opción de maquillaje permanente para quien prefiere resultados más suaves, sutiles y con acabado natural. La técnica deposita miles de pequeños puntos de pigmentos en las capas superiores de la piel. Se construye gradualmente el color y se define la forma de la ceja.

Inbeauty’s Signature Combo Brows - Microshaded Brows

Duración: 1.5 a 3 años

Procedimiento: Maquillaje permanente combinado de definidos trazos pelo a pelo de “microblading y shading”. Se construye gradualmente el color y define la forma, logrando un acabado suave y natural.

La parte final de la ceja es más oscura y se va degradando hacia el microblading más claro.

Signature Soft 3D Microblading

Duración: 1.5 a 3 años

Procedimiento: Técnica de maquillaje permanente “pelo a pelo“.. Se deposita pigmento en la piel con navaja para dibujar el efecto de vellos. Rellena las cejas dejando un acabado natural.

Tips: No recomendado para personas con piel grasa o poros agrandados.

Ahora que conoces las opciones disponibles para cada necesidad, ambas recomendaron las consideraciones a tener en cuenta antes de poner el marco de tu rostro en manos de un brow artist.

“Se supone, aunque no es la norma… que la persona que te haga las cejas tenga conocimiento de la piel y que se mantenga siempre actualizado para que así, pueda saber cómo va a manejar la técnica en la clienta”, aseguró Rodríguez.

PUBLICIDAD

También, las expertas exhortaron a trabajar por referidos de “un buen trabajo previo”. “Lamentablemente, todo el mundo puede hacer unas cejas bonitas y poner una foto en las redes, pero no todos muestran cómo se ven después de seis semanas”, garantizó.

“Cada trazo de diseño no solo es una habilidad adquirida, sino una manifestación de su pasión y compromiso con la perfección”, contó Ramirez. “Tu rostro es único y merece ser tratado por expertos confiables. Investiga a fondo, busca reseñas, verifica la experiencia y revisa los trabajos anteriores. No te arriesgues con cualquiera, confía en un profesional que realmente entienda y respete la individualidad de tu rostro. Tu satisfacción y seguridad deben ser lo primero”.

Para que el resultado sea uno duradero, la clave está en la consistencia. “Pedimos siempre que cuando comiencen con nosotros no se depilen las cejas fuera del tiempo de su cita“, hizo hincapié Rodríguez.

De igual manera, para Ramirez el éxito de un buen trabajo consiste en la buena mano del creador de cejas basado en su preparación en búsqueda de la excelencia.

“Cada técnica, cada sutileza, está respaldada por la sabiduría adquirida en su formación. En su habilidad para realzar la belleza natural de cada persona, y en su destreza para comprender y superar las expectativas de quienes buscan sus servicios, reside su verdadera grandeza como profesional del arte de las cejas”, aseguró.

Para finalizar, Maredy comparó el trabajo en las cejas con el canvas en blanco de un artista que está listo para comenzar y plasmar su arte: “En ocasiones puede haber vuelta atrás, en otras no”.