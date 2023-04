Charlie Delgado Altieri y Lizzette Rivera Morales unieron sus vidas el pasado domingo en una elegante y emotiva ceremonia en la que compartieron con sus seres más queridos. Pero, más allá de los votos matrimoniales y una promesa de amor eterno, esta pareja comparte una gran cantidad de cualidades, experiencias y convicciones que les hizo ver a ambos que este era el camino que debían seguir.

La empresaria y el excandidato a la gobernación por el PPD se conocieron hace poco menos de dos años en la iglesia, un lugar que para ambos es refugio de amor, espiritualidad y donde encuentran paz.

El flechazo se dio casi al instante, pero antes de lanzarse en una relación apresurada, ambos decidieron conocerse mejor. Fueron muchas las conversaciones que tuvieron en la que ambos dejaron al descubierto sus personalidades y esas experiencias de vida que los marcaron.

“Cuando nos conocimos fue mágico. Yo estaba triste debido a la pandemia, uno de mis hijos se casó en verano del 2021 y el hijo menor Gustavo Alejandro se fue a estudiar medicina fuera de Puerto Rico. Me sentía sola y me invitaron a una iglesia en el pueblo de Hatillo. De una amistad en la que hablábamos mucho y nos contábamos nuestras penas pasamos a formalizar la relación”, recuerda la empresaria.

Rivera Morales enviudó hace 17 años, luego de un matrimonio con el fisiatra Ángel Francisco Colón Colón, padre de sus hijos Francisco y Gustavo. Mientras que en el 2017 Delgado Altieri perdió a su compañera de vida, Rosa María Irizarry, madre de sus tres hijos Carlos, Astrid Marie y Patricia.

Esa experiencia fue algo que los unió, pues ambos gozaron de matrimonios llenos de amor que se vieron interrumpidos por la muerte de sus respectivos cónyuges, quienes se encuentran muy presentes en sus recuerdos.

“Mi esposo (Ángel) fue mi único novio y estuvimos 16 años casados. Mis suegros son mis padres, son unos abuelos presentes con mis hijos y sin ellos y mis padres no hubiese logrado estar donde estoy hoy. Charlie tuvo un matrimonio muy bonito también. Desde el principio llegamos al acuerdo de que siempre él va a poder hablar de su esposa Rosa y yo puedo hablar de mi esposo Ángel sin ningún problema. Cuando se es viuda una tiene miedo que te quiten amor y que no te permitan hablar de esa persona que fue el padre de tus hijos y nosotros decidimos que no íbamos a borrar esa parte tan importante de nuestras vidas”, asegura Rivera Morales.

La boda

Luego de un año de relación, Delgado Altieri le pidió matrimonio a Rivera Morales el pasado verano y, luego de conocerse tan bien, ella no dudó en darle el tan esperado “sí, quiero”.

“Pensamos que esta temporada de Semana Santa era buena porque es una semana de reflexión, de esperanza. Eso me tocó porque es un renacer a una nueva vida y por eso lo decidimos”, cuenta Rivera Morales.

La preparación de la boda fue un periodo bonito en el que buscaron los servicios de la coordinadora Mayra Fuentes, en quien la novia ya confiaba porque había trabajado la boda de su hijo mayor.

Rivera Morales relata que mientras la maquillaban y la arreglaban el día de la boda estuvo tranquila y bromeando con quienes la ayudaron, pero una vez entró a la iglesia sintió un poco de melancolía porque recordó a su papá que falleció hace siete años. En ese momento sus dos hijos la animaron y caminaron con ella hacia el altar. Además, cuando vio a los abuelos de sus hijos sonriéndole sintió mucha paz.

“Quisimos formalizar nuestra relación frente al altar ante la presencia de Dios porque somos personas creyentes y muy espirituales. Fue un momento para comenzar de cero, porque lo que él tenga de su pasado a Lizzette no le va a importar y lo que Lizzette tuvo a él tampoco”, comenta la empresaria.

Una vez en la recepción, la pareja se dedicó a gozar de una gran fiesta junto a sus seres queridos. No faltó el amor, la música y mucho menos el baile.

“Hicimos una coreografía con Juliana Ortiz. Yo soy sandunguera y mi papá bailaba baile de salón, así que decidimos hacer un baile divertido y nos lo gozamos”, menciona Rivera Morales.

Luego de la gran boda, la pareja se encuentra de luna de miel en Puerto Rico. Aunque el plan inicial era viajar a Turquía, el terremoto que azotó a ese país el pasado mes de febrero le cambió los planes.

“Estamos disfrutando de las maravillas de nuestra hermosa isla”, culmina diciendo Rivera Morales.