Con tan solo 23 años, Didi Romero ha alcanzado el éxito en diversas facetas de la actuación, desde el teatro musical hasta la televisión, con el reciente estreno de la serie “Gina Yei”, de Disney Plus. No obstante, a esta joven, que desde niña soñó con llegar al estrellato, le falta camino por recorrer. Eso es algo que la llena de ilusión y le da el impulso para seguir buscando la manera de crecer.

Ha tenido la oportunidad de hacer cine con “Mixtape”, teatro en Broadway y en otras ciudades de Estados Unidos a través de la obra “Six”, y ahora televisión con “Gina-Yei”.

Para la joven -egresada del programa de teatro musical de la American Musical and Dramatic Academy-, el escenario y el vivir en el ojo público es algo natural. Su madre es la locutora Deddie Romero, quien comenzó en la música a muy temprana edad, mientras que su abuela es la cantante y percusionista, Sonia López.

Esas figuras tan importantes en su vida son la inspiración de la actriz que en esta edición de Magacín charla sobre sus logros, metas y la forma en que se cuida para cumplir con sus compromisos.

¿Qué representa protagonizar “Gina Yei”?

Al principio, no sabía que era para Disney Plus. Cuando me dijeron, no podía creerlo. Esta experiencia me enseñó que el sacrificio, el esfuerzo y los años educándome, al final, fue lo que me dio una gran oportunidad.

¿En qué se parece el personaje de Gina Yei a ti?

Es muy espontánea, tiene mucha energía. Lo que nos diferencia es la madurez, ya que ella no nació en el ojo público como yo, porque mi familia viene de la música. Fue interesante hacer de Gina, que es como otra versión mía, con las mismas metas y sueños, pero con una trayectoria distinta.

¿Qué consejo les das a quienes te ven en la serie y sueñan estar ahí?

Les diría que no es imposible, no importa de dónde vengas, eso no tiene nada que ver con tus metas y tus sueños, lo que importa es el sacrificio y las ganas. No pasa de hoy para mañana. Hay que trabajar, educarse y saber entrenarte en lo que te guste hacer.

Con una agenda tan cargada, ¿cómo te cuidas?

Cuando estamos enfocados en el trabajo, muchas veces olvidamos cuidar nuestra salud mental. Para cuidarme, en mi día libre siempre trato de no tocar el teléfono, me voy a un spa, me hago las uñas, me quedo viendo series, comiendo “cheesecake” o mantecado y hablo mucho con mi familia.

¿Quién te inspira?

Me inspiran mi mamá y mi abuela porque son mujeres en una industria que está dominada por hombres. Fueron parte de las mujeres que cambiaron perspectiva.

¿Cuál ha sido el mayor logro en tu carrera?

“Gina Yei” y “Six”. Los sueños más grandes que tenía de pequeña, que eran Broadway y Disney, se dieron. Pero, mi mayor logro es representar a mi país de la mejor forma.

¿Cómo ha sido dejar tu isla y tu familia para vivir tu sueño?

Sumamente difícil. Se trata de arriesgarte y de tomar decisiones difíciles para poder lograr lo que quieres hacer, porque quedándote en tu cuarto no vas a hacer nada. Tienes que salir al mundo y vivir. Eso sí, no importa dónde vaya, trato siempre de mantener la cultura. Y, llevo mi bandera de Puerto Rico a todos los camerinos.

¿Cuáles son tus metas?

Cuando pienso en el futuro, tengo miedo pero del bueno, porque he notado -desde que empecé- que las metas se han convertido en logros y los sueños siguen creciendo.

Este 2023 espero que esté lleno de reencuentros, ya sea para el segundo “season” de “Gina Yei” o con otras compañías de teatro. Profesionalmente, aun no he trabajado con Lin Manuel (Miranda) y ese sería uno de mis sueños.

