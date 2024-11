Glamourama TV: La nueva apuesta de la reconocida coordinadora de bodas Deisa Rivera

“Mi vocación en este mundo es servir, ¿y como yo sirvo a una pareja comprometida o una familia que quiere costear una boda pero no sabe por dónde empezar o qué hacer? Pues pongo mi granito de arena, pongo el amor, la empatía, mi conocimiento y los voy llevando en todo ese proceso, porque la boda es un gasto que también va atado con algo emocional y personal.”, contó a Magacín la empresaria que busca, a través de su nuevo canal, presentar recursos útiles para orientar a los futuros esposos en la planificación de su día especial.

La selección de invitados no es aleatoria; está cuidadosamente pensada para atender las distintas aristas que hay que tomar en cuenta para poner en marcha un evento.

“Primero están los suplidores que componen un evento como una boda. Por eso en el primer episodio empezamos con ‘ wedding planners’ y hablamos de qué debes hacer cuando te comprometes y del presupuesto, porque no pudes empezar a contratar sin tener un plan de acción”, explicó Rivera quien, a lo largo de los primeros capítulos, también entrevistó a una diseñadora de interiores y a una psicóloga, así como al director de ventas de Wyndham Grand Río Mar , donde, además de celebrarse bodas espectaculares, se graban los episodios de Glamourama TV.

“Yo sí hago bodas de lujo y sí, mi mercado usualmente es bien luxury, pero eso no significa que soy inaccesible. Yo también doy conferencias, doy consultoría y, en este proyecto que estamos lanzando, yo puedo aconsejar a parejas que quizás no se atreven a llamarme pero me tienen a un botón de YouTube”, puntualizó la organizadora.