En la recta final: Andrea Damaris y Jesús Emmanuel para unirse bajo un “lindo propósito”

Por más de 20 años, la prestigiosa empresa puertorriqueña especializada en moda nupcial, D’Royal Bride, ha sido parte de las historias de amor más bellas en y fuera de Puerto Rico. Hoy, Damaris Díaz y Andrés Santiago, presidentes de la compañía, se preparan para vestir a su clienta más importante, su hija Andrea Damaris Santiago Díaz.

La cuenta regresiva para el enlace matrimonial de la también directora de Ventas y Mercadeo de D’Royal Bride comenzó. El próximo sábado, 30 de agosto, finalmente, sonará la marcha nupcial para que Santiago Díaz dé el “sí” más importante de su vida al empresario Jesús Emmanuel Vázquez Rivera.

Mientras alistan los últimos detalles para el evento, la empresaria de 36 años piensa en lo mucho que habló, soñó e imaginó su gran día. A poco tiempo de vivir la realidad, una mezcla de “amor, complicidad y alegría” se apodera de su ser, sobre todo, la envuelve “una emoción inmensa”.

La historia de amor entre Santiago Díaz y Vázquez Rivera comenzó el 13 de enero de 2024 con una conversación en la aplicación de citas Bumble. La química entre ambos se hizo evidente desde el primer momento.

PUBLICIDAD

Hoy, la experta en moda nupcial agradece haberse dejado guiar por los “planes de Dios, que siempre son perfectos”. La llegada de su prometido, aseguró, “no ocurrió antes ni después, sino en el momento que el Señor lo quiso”.

Arraigados al lema “mi más lindo propósito”, el compromiso de los empresarios tuvo lugar el pasado 2 de febrero donde los sueños de los enamorados cobran vida, en París. Con la icónica torre Eiffel de fondo, Vázquez Rivera tenía todo fríamente calculado, literalmente, para sorprender a la primogénita del clan Santiago Díaz.

“Te digo ‘sí’ a una vida juntos, con Dios como nuestro centro. ‘Sí’ a caminar de tu mano cada día. ‘Sí’ a este amor puro y hermoso que Dios escribió para nosotros. No bastará una vida para amarte como mereces. Te amo, Jesús. Te amo con todo mi ser”, fue la respuesta de la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón.

El destino y el anillo, sin embargo, no fueron la única sorpresa. Para la ocasión, los enamorados contaron con el fotógrafo especializado en bodas de destino, José Ruiz, quien capturó cada momento a través de su lente.

1 / 13 | D'Royal Bride celebra el compromiso de Andrea Damaris y Jesús Emmanuel con una cena íntima y una velada inolvidable. Los novios, Andrea Santiago y Jesús Vázquez fueron celebrados con una exclusiva e íntima cena de compromiso, seguida de un elegante festejo. - Suministrada 1 / 13 D'Royal Bride celebra el compromiso de Andrea Damaris y Jesús Emmanuel con una cena íntima y una velada inolvidable Los novios, Andrea Santiago y Jesús Vázquez fueron celebrados con una exclusiva e íntima cena de compromiso, seguida de un elegante festejo. Suministrada Compartir

Según la directora de Ventas y Mercadeo de D’Royal Bride pasaron unos “días bonitos juntos. Sin duda, el mejor momento de mi vida merecía al mejor capturando cada detalle”.

De regreso a la isla, como era de esperarse, la familia celebró el acontecimiento por todo lo alto. Para ello, abrieron las puertas de sus instalaciones en San Juan de par en par.

PUBLICIDAD

Bajo la coordinación y asistencia de Yaska Crespo, y rodeados de sus seres queridos más cercanos, los novios emprendieron el camino hacia el altar. Santiago Díaz deslumbró con un diseño exclusivo de la firma de alta costura nupcial Yolancris.

En el mes de julio las fotografías y videos de la despedida de soltera de la “Bridal Boss” causaron sensación en las redes sociales. Lo cierto es que después del festejo, como dicen, “la vara quedó muy alta”.

Casa de Campo en República Dominicana fue el lugar que acogió la celebración marcada por risas, lágrimas de emoción y momentos únicos. El viaje, indicó la homenajeada, no solo rindió tributo al amor, “sino también a la amistad, el apoyo incondicional y la alegría de vivir esta etapa tan soñada”.

Entre tantas vivencias memorables que dejó el divertido fin de semana, sin embargo, hay un detalle que Santiago Díaz atesorará por siempre. Se trata de un compendio de cartas preparado por la madrina de la boda, Denissa Alicea Peña.

Lo anterior, más allá de los buenos deseos que acompañarán a la tía alcahueta de Andrea José y Andrés Ignacio es un reflejo del gran corazón que la caracteriza. Por años, esta apasionada de la industria de bodas y eventos especiales ha dicho presente en los momentos más trascendentales de miles de familias, ahora le toca recibir todo el cariño y las atenciones que la caracterizan.

En dos semanas Andrea Damaris y Jesús unirán sus vidas en matrimonio. La familia de D’Royal Bride, mientras tanto, alista sus mejores galas para vivir este momento irrepetible.

Los detalles del enlace se mantienen en secreto. Magacín estará presente en la celebración para compartir todas las incidencias.