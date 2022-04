Está científicamente probado que añadir un poco de vegetación a tu espacio mejora tu salud. Tanto si eres un experto, o un novato que aún lucha por mantener sus plantas con vida, toma nota de estos consejos que brindan algunos “plants lovers” boricuas destacados en Instagram.

Father Plant PR

“Las plantas son seres vivos. Ellas van a tener sus días buenos y los no tan buenos, hay que dejarlas ser. A nivel mundial existe un problema con el trasiego ilegal de plantas, la ambición de los seres humanos por coleccionarlas las ha expuesto -en muchas ocasiones- a la amenaza de su extinción. Es importante que preservemos nuestras especies para que las generaciones futuras puedan disfrutarlas”.

PlantTea

“Vuelve a intentar. Si alguna planta se te muere no te desmotives, es un proceso de aprendizaje sumamente gratificante y sanador. Además de verse estéticamente bien en nuestro hogar y ser un elemento clave de decoración, las plantas también aportan de manera positiva en nuestra vida emocionalmente”.

Clorofila

“Las plantas no necesitan agua todos los días. Es importante aprender a leer los signos que las plantas nos dan para saber sus necesidades. Para nosotros es difícil escoger una planta favorita, pero si tuviéramos que mencionar una serían los Philodendrons, definitivame”.

Tropi Plants PR

“Para todas las plantas, es imperioso asegurar el flujo de oxígeno entre la tierra. Alcanzas esto con una mezcla preparada para drenaje. Esta es una planta epifita. Esto quiere decir que tiene raíces aéreas que se fijan al árbol que le sirve de soporte. Son nativas en varias regiones de Sur América”.

Plant Shak

“Mi planta favorita es la String of Hearts, porque es bella, crece rápido y bien fácil de propagar para compartirla con los demás. No te dejes desmotivar si una planta no se te da, hay muchísimos factores que influyen en el crecimiento de una planta y es cuestión de aprendizaje y experiencia. Con el tiempo aprenderás qué plantas se dan mejor en tu espacio y qué factores (calor, riego, plagas, etc.) están afectando tus plantas”.

Nico Plants

“No debe existir el miedo cuando se trata de jardinería. Cada planta es única y requiere de cuidado individualizado; saca el tiempo de conocerlas para poder darles la atención que necesitan y merecen. Siempre he dicho que un espacio verde es un espacio vivo y productivo. Considero que el rodearte de plantas te ayuda a ajustar tu ánimo para hacerte mas productivo”.