Pasa muy a menudo que, al momento de elegir una botella en una góndola de una tienda de vinos, descartamos todas aquellas botellas que se presentan con tapa de rosca y nuestra mirada va seleccionando solo entre los vinos con corchos, aunque estos sean sintéticos.

La razón principal por la que se cuestiona tanto la tapa de rosca se debe más bien a una percepción errónea sobre la calidad del vino. Un sentimentalismo relacionado más que nada a la tradición del corcho en el consumo de este producto. El uso del corcho o la tapa de rosca es básicamente para cumplir con la función de cerrar la botella y, de poder permitir la transportación y el almacenaje correcto del contenido. Se hace para que el vino pueda evolucionar con en el tiempo (si fuera el caso) y preservar su contenido controlando su contacto con el oxígeno. Por ende, podemos decir que este contacto con el oxígeno está permitido, controlado y directamente relacionado a las características del cierre.

Para explicar esto hay que hacer un alto y dividir los vinos en dos grandes categorías e imaginando que somos productores:

1) Están los vinos que queremos almacenar para que evolucionen durante el pasar de los años.

2) Los vinos jóvenes y frescos que queremos sean consumidos rápidamente en un periodo de uno o dos años, máximo.

En el primer caso, necesitaremos entonces unos corchos que permitan la microoxigenación necesaria y consecuente microoxidación para que el producto evolucione. El propósito es generar mayor suavidad en los taninos y una deseada evolución de los aromas y sabores del vino. Estos corchos naturales son más costosos debido a que vienen producidos artesanalmente extrayéndolos del árbol del Alcornoque.

Todas las funciones, desde la saca de la corteza del árbol -el acto a través del cual se corta y se separa la corteza del tronco- a la limpieza, secado, corte y la confección final de los corchos, son procesos totalmente sanos que en lo absoluto dañan la planta. Principalmente, consisten en remover digamos una “piel muerta”.

El único gran problema de los corchos naturales es que se estima que alrededor de un 5% de toda la producción es defectuosa, precisamente por ser un proceso artesanal. Además, pueden provocar la formación de unas moléculas conocidas como los TCA (tricloroanisol) o la llamada enfermedad del corcho. Estas moléculas desencadenan una contaminación en el vino que puede provocar mal sabor y olor. Un efecto que una vez invade al vino es posible eliminar. Se detecta por el olor desagradable y distorsionando que confunde nuestra capacidad del olfato. Se puede percibir como una especie de olor a moho, a papel mojado, a humedad, a corcho y, en ocasiones, pudiera hasta emular el olor a perro mojado o a sudor de caballo. El TCA es un defecto que no hace distinciones y podemos encontrarlo tanto en botellas económicas como en las más marcas caras o en vinos de colección. Es por esto que muchas compañías han recurrido a utilizar otro tipo de corcho, hecho por una aglomeración de aserrín y pegamentos, totalmente sintéticos, con diferente porosidad y completamente herméticos, idénticos a la tapa de rosca y más económicos.

En el segundo caso, si queremos producir unos vinos jóvenes y no queremos que estos tengan ninguna microoxigenación y consiguiente evolución, buscaremos cerrar la botella con tapas herméticas. Podemos utilizar corchos que emulan los corchos naturales, que son básicamente unos tapones de silicón, utilizar tapas de vidrio con borde de goma o utilizar las tapas de rosca.

Hoy en día prestigiosas bodegas de todas partes del mundo han adoptado esta solución para sus vinos destinados al consumo de temporada. Se trata de vinos que se consumen cerca de la fecha de embotellamiento y llegan raramente al tercer año de vida. No hay nada malo en esta solución técnica, y no significa absolutamente nada con respeto a la calidad del líquido que está en la botella. Debemos ser conscientes que la tecnología está en constante evolución y que no debe ser el tapón de la botella el factor que guie nuestra decisión de lo que vamos a tomar. ¿Para nosotros, los sommelier? Bueno, con la rosca y con los tapones sintéticos, a fin de cuentas, es poco lo que hay que oler.

