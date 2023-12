La revista Magacín de El Nuevo Día celebró por todo lo alto al primer grupo de Mujeres del Año. El evento, que tuvo lugar en Genesis Mall Experience, en Plaza Las Américas, contó con la presencia de las 13 homenajeadas, quienes pudieron compartir y conocerse entre sí.

Asimismo, durante la velada, se pronunciaron varios discursos para enaltecer la labor de las mujeres electas. Leyra González, editora de la revista Magacín; Pablo Martínez, vicepresidente y CEO de Genesis Puerto Rico y Rafael Lama Bonilla, director de GFR Media, se dirigieron a los presentes en el evento cuyos esfuerzos se extenderán hasta el próximo año.

La periodista y escritora Ana Teresa Toro, de igual manera, llegó con una “ofrenda”, como describió al tomar la palabra, para las féminas. El título de la ponencia, también de su autoría, fue “Esto era la belleza”.

A continuación, el escrito de la cronista.

Buenas noches a todas. Y digo todas abriendo la boca completa, con ganas, celebrando esa A que tanto nos ha costado obtener y colocar en los espacios en los que tomamos la poderosa arma de la palabra. Lo hemos logrado sin perder la dignidad y sin exclusiones, porque esa A siempre ha sido de añadir, de amar, de abrazar. Y con la misma A, pero de alegría les doy también las buenas noches a cada persona que ha llegado hasta aquí hoy.

Es un verdadero honor tener a mi cargo la presentación de esta ponencia con motivo del homenaje que reciben hoy trece mujeres de nuestro país. Agradezco a la editora de Magacín y compañera de incontables aventuras, Leyra González por confiarme semejante reto. Agradezco al director de GFR Media Rafael Lama, por su visión y valentía en la forja de proyectos innovadores, también por el compañerismo de muchos años que continúa rindiendo frutos. Agradezco la oportunidad de continuar colaborando con El Nuevo Día, medio en el que me formé y desde el cual estoy convencida, se puede continuar edificando el espejo infinito de nuestra realidad como sucede hoy con este proyecto: Mujer del año Magacín 2023. Y, finalmente, le agradezco a cada una de las trece mujeres, de las trece vidas que hoy honramos. Es un lugar común, quizás, el decir que nos inspiran. Así que huyéndole a lo ya muy dicho y agarrándome de esa A tan luchada, les digo que su vida y su obra -no solo inspiran- sino que es el mejor aire que esta mujer a la que le falta un poco más de medio pulmón podría aspirar. Dicho esto, y dejando atrás este instante autobiográfico, les presento con amor, respeto y profunda admiración, este escrito titulado: “Esto era la belleza”.

Una de las principales lecciones del dolor es que te acerca a la belleza. Y no meramente a la noción de la belleza como una colección de valores estéticos que cambian, como cambian las sociedades y que además pueden ser tan distintos como podemos serlo los seres humanos y las culturas que hemos construido. Me refiero a la belleza como experiencia. Aludo a esa sensación de asombro, de estupor, de absoluto desconcierto que nos invade cuando estamos ante la presencia de algo bello. De algo que, ya sea íntima o colectivamente, podemos reconocer como trascendental, pues trasciende los confines de nuestros cuerpos, de nuestra animalidad, y nos acerca a los misteriosos recovecos de todo lo que reconocemos como el misterio: la espiritualidad, la elasticidad del yo, la mente, lo que escapa del lenguaje mismo. Me refiero a eso que sentían aquellos que, invocando a su Dios, a Alá, nos regalaron la derivación olé, esa expresión visceral que las voces claman cuando un artista del escenario alcanza en su ejecución ese punto de inflexión entre lo divino y lo terrenal. Y es imposible hablar de lo que significa ser una mujer en el 2023 sin partir de ese lugar, de ese punto difuso, de esa fractura ancha, viva y contundente que se manifiesta cuando hablamos de la belleza en estos términos.

Lo natural sería entonces preguntar: ¿y qué es la belleza?

La respuesta es objeto de tribulaciones filosóficas, de debates artísticos, de periodos en la historia e incluso de consideraciones matemáticas y científicas. Indagar en este universo nos obliga a pensar en la idea o el ideal de la belleza, siempre tan cambiante, en los cálculos en torno a las dimensiones de lo que se considera bello en determinado momento o en la adjudicación que hace el diccionario respecto al hecho de que la belleza conduce al placer. Sin embargo, busquemos hoy la respuesta en el espejo que tenemos de frente en cada una de las mujeres homenajeadas. Rostros y vidas de las cuales emana la belleza más plena de la existencia humana, aquella que nace del propósito, de la conciencia y del amor por la humanidad y por el país que tanto se nutre de cada una de ustedes.

