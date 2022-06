El 65 Desfile Nacional Puertorriqueño que se llevó a cabo ayer domingo, 12 de junio en la ciudad de Nueva York, reconoció a Didi Romero como Estrella Emergente: cantante, actriz e “influencer” de las redes.

Este reconocimiento, según un comunicado de prensa, se otorga por el gran crecimiento en su carrera. “Me siento súper contenta que reconozcan el trabajo que con mucho amor y esfuerzo uno realiza y sobre todo para que los puertorriqueños se puedan sentir orgullosos de mi representación”, comentó Didi en declaraciones escritas.

Romero actualmente se encuentra en una gira de 65 semanas por los Estados Unidos participando de la pieza de Broadway, “Six”.

Este parece ser el año de la "influencer" de 23 años, quien se radicó a principios del 2022 en Estados Unidos para dedicarse por 57 semanas a la gira del galardonado musical “Six”. (Suministrada)

La comedia presenta a las seis esposas del rey Enrique VIII de Inglaterra que se unen en un concierto para cantar y contar su historia de amor con su majestad. La gira incluye varios estados y Romero describe la experiencia como una gran oportunidad actoral, ya que puede demostrar sus tres grandes pasiones: actuar, bailar y cantar en un mismo escenario.

“A mí siempre me han criado con mucha disciplina y con mucha humildad. Siendo sincera aún no me creo la cantidad de cosas que estoy haciendo y todas las oportunidades que me han llegado. De verdad no me las creo. No sé si este será mi año como lo mencionas. Siento que tengo un sueño y estoy viviendo ese sueño. Espero que este año esté lleno de muchísimas bendiciones y poder seguir haciendo lo que tanto me gusta”, indicó recientemente la actriz en entrevista telefónica con El Nuevo Día desde Chicago.