Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Para planificar una boda exitosamente se necesita tiempo, organización y paciencia. Después de celebrar el compromiso, anunciarlo a familiares, allegados y en las redes sociales, caes en cuenta que ahora tienes que organizar una boda. Empiezas a buscar información y realizas que para planificar la boda de tus sueños, no solo se concentra en seleccionar el vestido, los colores y las flores. Requiere organizar un presupuesto, seleccionar el séquito, lugar en dónde se hará la ceremonia y recepción, escoger manteles, flores, invitaciones, investigar los requisitos legales, organizar la luna de miel, entre otras tareas. Es en ese entonces que llegas a la conclusión que necesitas ayuda, y pronto.



Antes de que te abrumes con cada detalle que requiere producir una boda, a continuación te mostramos algunas herramientas digitales que facilitan la planificación de las nupcias:



The Knot

La popular plataforma de novias no solo ofrece consejos para el gran día, sino que también cuenta con un área en la que puedes crear tu website gratis, con más de 80 diseños a seleccionar, facilitando así la comunicación entre tú y tus invitados. Dentro de ella puedes incluir la dirección de la ceremonia y recepción, el registro de novios y cualquier otra información necesaria. Además, el website cuenta con una herramienta que te ayuda a organizar tu presupuesto, la lista de invitados, entre otras cosas.



WeddingHappy

Para esas novias que están en la búsqueda de una asistente personal, esta aplicación gratuita es para ti. La herramienta viene con las tareas que debes hacer antes de la boda, además que puedes añadir gestiones más personalizadas. Además, el app te avisa cuando se aproximan los plazos de gestiones como "enviar las invitaciones por correo", “cita para seleccionar el bizcocho” o "depósito de pago para el local", lo mismo que un coordinador de eventos haría en la vida real. ¿Lo mejor de esta aplicación? Puedes compartir la información del app con tu novio, madre o tu dama de honor para que todos estén al día con la planificación de la boda.



Mint

Evita comenzar tu matrimonio con deudas e incluye en tu celular la aplicación financiera Mint. Aunque es cierto que esta herramienta no está hecha exclusivamente para bodas, Mint es perfecta para manejar el dinero destinado para la ocasión. La aplicación - y website- es fácil de usar, y puedes sincronizarla con tus cuentas de banco y tarjetas de crédito para, así, monitorear cómo vas con el presupuesto de la boda.



WedPic

Sácale provecho a tus invitados - y sus celulares con cámara- y abre una cuenta en esta app. La misma te ayuda a recopilar todas las fotos que tus invitados toman en tu boda. Solo tienes que bajar la aplicación, abrir una cuenta y enviarle una invitación vía correo electrónico a tus invitados. Así, tus familiares y allegados podrán descargar el app y, mientras toman fotos en la ceremonia y recepción, subir las imágenes en esta.



Postable

Luego de disfrutar la boda y luna de miel, es protocolo enviar tarjetas de agradecimiento a esos que asistieron a tu boda. Si ya no te quedan energías y deseas facilitar esta gestión, puedes utilizar postable.com. Solo tienes que escoger un diseño, escribir un mensaje y añadir la dirección del destinatario. La página se encarga de imprimir la tarjeta y enviarla por correo por un costo de $3 cada una más gastos de envío.