El espejo habla.

Lo leo.

Dice:

Dolor. Fuerza. Belleza.

Dice:

Placer. Valentía. Resistencia.

Dice:

Disciplina. Intelecto. Gracia.

Dice:

Palabra. Arrojo. Miedo.

Dice VIDA, tanta vida.

Es cierto que no puede haber belleza sin placer. Sea el placer que hace cosquillas a la cabeza ­—el intelectual—, el que acaricia el alma —el espiritual— o el placer que nos recuerda nuestra animalidad y humanidad —el sensorial—. Ese placer, todo el placer, es inherente a la experiencia de la belleza. Y si hablamos de belleza, es imposible en la sociedad y cultura contemporánea, o en cualquiera otra la verdad, que no se lleve una buena tajada de la conversación el que lleguemos al asunto que nos convoca: qué significa ser mujer. Hoy. En este momento. En este instante en que compartimos generaciones y vida. ¿Qué significa ser mujer y reclamar nuestra existencia plena dentro de la condición humana? ¿Qué significa ser mujer y reclamar nuestro derecho a toda la belleza y todos los placeres del mundo? ¿Qué significa ser mujer y tener la osadía de estar viva y pretender tener la experiencia completa?

Buena parte de lo que culturalmente se ha construido en torno a lo femenino se ha diseñado y articulado alrededor de la diversidad de valores estéticos que han dominado a lo largo del tiempo. Independientemente de la frontera del género que hoy se analiza y redefine en la cultura, lo considerado femenino, más allá del binario hombre/mujer, ha sido delimitado a ese universo. Y por el carácter sagrado de la belleza, lo femenino ha debido sostener esa pesada carga. A su vez, cualquier mujer que se haya negado a asumir como ley de vida esa sentencia, ha sido expulsada de todos los paraísos imaginados. Si no eres la virgen María, has de ser María Magdalena. Si no eres la maravillosa Dulcinea imaginada, eres la atrevida Marcela o la maliciosa Altisidora de Cervantes. Si no eres inocente y pura, has de ser bruja e impura. Hace prácticamente tres días, y en algunos lugares aún es así, si no eras la esposa de él, la hermana de él, la hija de él, la sobrina de él, la nieta de él, la prima de él, la ahijada de él, la madre de él, la de cualquier hombre, con o sin un sin título de propiedad propiamente, si tu existencia no se validaba a partir de la autoridad de una figura masculina, difícilmente, encontrarías un lugar en el mundo.

En las historias universales eres la arpía o la damisela en peligro, la joven inocente o la madrastra resentida, la mujer libre que pagará muy cara su libertad con la condena de la soledad o la mujer de familia cuya dignidad radica en lo más indigno: tolerarlo todo, sobre todo, lo intolerable. Eres la linda tonta o la inteligente que sólo necesita un cambio de imagen para acceder a la llave maestra de la feminidad, la belleza física: esa cárcel de la cual las mujeres intentamos todos los días escapar. Algunas con mucha más suerte que otras. En el libreto que te han dado eres la Santa o la Medusa, la causante de la guerra de Troya o la eterna víctima que suplica rescate, la que come y también da el fruto, la que cuida, la que sana, rara vez la que vive. En la historia eres siempre la anomalía, el pedazo de costilla perdido, una parte del todo que no se ha permitido ser jamás.

Hoy, poca diferencia hay entre las motivaciones que mueven al ejecutivo moderno a callar a una mujer en una reunión con la típica manifestación de lo que la escritora Rebecca Solnit bautizó como “mansplaining” y la actitud hostil del adolescente Telémaco —personaje clásico de La Odisea— al mandar a callar a su madre Penélope cuando, en medio de una fiesta, ella hace un comentario acerca de la interpretación de un músico. La mujer, quien como madre de un varón tenía la ilusión de una voz, se ve obligada a salir del salón por la osadía de haber hecho un comentario en público. Penélope se va a tejer al “cuarto de las mujeres”, ese lugar fuera de la arena pública al que ha sido confinada y al que debe regresar, ya que su esposo está de viaje y su hijo, al dejar de ser un niño, inmediatamente adquiere más acceso al espacio público y más derechos que ella.

