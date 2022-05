Lo que comenzó como un segundo trabajo, con poco presupuesto y en la marquesina de su hogar en Bayamón, en una década se ha convertido en un negocio próspero que no solo cuenta con tiendas en importantes centros comerciales de Puerto Rico, sino que se ha expandido a Estados Unidos y República Dominicana. Para los más escépticos, esto puede ser un golpe de suerte, pero para Merari Peña, el éxito de su proyecto empresarial, Forever Crystals, es el producto de su determinación y dedicación.

“Pienso que la clave del éxito es rodearte de personas que te enseñen. Hay muchas vertientes de liderazgo y de disciplinas de trabajo que puedes seguir. Yo sigo las enseñanzas de Jesús y eso me ha ayudado a enfocarme, me ha dado fortaleza cuando he pasado momentos difíciles, me ha dado propósito cuando quiero quitarme. Me acuerdo que yo no hago esto por dinero, hago esto para bendecir las vidas que tengo alrededor. Eso es te da una gasolina y una remuneración más grande que cualquier otra cosa que tengo en la vida”, asegura Peña.

Aunque el campo de la joyería no le era algo ajeno, pues su papá vendía prendas, para Peña sacar a flote Forever Crystals ha sido una gesta que le ha costado mucho esfuerzo y que le ha demostrado hasta dónde se puede llegar cuando hay deseo de superarse.

Hace 15 años, el sueño de crear joyería comenzó en su marquesina, en un momento en el que muchas personas, sobre todo mujeres, estaban perdiendo sus empleos y la desesperación comenzaba a reinar. Aunque Peña tenía un trabajo regular, decidió sacrificar su tiempo libre para trabajar en su meta de emprendimiento.

“Yo veía que las mujeres profesionales no estaban encontrando un lugar donde tener un foro creativo y donde pudieran poner todas sus destrezas y que florecieran. Cuando empecé este negocio, uno de los propósitos era poder proveer empleos que fueran dignos para las mujeres, que no fueran como que simplemente voy poncho, trabajo y me voy, sino que fuera un lugar donde se pudieran desarrollar, donde pudieran poner su creatividad a buen uso y donde también pudieran servir otras mujeres y ayudarlas en sus procesos difíciles. Yo creo que necesitábamos esos puentes que nos ayudaran a llegar unas a otras”, recuerda.

El negocio comenzó sin apenas un capital fijo. Por eso, de la marquesina pasó a la venta en carretas en los centros comerciales, porque resultaba más asequible. Para Peña, algo fundamental en ese momento fue invertir todas las ganancias en el mismo negocio. Inclusive, ella no cobró durante los primeros cinco años de Forever Crystals. “Era mi hobby, era mi pasión, porque cumplía mi propósito de poder ayudar a otros, pero no me generaba un ingreso como tal”, añade.

Cuando lograron las ganancias esperadas, entonces comenzaron la transición de las carretas a las tiendas en puntos estratégicos de la isla. En ese momento establecieron la meta de llegar al mercado estadounidense, pero como dice Peña, pensaban conquistar ese mercado para el 2030.

Sin embargo, sus planes cambiaron cuando el huracán María azotó a Puerto Rico en septiembre de 2017, y causó daños tan graves que la actividad económica se paralizó y los centros comerciales cerraron por un largo periodo.

“Recuerdo levantarme el día después de María, salir de mi casa con mi esposo a dar una vuelta para ver qué estaba pasando y decir ‘yo nunca más voy a vender un cristal en este país’ y me entró un profundo pesar. Comenzó la incertidumbre de qué iba a pasar con los empleados, con la producción que se había hecho para Navidad y que ya estaba lista. Cogimos fuerza, recogimos todo y nos lo llevamos para Tampa”, comparte.

Una vez llegaron al estado de Florida, sin ninguna conexión, comenzaron a “tocar puertas y a levantar una operación para poder sostener a los empleados de aquí”. Fueron muchos los empleados que los acompañaron a Estados Unidos, se relocalizaron y todavía trabajan con la empresa, en la tienda ubicada en Florida Mall, en Orlando.

