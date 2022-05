Lo que comenzó como una terapia para atender un proceso de salud mental –en dos años- se convirtió en una marca sofisticada, inspiradora y que aporta al bienestar emocional de las personas. Sin ni siquiera imaginar que esto ocurriría, todo lo anterior eran intenciones que Paola Hernández le ponía a cada vela que hacía con sus manos y, al mismo tiempo, restauraban su mente y espíritu.

“Vive nena, vive”, era la frase que la analista de cumplimiento para una compañía de seguros en Estados Unidos se repetía constantemente durante aquel período que le tocó atravesar justo cuando la pandemia del COVID-19 apenas comenzaba. Y, como lo bueno se comparte, la también esposa y madre de dos niños decidió no quedarse con el poder que sale de sus creaciones. Fue así como surgió “Vive”.

“Comencé a darme cuenta de que a mí me ayudaba mucho en el proceso tener una vela prendida. Está el olor, lo que es la aromaterapia, pero a mí me ayudó más lo visual aparte del olor, a mí me impacta más de la vela, lo visual, la estética, que te inspire de algún modo, que te traiga como que ese ‘visual joy’ y dije ‘pues mira, yo creo que por aquí entonces debería irme, porque a mí en el proceso me está ayudando, así que entiendo que puede ser de beneficio para todos’”, contó Hernández en entrevista telefónica con este medio.

Tan pronto hizo su primera vela, la encendió y vio que funcionaba, fue amor a primera vista. El proceso la “enamoró”, dijo. Con la misión y visión de que todo el que adquiera uno de sus productos, se motive a vivir la vida que siempre ha deseado, cada detalle del negocio fue pensado estratégicamente.

“Por eso tú ves en todas las velas y en cualquier producto que salga, lo más grande es el logo, es el nombre, porque es lo que quiero que la gente se lleve, que, aunque tengan un mal día, por ejemplo, digan ‘vamos pa’lante’, va por esa línea”, manifestó la empresaria.

Las fragancias de “Vive” varían por temporada. Siempre hay algo nuevo, aunque la favorita y eternamente presente es “Coconut”. Esta, además, es especial para Hernández porque fue su primera mezcla. Otra vela permanente es “Storyteller”, a base de vino blanco. Todos los olores están disponibles en tamaño básico, de 8 onzas o “lux”, un poco más grande y de recipiente dorado.

A partir de esta semana, los clientes de “Vive” también encontrarán difusores aromáticos. De igual manera, hay otros productos como llaveros inspiracionales y fósforos.

Contrario a lo que muchos pudieran pensar, la tienda virtual es operada únicamente por Hernández, quien también divide sus días entre el trabajo regular, la familia y los quehaceres del hogar.

“Tengo las manos llenas y trabajo esto de madrugada. Yo tengo personas que no te miento, ni exagero, cuando digo que ya van por la vela número 20. Eso a mí me llena demasiado”, añadió con satisfacción y orgullo.

Las velas, que se pueden comprar a través de Instagram, vivecollection.com o vivecollection.pr@gmail.com, son hechas a base de cera de soya, son 100% naturales, libres de tóxico y parabenos. Esta política, para la mujer de gustos minimalistas y limpios, es importante por todos los cambios climáticos del planeta. De hecho, la empresaria aprovechó para recordar a sus clientes que todos los recipientes son reusables.

Mientras continúa soñando con la integración de nuevos productos y una tienda física, Hernández se mantiene educándose y nutriéndose de información para mejorar las experiencias de sus clientes. “La intención es que esto siga creciendo, que llegue a más personas, que muchos más la conozcan”, expuso.