Esta historia es el punto de partida para una amplia reflexión realizada por la historiadora Mary Beard en su libro “Mujeres y poder”, en el que los temas de la voz y de la adquisición del derecho a habitar el espacio público de las mujeres son fundamentales. No hay poder, sin voz. No hay poder, sin autoridad sobre la voz. No hay poder, sin una presencia legítima. La historia de las luchas de las mujeres ha estado enteramente vinculada a estas ideas: ocupar y reclamar el espacio público; reivindicar el derecho a ser una persona, una ciudadana; y a tener un cuerpo propio y defenderlo, para poder habitarlo y, a su vez, habitar el mundo en libertad. Ocupar, reclamar, tener, habitar, defender: verbos todos que las mujeres hoy reconocidas conocen muy bien.

El fenómeno popular del verano de 2023 arroja luz sobre estas premisas de un modo inesperado. Una pieza fílmica, destinada esencialmente al entretenimiento, tocó un nervio social. Las vibraciones reverberan hasta este momento. El monólogo del personaje Gloria, interpretado por la actriz América Ferrera, en la película “Barbie” de Greta Gerwig, no sólo resume el dilema contemporáneo en torno a ser mujer, la necesidad de serlo todo a la vez y el ahogo que esa imposibilidad produce, sino que nos regala una perspectiva necesaria y dolorosa: si todo esto, si esta cantidad de estándares, tantas veces imposibles de alcanzar, le son impuestos a una muñeca, qué significa esta trampa para nosotras.

Pues les digo que signifique lo que nos dé la gana, porque aquí no hay muñecas ya, hay personas completas, íntegras, el espectro vivo y diverso de la condición humana. Porque en nuestra historia, la que hemos vivido al margen de cualquier canon y bajo todos los radares, siempre hemos sabido que hay tanto más que contar y lo hemos contado a pesar de, en contra de y a favor de las que vinieron después y de las que vendrán.

Hijas somos todas del futuro imaginado.

Con esta conciencia, y a pesar de que estos extremos, aún son la realidad de la mayoría de las mujeres en el mundo en mayor o menor escala; aunque es verdad que los derechos adquiridos siempre penden de un hilo y es imperioso nunca bajar la guardia; es justo que un día como hoy y ante la presencia de ustedes mujeres poderosas de nuestro país hagamos una pausa para celebrar lo que sí hemos ganado, el camino que sí hemos andado y las victorias de las cuales sus vidas son reflejo.

En su novela cuentada “Mandamás”, de reciente publicación, el escritor Manolo Núñez Negrón nos enfrenta a esta frase en voz de uno de sus potentes personajes femeninos. Dice así:

“Entonces fui yo la que sintió que se le humedecieron los ojos y tuvo ganas de llorar a moco tendido. Solo una mujer puede saber con cuánto esfuerzo se disimula frente al espejo la tristeza de entender, por primera vez, que estamos solas en un mundo de hombres”.

A esa soledad a la que estábamos condenadas hemos respondido con sororidad, con hermandad, con la creación de puentes sólidos entre nosotras y junto a la amplia red de hombres conscientes de que, juntos, alcanzamos la plena humanidad.

Esa hermandad la observo en la creatividad, ingenio y respeto por la historia de las mujeres en la cocina que la obra de la chef Natalia Vallejo no sólo reivindica, sino que celebra y nos permite hacerlo con ella en la intimidad del paladar. A boca llena, lengua despierta, portal al placer y a la memoria. Lo veo en la imponente presencia de la actriz y cantante Ana Isabelle, una mujer que es ejemplo de disciplina, de consistencia y de la certeza de que contar historias ajenas con el cuerpo propio, de que cantar y llenar el aire de melodías siempre siempre valdrá la pena, porque nos alivia las penas y nos recuerda, cuando es necesario, que somos más que carnes y huesos. Lo disfruto en el cine de la directora Glorimar Marrero, orgullo nuestro, voz nuestra y quien, apostando a nuestra realidad, ha logrado el aplauso del mundo. La nominación de su ópera prima “La Pecera”, a un premio Goya, es una respuesta contundente a quienes insisten en que un día dejemos de tener algo propio que decir. Lo vivo también en la extensa, compleja y generosa mirada de la artista Awilda Sterling, maestra de maestras, escritora del cuerpo y del espacio, mujer nuestra que nos ha enseñado a reclamar lo que por derecho nos corresponde. Lo sentimos al ver a nuestra Sofía Jirau ocupar las pasarelas del mundo, plantarse en toda su belleza y fortaleza, regalarnos con su valentía un camino nuevo que tantas más podrán andar. Lo aplaudo en la carrera de la doctora Carmen Zorrilla quien ha logrado usar la ciencia al servicio de los más altos valores humanistas y así transformar vidas, nutrir vidas, construir país.

