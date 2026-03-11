El Club Cívico de Damas celebra 70 años del Desfile de Sombreros

San Juan - Entre coloridas plumas, flores y delicadas tazas de té que te transportaban a Londres, el emblemático Desfile de Sombreros del Club Cívico de Damas de Puerto Rico volvió a reunir elegancia, creatividad y solidaridad en una de las tradiciones filantrópicas más queridas del país, que este año celebró su 70 aniversario con una edición especial inspirada en el tema “Secret Garden Tea”, donde —como es costumbre— los sombreros se convirtieron en los grandes protagonistas de una tarde que fusionó moda, arte y compromiso social.

La celebración, realizada en esta ocasión en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones de Puerto Rico, también marcó un momento significativo en la historia del evento al establecer, por primera vez, una alianza con Susan G. Komen a través de la iniciativa “Juntos por el Rosa”, con la misión de crear conciencia sobre el cáncer de mama.

“Es un honor para nosotras colaborar en crear conciencia sobre el cáncer de seno haciendo esta colaboración con ‘Juntos por el rosa’. A todas las cívicas les ha entusiasmado y están bien emocionadas”, comentó a Magacín la presidenta del Club Cívico de Damas de Puerto Rico, Maris Maldonado.

Varias de las invitadas luciendo sus sombreros para celebrar el 70 aniversario del Desfile de Sombreros del Club Cívico de Damas de Puerto Rico. (Suministrada)

Este tradicional junte de las cívicas contó con la animación de los presentadores Shalimar Rivera y Johnny Lozada, así como con la música a cargo del pianista Adlan Cruz y del tenor Carlos Aponte, quienes amenizaron el salón inspirado en un gran jardín.

Como parte de la alianza con Susan G. Komen, se llevó a cabo por primera vez el desfile de los sombreros rosas. “Esta es una alianza histórica. Cumplimos los 70 años y Susan G. Komen con ‘Juntos por el rosa’ 10 años. Somos muchas las mujeres que necesitamos la prevención y continuar con esta labor filantrópica”, añadió por su parte la presidenta del Comité del Hat Show, Lynette Isona. “Muchas se van a cambiar los sombreros para este desfile, y han hecho unas bellezas”.

Como era de esperar, entre las más de 500 invitadas se encontraba Lady Wilnelia Merced Forsyth, quien dedicó unas emotivas palabras a las cívicas, oportunidad en la que las declaró “ladies” del evento, creado en 1954 por Luisa Burset de Roselli, durante su presidencia del Comité de Arte de las Cívicas, bajo el nombre de “Easter Parade”.

“Esta tarde no solo es un desfile de sombreros, es un desfile de elegancia. Esta armonía depende de cómo tratamos a las hermanas. Para mí es lo que más me interesa… este compromiso que ustedes tienen. Las damas cívicas de Puerto Rico han hecho una labor extraordinaria a través de los años con el dinero que han recaudado para diferentes instituciones y que por tantos años ha ayudado a los más necesitados en Puerto Rico”, destacó desde el escenario la Miss Mundo 1975.

Como parte de la celebración, se realizó el esperado Desfile de Sombreros en las categorías: Comparsas; Dama Elegante (Capítulos e Invitadas); Dama Elegante San Juan; Madre e Hija; y Alegórico a la Primavera, donde fueron premiadas las elegidas por un panel de jueces.

Cabe destacar que los fondos recaudados durante el Desfile de Sombreros 2026 serán destinados a tres causas de alto impacto social con las que estarán trabajando:

• Fundación de Sordos Lourdes Virginia: para la compra de audífonos y equipos especializados que fortalezcan los servicios de salud auditiva para adultos y menores.

• Fundación Banco de Ojos de Puerto Rico: busca apadrinar trasplantes pediátricos de córnea, procedimientos que pueden transformar la visión y el futuro de niños y niñas.

• Hogar Manuel Fernández Juncos: para habilitar las oficinas de servicios psicológicos, ofreciendo apoyo profesional gratuito a comunidades en situación de vulnerabilidad.