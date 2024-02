Paris Jackson “elimina” sus tatuajes para lucirse en los Premios Grammy

Pero lo más impactante no fue el vestido –aunque sí la hizo colocarse en la lista de las mejor vestidas de la alfombra roja de muchas publicaciones y fashionistas- sino que la joven de 25 años apareció sin la decena de tatuajes que tiene en los brazos.

Los maquillistas Pauly Blanch y Gage Munster tuvieron a su cargo la tarea de cubrir los tatuajes ubicados en brazos, pecho, cuello y dedos. Para ello, utilizaron los productos CoverFX Total Cover Cream Foundation in L2, que une los beneficios de base y corrector; y Power Play Foundation Natural Matte Skin Like Finish, el producto estrella de la marca porque es una base que ofrece cobertura total y es apto para todo tipo de piel.

View this post on Instagram

A estos se unieron el Correct Stick Color Corrector Smooth and Creamy Coverage, que neutraliza los colores; Pressed Mineral Foundation Weightless Soft Coverage, una base en polvo que ayuda a combatir el brillo y la decoloración sin resecarte; y High Performance All-Day Setting Spray, que ayuda a que el maquillaje dure más aunque se enfrente a contacto con agua y sudor.

Mientras que el Gripping Primer Pigment-Locking Formula for All Day Wear, que la marca describe como “lo último en larga duración”, brindó una textura adherente que “se fija en los pigmentos de color, lo que garantiza que su rostro luzca fresco durante todo el día, incluso en climas húmedos”.

Cubrir tatuajes es posible con una base de amplia cobertura y, más allá de la marca que se use, lo más recomendado por maquillistas es que sea una fórmula a prueba de agua para evitar “desastres e imprevistos” si sudas o estás en un ambiente en el que te expones a mojarte. Las que prometen no transferencia también te ayudarán a no arruinar la ropa.