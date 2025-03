Moda Sin Obstáculos: 15 años celebrando la inclusión sobre la pasarela

“Llevamos 15 años haciendo esta pasarela por la que han pasado niños y jóvenes con diversidad funcional. Pero no se trata solo de una exhibición, sino que es también una forma de terapia ocupacional. Aquí, además de aprender modelaje, los participantes aprenden a superar miedos, dejar la timidez y romper estereotipos”, comentó Luis Quintana , fundador y presidente de Mi Gran Sueño , en entrevista con Magacín .

“Según nos cuentan los maestros y padres de los participantes, el cambio es fenomenal. Yo comencé muy tímido y con el complejo de no querer ni hablar en público, tenía miedo. A través de la fundación y al escuchar tantas otras historias, rompí mis propios estereotipos. Este tipo de evento ayuda a superar esas barreras.“, afirmó Quintana, quien padece de problemas de audición y comenzó la iniciativa en el 2010.

“No solo es ponerse un traje o vernos bonitos. Aprendemos a perder la verguenza, a senrtirnos seguros y también formamos comunidad , que era lo que no había y lo que me impulsó a crearla con este proyecto”, agregó.

“Me siento súper contenta y emocionada, porque a mí me encanta posar, tirarme fotos y maquillarme. He aprendido mucho en los talleres de la fundación”, expresó Del Carmen, quien pertenece a la fundación desde el 2016, cuando tenía una 12 años. Como parte de su extensa lista de logros, destaca que es la primera puertorriqueña con síndrome de Down que ha dado una ponencia en las Naciones Unidas, en Nueva York.