“Así que fue como una crisis que se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Nosotros fuimos para allá y empezamos como hijo de vecino a llamar a todos los centros comerciales. Es una de esas cosas que, en medio de la crisis, te hacen saca fuerza, inteligencia y creatividad para poder salir adelante. Fue ese instinto de supervivencia lo que existe para ayudarnos”, asegura.

A finales de noviembre de ese mismo año ya estaba lista la apertura de una primera tienda en Tampa, para luego moverse a Orlando. También abrieron un almacén en Estados Unidos, que conservan al día de hoy y que, junto con la visión de hacer su tienda en línea, les ayudó a subsistir durante el “lockdown” causado por la pandemia del COVID-19.

“Pudimos seguir operando durante la pandemia porque ya vendíamos online y pudimos seguir despachando porque nuestra base estaba en Orlando y allá podíamos ir a trabajar. Así que fue una de esas crisis que te abrió puertas y te preparó para la próxima crisis”, menciona.

Variedad de estilos

Una de las fortalezas de Forever Crystals es la variedad de estilos de joyería y también las colaboraciones que se han hecho con figuras como Kiara Liz Ortega y Frances Estrada, entre otras, pues Peña cree que en la unión está la posibilidad de expandir negocios y llegar cada vez a más gente.

¿Por qué decidiste hacer de la joyería tu negocio?, le preguntamos a la empresaria.

Merari Peña (VANESSA SERRA DIAZ)

“Porque todas las mujeres quieren brillar, todas las mujeres se quieren sentir bien consigo mismas. Daniel Swarovski pensaba que todas las mujeres querían ser princesas y querían ser de la realeza, pero no todas podían pagarlo. Antes, la joyería era una de las cosas que diferenciaba a la realeza de los plebeyos. Usar joyería y piedras preciosas era lo que les daba el ‘standing’. Él (Swarovski) creó una máquina de corte preciso de cristales para que todas las mujeres pudieran lucir joyas como si fueran reinas. Cuando escuché esa historia también quise que las mujeres se sintieran como reinas a un precio superasequible”, explica la empresaria, cuya línea se caracteriza por el uso de cristales Swarovski.

Un futuro prometedor

A sus 38 años, Peña sabe que le queda mucho por hacer. A nivel personal, desea estar muy presente y ser ejemplo para sus dos hijos, una niña de cuatro años y un niño de dos, fruto de su matrimonio con Pedro Rivera.

Mientras que, en lo profesional, desea llevar la marca Forever Crystals al mercado latinoamericano y a más ciudades en Estados Unidos.

“Creo que nosotros tenemos algo bien hermoso para darle al mundo. A mí me gusta ver a la competencia, porque yo creo que hay espacio para todos, hay espacio para crecer. A la gente le gusta la joyería, le gusta regalar joyería, así que yo me quiero ser el CVS de Walgreens”, dice con humor en referencia a la cercanía que regularmente hay en las tiendas físicas de estas dos cadenas de farmacia.

Peña confiesa que siempre le ha gustado soñar en grande para fijarse nuevas metas. No obstante, no se limita al desarrollo empresarial de Forever Crystals, sino que también desea ser mentora. Su plan es conversar con mujeres y ayudarlas a desarrollarse a través de una fundación.

La empresaria -quien estudió diseño de joyería en Florencia, Italia- señala que un factor determinante que comparte con otras féminas la necesidad de mantenerse fieles a su esencia y a no dejar de luchar.

“A las mujeres que quieren emprender les digo: ‘¡Muévanse! ¡Háganlo! ¡Empiecen! Al principio no es fácil, pero cuando tú te mueves, crees en ti y sabes que tu producto o tu servicio es bueno, la gente empieza a creer en ti y eso trae las ventas, las oportunidades y te abre puertas. O sea, no te quedes estática, sigue moviéndote”, recomienda.

Además, destaca que también desea escribir un libro con el que motive a otras personas a dejar los miedos a un lado y atreverse a vivir su sueño.

“En estos 15 años hay muchas historias de fracasos que me han enseñado a tener éxito. He tenido éxito porque a pesar del fracaso no me he quitado y creo que son enseñanzas para otras mujeres que quieran emprender”, concluye.