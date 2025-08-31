Diseñan el “próximo capítulo” de Olivia Boutique

“Hermoso”, “enriquecedor” y “colaborativo” fueron tres de los muchos adjetivos que las diseñadoras de interiores Liz Concepción y Michelle Etiene, de AIM Studio, utilizaron para describir el proceso de transformación del nuevo local de Olivia Boutique en la avenida Ashford en Condado. No es la primera vez que ambas interioristas se unen a María Consuelo “Melo” Rivera y María Consuelo “Macu” Santiago, propietarias de la tienda de ropa femenina, para trabajar en un proyecto, por lo que el resultado final fue mejor de lo esperado.

“Emprendimos todo este viaje con ellas para explorar cuál sería el próximo capítulo de Olivia y si abrirían una segunda tienda, pero luego encontraron un espacio y todas nos enamoramos de él. Los objetivos eran crear un espacio que fuera minimalista, pero que tuviera toques de lujo y glamour, y que se sintiera que cada pieza de ropa realmente tenía su lugar”, detalló Etiene en entrevista telefónica con Magacín.

En Olivia Boutique, continuó la experta, la ropa es la estrella del espacio. Por esta razón, cada estancia fue decorada con la intención de que todos los “outfits” resalten.

“Ellas tienen un gusto personal increíble y queríamos que la ropa hablara por sí sola. Ese era el objetivo del cliente: algo un poco diferente a lo que tenían antes y crear una experiencia más selecta y cuidada para el comprador”, añadió.

Concepción, por su parte, comentó que Macu y Melo tienen un “ojo y un gusto exquisito, y ya ellas tienen una clientela bien establecida, así que queríamos darle eso en un espacio, que se sintiera a la par con lo que es la experiencia de comprar con ellos”.

La diseñadora de interiores destacó que, a diferencia de otros proyectos, esta vez la reunión inicial ocurrió mucho antes de llegar al espacio porque estuvieron juntas en la transición. Este detalle contribuyó a que el proceso fuera “un poquito más prolongado”.

Sobre cuál es la clave para tener éxito en este tipo de trabajos, Etiene mencionó la unión entre el diseñador y el cliente. Si cada uno trabaja por su parte, puntualizó, sería imposible de lograr.

“Realmente necesitábamos entender cuál era su visión para el espacio y cómo querían que se convirtiera el siguiente capítulo de la tienda. Así que creo que ese fue realmente el éxito del proyecto, simplemente trabajar de la mano con ellas, asegurándonos de que todo se ejecutara a su gusto y de que ambos estuviéramos contentos con el proyecto”, subrayó.

Concepción añadió que para este y cualquier proyecto es esencial entender lo más posible el concepto que quiere el cliente para llevarlo a un nivel mucho más alto. “Recuerda que es un granito de arena que uno va a poner en ese lugar. Lo más importante es conocer y estar bien claro de ese ‘wish list’ y necesidades del cliente”, manifestó.