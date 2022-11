La alegría de los novios, la sonrisa de la quinceañera y ese abrazo de quien le agradece haber hecho de un día tan importante uno inolvidable es lo que mueve a Yaska Crespo a seguir buscando la forma de crecer en su profesión de coordinadora de actividades.

Crespo ha sido la coordinadora de bodas de personalidades reconocidas y grandes estrellas del deporte. Entre ellos hay que mencionar a José Juan Barea y Viviana Ortiz; Nicole Chacón y Roberto González; Aleyda Ortiz y Ricardo Casanova; Vilmarie Mojica y Tommy Ramos; Shanira Blanco y Augusto Ayala; Melissa Marty y Nelson Rosa; Sheila Romero y Pedro Luciano; Javier “Javy” Báez e Irmarie Márquez; y Mariana Vicente y Enrique “Kike” Hernández, entre muchos otros.

Pero esta mujer empoderada también se ha dado a la tarea de diversificarse y emprender en otros proyectos. En julio del 2020, en plena pandemia, se unió al maquillista Emanuel Agosto para crear la colección de maquillaje “Eternity: the bridal inspo”, como parte de la marca puertorriqueña Andromeda Cosmetics. Poco tiempo después, en mayo de 2021, creó la colección de zapatos y complementos llamada My Favorites Yaska Crespo en colaboración con La Favorita y ahora lanza la segunda colección

“La colección cambia cada mes y destaca los estilos favoritos de Yaska para cada evento de una novia como su ‘bridal shower’, ‘rehearsal dinner’, su boda y hasta su ‘honeymoon’. También hay estilos para ese ‘second look’ cómodo de sandalias y tenis para bailar toda la noche. En la misma colección hay zapatos para las damas, madres de la pareja e invitadas”, explica Crespo quien destaca que la colección cuenta con más de 30 estilos de calzado disponibles en La Favorita Plaza las Américas y en lafavorita.com.

La coordinadora Yaska Crespo. (Suministrada)

Crespo, quien ha logrado alcanzar el éxito en su vida profesional, comparte con la audiencia de Magacín sus ideas, pasiones y lo que la ha llevado a alcanzar sus metas.

1. ¿Define tu proyecto y cuéntanos hacia quién va dirigido?

Soy coordinadora de eventos sociales. Mi mercado más fuerte son las bodas, evento que me encanta realizar. Sin embargo, estos dos últimos años he identificado algunas de las oportunidades con mis clientes (específicamente novias) en tener productos locales que vayan dirigidos a diferentes necesidades. Mi fin es llevarle a mis clientes un servicio completo y de impacto.

2. ¿Qué te hizo escoger esa dirección y por qué?

Muchas de mis clientes se ven en la necesidad de contratar suplidores o comprar productos en el exterior cuando en Puerto Rico contamos con mucho talento, excelentes suplidores y productos.

3. ¿Cuál es tu meta?

Mi meta es ofrecer a mis clientes un servicio completo, inolvidable y de alta calidad. Aspiro a que constantemente recuerden el día de su evento y quieran celebrar cada una de sus actividades importantes con nosotros.

4. ¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido y cómo te levantaste?

Personalmente la enfermedad de mi madre (cáncer) es lo más duro que he pasado hasta este momento. Laboralmente creo que los momentos como cuando atravesamos por sucesos inesperados como el huracán María y la pandemia han creado incertidumbre e inestabilidad. Para levantarme, lo que hice fue encomendarme a Dios y crear una estructura financiera de ahorro. Establecer prioridades en la planificación es clave para los proyectos exitosos.

5. ¿Crees que existe la clave para el éxito? ¿Cuál es?

Claro que sí. Debes amar lo que haces. Dar lo mejor de ti, ser honesta contigo misma y con tus clientes. Ante todo, tener metas a corto y largo plazo. Esto te mantendrá enfocada y con un norte. Cada año reevaluó esas metas y actualizo las mismas.

Finalmente creo que la estructura es lo que te lleva a mantenerte organizada y centrada para alcanzar el éxito. No menos importante, atreverse a innovar con ideas que diversifiquen tu negocio y tus fuentes de ingresos.

6. ¿Qué causa te mueve?

Cualquier acción social requiere dar lo mejor de mí misma. Desde ayudar en el vecindario, a la familia, alimentar un perrito en la calle, todo lo que nos lleve a un bien colectivo. Para mí lo importante es estar comprometida en lograr bienestar, porque cada pequeña acción genera cambios.

7. ¿Quién te inspira?

Me inspira mucho mi madre. Ella es la persona más asombrosa y generosa que conozco. Siempre tiene un consejo y buena actitud ante la vida. También me inspira el que sufre, pero lucha por aprender y seguir hacia adelante porque saben que la vida es una lucha constante. Me inspiran todos los que día a día honran sus principios y valores porque con la verdad y la honradez logran y lograrán cosas maravillosas por el bien común.

8. ¿Qué no puede faltar en tu rutina diaria?

Dar gracias a Dios. Mi palabra favorita es gracias. Agradecer es una acción que me da felicidad y salud. Me ayuda a hacer un resumen de todas las cosas que he logrado de la mano de Dios y las bendiciones que recibo constantemente.

9. ¿Cuáles son esas características que entiendes que te hacen única y que te hacen sentir orgullosa de ti?

Es difícil describirme, pero en resumen soy una mujer firme, clara e independiente. No me gusta compararme con nadie, cada persona es única. Me concentro en mi potencial y lo que me falta por lograr. De este modo he logrado tener un propósito de vida y tener metas constantes.

10. ¿Qué consejo le das a otras mujeres que, como tú, quieren emprender, que tienen sueños, pero también muchos temores?

Tienes que creer en ti misma y en tu proyecto sea cual sea. Conoce tu producto o servicio como la palma de tu mano. Edúcate constantemente tanto en el producto, como en las potenciales necesidades en el mercado. Planea, prioriza y estructura un plan de trabajo. Ten asesoría financiera y siempre mantén tus asuntos legales en orden.

Como último y no menos importante identifica una persona que se convierta en tu mentor o mentora. Te aconsejará y guiará a través de sus experiencias.