Hago una pausa. Las enumeraciones importantes la merecen. Tomemos un instante para el asombro, para acoger tanta historia cargada de lucha y de dignidad.

Y si hablamos de dignidad hay que pensar en el planeta que habitamos, en los seres vivos que lo habitan con nosotros y en la incansable labor de la veterinaria Adriana Luna quien ha sabido usar sus conocimientos y su voz a favor de los animales, esos seres que no pueden abogar por sí mismos, pero cuyo lenguaje basado en el amor más puro, sabemos tiene todo que enseñarnos.

Sigamos celebrando victorias. Toca el turno de la trabajadora social y catedrática Luisa Seijo Maldonado, cuyo proyecto “Siempre vivas”, nos lleva no sólo a lo esencial, a ese reclamo del derecho a la vida propia; sino que ha redirigido el destino de incontables mujeres a través del tiempo. Ese despertar y ese apoyo es de lo que hablamos cuando decimos milagros, cuando hablamos de lo trascendental. Victoria es hablar del cambio de paradigma que ha implicado el abrirse paso en la banca para Mariela Arraiza, una banquera puertorriqueña que apenas unas décadas después de que las mujeres hemos alcanzado el acceso pleno al capital propio (luchando por derrumbar la cultura que nos vende precisamente como capital) ha logrado establecer el primer banco digital del país y ha fortalecido la noción de que lo femenino no tiene por qué ser pasivo en materia de inversiones y crecimiento económico.

Una última pausa. Somos todo esto. Juntas somos todo esto. Cuanta fuerza.

Y si alguien puede darnos lecciones de fortaleza y de dejar atrás la existencia pasiva es nuestra campeona, la boxeadora y líder indiscutible del boxeo femenino Amanda Serrano. Su contundente ocupación del espacio, trascendiendo toda frontera, es una lección de poder, del que siempre hemos tenido y que ahora podemos ver con toda su fuerza noqueando prejuicios y alzando el puño como quien grita esa visceral palabra nacional. (Puñeta).

La veo en la ambientalista y universitaria Isabel Valentín, una joven que nació al inicio de este siglo de tantas promesas perdidas y vive decidida y dedicada a cumplirlas con su activismo educativo y ambiental. La celebro en Crystal Díaz, analista de seguridad alimentaria, entre tantos otros sombreros. Su compromiso con la agricultura y con el empresarismo no sólo atraviesa toda nuestra isla, sino que ya es referente internacional. Y la veo inmortalizarse en la abogada y profesora de literatura Edna Benítez Laborde, cuya labor consistente en la educación en las instituciones correccionales del país, y en la apuesta al presente y al futuro que es toda aula de clases, nos recuerda que lo que no se nombra no existe y que la educación es un camino fundamental hacia la reivindicación de todas nuestras existencias.

Todas son imagen viva y reflejo de esa grieta de la que hablaba al comienzo, esa fractura desde la cual no sólo hemos estillado techos de cristal, sino que los hemos hecho pedazos y con ellos hemos creado un mosaico hermoso y luminoso en el que logran reflejarse todos nuestros rostros.

Lo pienso y entiendo al fin que esto era la belleza. Lograr en la vida propia acceder a lo sagrado y a lo animal como nos plazca, con el derecho pleno que nos da el ser personas completas. Ser mujer en el 2023 es vivir sin tener duda de ello, es vivir esta, la única y auténtica belleza.

Las últimas palabras se las dejo a Luisa Capetillo, son un extracto de la carta que le escribió a Santiago Iglesias Pantín durante la espera a su juicio por usar pantalones en el año 1915. Dice: “El deseo se presentó implacable, y yo, única dueña de mi cuerpo, no quise resistirme”. Hoy la palabra tampoco se resiste y se rinde a ustedes. Gracias.