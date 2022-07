El chef puertorriqueño Wilo Benet conoce, de primera mano, los pasos de la mejor receta para convertirse en un maestro de la cocina. Una pasión que descubrió por casualidad -o por destino-, mientras estudiaba fotografía y que, después de cuatro décadas entre fogones, éxitos culinarios, restaurantes y premios internacionales, se mantiene intacta.

Pero el reconocido cocinero, que se formó en The Culinary Institute of America (CIA) y dedicó varios años a trabajar en prestigiosos restaurantes en la ciudad de Nueva York – como The Water Club y Le Bernardin-, enfatiza en que no cree en pedestales. Tampoco en “dormirse en los laureles”.

Por eso, afirma, el éxito de su cocina requiere de 12 a 14 horas de arduo trabajo diario y que puede incluir recoger y limpiar el piso, diseñar una receta, recibir un premio o ser el chef invitado en la Fundación James Beard, una reconocida organización de artes culinarias con sede en Nueva York.

En estos días, el autor de “Puerto Rico True Flavors”, “Sabor criollo” y “Cooking with Rum” (para Rones de Puerto Rico), celebra la publicación del libro “SaltySweet” con el que explora la combinación de sabores dulces y salados que, según dice, de una u otra forma, están presentes en muchos platos de la cocina boricua.

El chef, quien es parte de una camada de chefs creadores de la “nueva cocina puertorriqueña”, responsables de elevar la tradicional cocina de la abuela y de la fonda boricua a la gran mesa, afirma que se trata de una tradición de la que no se habla mucho en la isla y que él recrea en el libro de una forma más creativa.

La elegante publicación, con un prólogo del famoso escritor y chef Andrew Zimmern, presenta cientos de ejemplos de recetas que combinan estos sabores a la perfección, pero siempre con un toque creativo más gourmet. Desde su versión de pasteles con kétchup, mallorca con jamón y queso, falafel de alcapurrias y tahini, hasta trifongo con caldo de paloma, papas “rosti”, gazpacho de bacalao y soufflé de queso manchego con salsa de guayaba, entre muchas otras, además de consejos y un glosario de términos.

El libro, de 270 páginas y disponible en Wilo Eatery and Bar, también se destaca por sus coloridas fotos y comentarios, todo bajo la dirección creativa de Benet, quien es un apasionado del arte de la fotografía. De hecho, la foto de la portada del libro SaltySweet fue tomada por el chef, entre otras tomas artísticas en la publicación.

“Mi primera memoria de ‘salty sweet’ o dulce y salado es de mi abuelo paterno que comía guineítos niños pasados por mantequilla, huevo frito y tocineta. O de mi abuela que cocinaba jamón con piña y lo servía con ensalada de papa con manzanas”, rememora Benet sobre su interés por escribir un libro con este tema, pero con recetas llevadas a un nivel más sofisticado, que se pueda degustar en cualquier parte del mundo.

Los postres son parte importante de “SaltySweet”. (ELI S SANTA)

Entre risas también recuerda sus estudios en el Colegio San Antonio que, a pesar de que era privado, tenía un sistema de comedor escolar público donde algunos días servían arroz con jamonilla y de postre peras enlatadas que venían con su sirope dulce.

“Siempre cogía un poco del sirope y se lo echaba por encima al arroz y todo el mundo me decía que estaba loco”, agrega el chef para destacar que al escribir este libro se ha dado cuenta de que hay mucho más dulce y salado en las cocinas boricuas de lo que se menciona.

Benet también resalta el auspicio que ha tenido de la empresa Goya para publicar “SaltySweet”, al igual que hizo con “True Flavors”. “Estoy sumamente agradecido, porque ellos han sido, en parte, quienes me han ayudado a lograr publicaciones de calidad”.

El umami boricua

El chef explica que umami -que también se conoce como glutamato monosódico-, significa sabroso y es uno de los sabores básicos junto con el dulce, ácido, amargo y salado. Por eso cree que el dulce y el salado que tanto se usa en la isla, es como la base umami de la gastronomía boricua.

