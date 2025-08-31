Opinión
31 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
MagacínEn casa
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Diseñan el “próximo capítulo” de Olivia Boutique

Las diseñadoras de interiores Liz Concepción y Michelle Etiene, de AIM Studio, celebran el resultado final del nuevo local de la reconocida tienda de ropa femenina

31 de agosto de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
María Consuelo en vestido rojo de Johanna Ortiz, calzado Aquazzura y accesorios Julietta. El mobiliario estilo “ bench” de los años 80 en stainless steel pulido es Chris Hawker Style. (Javier Del Ruiz)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Hermoso”, “enriquecedor” y “colaborativo” fueron tres de los muchos adjetivos que las diseñadoras de interiores Liz Concepción y Michelle Etiene, de AIM Studio, utilizaron para describir el proceso de transformación del nuevo local de Olivia Boutique en la avenida Ashford en Condado. No es la primera vez que ambas interioristas se unen a María Consuelo “Melo” Rivera y María Consuelo “Macu” Santiago, propietarias de la tienda de ropa femenina, para trabajar en un proyecto, por lo que el resultado final fue mejor de lo esperado.

RELACIONADAS

“Emprendimos todo este viaje con ellas para explorar cuál sería el próximo capítulo de Olivia y si abrirían una segunda tienda, pero luego encontraron un espacio y todas nos enamoramos de él. Los objetivos eran crear un espacio que fuera minimalista, pero que tuviera toques de lujo y glamour, y que se sintiera que cada pieza de ropa realmente tenía su lugar”, detalló Etiene en entrevista telefónica con Magacín.

En Olivia Boutique, continuó la experta, la ropa es la estrella del espacio. Por esta razón, cada estancia fue decorada con la intención de que todos los “outfits” resalten.

“Ellas tienen un gusto personal increíble y queríamos que la ropa hablara por sí sola. Ese era el objetivo del cliente: algo un poco diferente a lo que tenían antes y crear una experiencia más selecta y cuidada para el comprador”, añadió.

Concepción, por su parte, comentó que Macu y Melo tienen un “ojo y un gusto exquisito, y ya ellas tienen una clientela bien establecida, así que queríamos darle eso en un espacio, que se sintiera a la par con lo que es la experiencia de comprar con ellos”.

La diseñadora de interiores destacó que, a diferencia de otros proyectos, esta vez la reunión inicial ocurrió mucho antes de llegar al espacio porque estuvieron juntas en la transición. Este detalle contribuyó a que el proceso fuera “un poquito más prolongado”.

Sobre cuál es la clave para tener éxito en este tipo de trabajos, Etiene mencionó la unión entre el diseñador y el cliente. Si cada uno trabaja por su parte, puntualizó, sería imposible de lograr.

“Realmente necesitábamos entender cuál era su visión para el espacio y cómo querían que se convirtiera el siguiente capítulo de la tienda. Así que creo que ese fue realmente el éxito del proyecto, simplemente trabajar de la mano con ellas, asegurándonos de que todo se ejecutara a su gusto y de que ambos estuviéramos contentos con el proyecto”, subrayó.

Concepción añadió que para este y cualquier proyecto es esencial entender lo más posible el concepto que quiere el cliente para llevarlo a un nivel mucho más alto. “Recuerda que es un granito de arena que uno va a poner en ese lugar. Lo más importante es conocer y estar bien claro de ese ‘wish list’ y necesidades del cliente”, manifestó.

María Consuelo en un conjunto de Johanna Ortiz y calzado Aquazzura, mientras que Macu Santiago luce un vestido verde oliva de Christopher Esber y pantallas Julietta. Las sillas House of Leon, de Los Ángeles, son parte de la decoración de su nueva tienda Olivia Boutique.
María Consuelo en un conjunto de Johanna Ortiz y calzado Aquazzura, mientras que Macu Santiago luce un vestido verde oliva de Christopher Esber y pantallas Julietta. Las sillas House of Leon, de Los Ángeles, son parte de la decoración de su nueva tienda Olivia Boutique. (Javier Del Ruiz )

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
