“Hay que explicarle a la gente por qué hacen las cosas para que las hagan bien”. Este lema de Domingo Catena, abuelo de Laura Catena, parece haberse sembrado en las tierras de las viñas de la bodega argentina y corre por los frutos y la sangre de la dinastía Catena Zapata.

“Encontré entre papeles esa frase de mi abuelo. La puse en un marco con su foto porque destaca la importancia del capital humano y la importancia de dejarles saber que lo que hacen es de valor”, asegura vía zoom Laura Catena, directora de la bodega Catena Zapata.

Para la doctora en medicina, que trabajó hasta hace muy poco en una sala de emergencia, apostar a la gente y buscar la forma de maximizar su potencial son claves para enaltecer un producto de primera.

Laura Catena creó en Mendoza un ambiente que propicie emplear a las personas de la región. Mejorar la educación, proveer transportación, buenos recursos que elevan la calidad de vida en la región. Con esta acción se asegura de mantener a su gente cerca, empleada y feliz.

PUBLICIDAD

“Hemos invertido en ellos porque creemos en ellos y porque queremos que estén bien. Hemos logrado potenciar ese amor que sentíanmanera de que quien esté en estas tierras no se enamore de ellas. Logramos que se dieran cuenta de que la vida en la ciudad no es mejor. Naturalmente eso lo conseguimos ayudándolos, invirtiendo en un mejor internet. Les damos hogar, huerto y animales para que trabajen y amplíen sus fuentes de ingreso. Si quiero preservar la cultura y la naturaleza tengo que proveerles herramientas para que lo logren”.

Su entrada en Catena

Laura Catena es directora general de Catena Zapata (fundada en 1902) y dirige su propia bodega, Luca Wines, en Mendoza (establecida en 1999). Entró de lleno a trabajar en la casa familiar por un pedido muy especial de su padre.

“Me pidió que, como de todos era la que mejor inglés hablaba, representara a la Casa en Nueva York. Allí estaban todas las bodegas más importantes del mundo y nadie se detenía en nuestra mesa. Le dije que si su objetivo era conseguir que se reconociera Mendoza como un centro vinícola, iba a tener que ir a trabajar con él. Así empecé, sin dejar mi trabajo como médica, a manejar las relaciones públicas”.

Su estilo fue poco a poco permeando la bodega hasta convertirse en una pieza clave para el desarrollo de la marca. “La tradición suele señalar al hijo mayor como el heredero. No obstante, en Catena teníamos claro que lo importante era que los tres hijos ocupáramos la posición en la que pudiéramos aportar más... Todos estamos vinculados a la marca, pero desde lugares en los que podamos hacer una diferencia. Es la única manera de mantener viva la marca y la calidad que la distingue”.

PUBLICIDAD

Calentamiento global

Como buena mujer de ciencia que es, piensa que lo esencial a la hora de resolver una situación es estudiarla, entenderla y buscar una solución. Con esa técnica ha estudiado los efectos del calentamiento global en sus tierras.

“El problema más grave que tenemos es la escasez del agua. Implantamos un sistema de riego por goteo... Lo otro en lo que estamos trabajando es en plantar en otras regiones para preservar ese sabor característico que le da al vino nuestro ‘terroir’”.

La magia de la Malbec

Malbec es la uva bandera de Argentina. En 1902, Nicola Catena plantó el primer viñedo de esta uva en Mendoza. No obstante, es su nieto Nicolás el que apuesta a ella y la convierte en la estrella de Argentina y de Catena. Desde el 2010, Catena Zapata ha sido reconocida por Wine and Spirits como una de las 100 etiquetas “top” del mundo. En el 2017, The Wine Advocate la nombró la mejor bodega en Argentina, y Wine Style también la reconoció por tres años consecutivos como un símbolo de buen vino. En el 2020, Catena Zapata fue reconocida como la marca de vino más admirada del mundo y, además, “es la cepa insignia de la Argentina y es mi bisabuela la que la planta. ¿Te imaginas lo que es ser parte de esa historia? ¡Maravilloso!”, subraya Catena.

En detalle

- 1967 Nace en Mendoza, Argentina

- Se gradúa magna cum laude de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Stanford. Estudió medicina y ejerce la profesión como voluntaria

- 1995 Funda Catena Institute of Wine

PUBLICIDAD

- Se le conoce como el “rostro” del vino argentino

- 2010 Aparece en Oprah Magazine como una de las World’s Top Women Vintners

- Ha ofrecido charlas sobre vitivinicultura y vinos argentinos en American Society of Wine Educator, Decanter Fine Wine Encounter, The Smithsonian y The Vancouver Playhouse, entre otros

- 2018 #1 Wine Star, en New York Wine Experience

- Ha publicado tres libros: Vino Argentino (2010), Oro en los viñedos (2017), Malbec mon amour (2021)

- Premio a la Mujer del Año 2022, otorgado por la revista británica “The Drinks Business”

- Los vinos de la Bodega Catena Zapata son distribuidos por Méndez y Co.