“Por ejemplo, las abuelas hacían una salsa marinara que hervía como por 24 horas. ¿Qué hizo con eso? Relevar la salsa de la mayor cantidad de agua posible para poder concentrar los dulces naturales del tomate, que a su vez por ser tomate tiene un umami, tiene dulce y salado”, explica el chef, quien cree la presencia habitual de un plátano maduro frito, servido como guarnición para complementar la mayoría de los platos salados tradicionales en la isla, es habitual en la cocina puertorriqueña.

En ese sentido, señala que “SaltySweet”es parte del fundamento del concepto umami. “Yo digo que no tengo que llegar al glutamato monosódico (MSG) porque simplemente con dulce y salado ya logro aumentar mi paladar como lo logra el MSG”, explica Benet, para luego destacar la cantidad de veces que pedimos una orden de amarillos para complementar la comida.

Sin embargo, explica que las recetas de este libro tienen un grado de sofisticación gastronómica. Y pone el ejemplo de cómo, al utilizar esos amarillos y formarlos como si fuera una “Charlotte” (una tarta redonda formada por pequeños bizcochos que rodean un relleno de crema, nata y fruta), logra hacer un pionono que “no pierde su identidad ni sus raíces porque solamente está reconstruido”.

Precisamente, recuerda que en la primera publicación (True Flavors) se destacaba el criollismo de las recetas. Por ejemplo, hacer jamonilla guisada, pionono o arroz blanco. Lo que él denomina como “la puertorriqueñidad en su máximo esplendor”, pero aplicando ciertas técnicas donde había espacio para uniformar la cultura. “Pero para evolucionar y sofisticarte tiene que haber un proceso de miniaturización. Lo que pasa es que dentro de esta cultura gastronómica se sigue complicando el diálogo porque no somos una cultura de menos. Mas bien somos una cultura de más, es más. Por eso todavía mucha gente mide por cantidad, no por calidad”, enfatiza.

De hecho, dice que en la presentación del libro en Nueva York hizo extractos de algunas de las recetas del libro “que han tenido que ver con mi desarrollo de 41 años, desde cuando comía falafel (una especie de albóndiga o croqueta de pasta de garbanzos) en Nueva York casi todos los días”.

De la misma forma, con toda su creatividad en función de la gastronomía boricua, hizo un sándwich al estilo falafel, pero de alcapurria que, a su juicio, tiene la misma textura. “Yo lo que hago son expresiones culinarias minituarizadas”, agrega.

Una de las recetas del libro. (ELI SANTA)

Otro ejemplo de esto es su terrina de foie gras con amarillos que, según dice, es uno de sus platos icónicos, aunque es consciente de que la cultura puertorriqueña no es de foie gras. O su versión de la serenata de bacalao, que él transforma en gazpacho mezclado con aguacates majados.

“Muchas de mis propuestas están en esa línea. Soy creativo en el contexto global fusionado y exponente en la parte que no se desancla de la cultura, pero todo está fundamentado en el elemento creativo”, afirma el chef, quien cree que para triunfar en la cocina hay que trabajar intensamente, además de una buena dosis de creatividad y entusiasmo.

“Yo, todavía, después de 41 (en la industria gastronómica) lo hago. Si no estoy en la cocina, trabajo en la creación de recetas en la computadora o hago gestiones. Ha llegado el punto que, como dicen por ahí, si no hago eso, no me ‘jallo’, porque esto es parte de mi vida”, agrega Benet, casado con la también chef Lorraine Rodríguez y padre de Gonzalo y Lucas.

Su trayectoria

Luego de graduarse de The Culinary Institute of America y trabajar en reconocidos restaurantes de Nueva York, Benet regresó a Puerto Rico para ser el chef ejecutivo de La Fortaleza, bajo gobernación de Rafael Hernández Colón.

Entre los primeros restaurantes en los que el chef abrió e impartió su estilo culinario se destacan Pikayo y el bistro casual Payá. También es el propietario de:

•Varita, una lechonera moderna tipo guavate en el hotel Condado Plaza

• Wilo’s Coastal Cuisine, en el hotel Copamarina en Guánica

•Wilo Eatery and Bar,

en Galería San Patricio

•Además, creó su propia línea de vinos W y Wilo, comida para llevar -Payevar

•Además de comida para banquetes en eventos y clases de cocina