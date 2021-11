Luego de más de 10 años sin visitar la isla, el diseñador de origen dominicano, Simón Alcántara se encuentra en Puerto Rico para presentar una colección variada que se encuentra de manera exclusiva en Lido Jewelers, en The Mall of San Juan.

“Esta colección es como ‘greatest hits’ porque hay cosas que se diseñaron hace 20 años que se rehicieron de manera más finas. Las argollas son parte esencial de mis creaciones, pero ahora están hechas de una más fina, porque he refinado mi técnica. Como en el ballet, disciplina en la que me formé a muy temprana edad, en la joyería la práctica permite mejorar la técnica”, destaca el diseñador.

Alcántara visitó la isla hace unos 20 años, cuando su carrera recién comenzaba. Vendió su joyería en el mercado puertorriqueño por unos años, pero luego se enfocó en el mercado asiático y perdió el contacto hasta ahora creo una alianza con el empresario Isaac Demel para vender sus piezas exclusivamente en Lido Jewelers.

Durante ese tiempo, el creativo asegura que su estilo ha madurado y evolucionado sin perder su esencia.

“De pequeño aprendí que repites las cosas diariamente hasta que las haces más sutil. Nunca fui a la escuela para aprender joyería. Al principio estaba descubriendo cómo hacer las cosas. Ahora, después de 20 años repitiendo las técnicas, he entendido lo que funciona y lo que no. Me siento más seguro de lo que tengo que hacer, pero la intención de que la persona que use mis piezas se sienta empoderada, cómoda y bella eso no ha cambiado, pero ahora está reforzado”, confiesa.

Para Alcántara, una pieza de joyería debe ser bella y versátil, pero también debe ofrecer a quien la lleva una energía positiva que él busca crear a través de las formas y los materiales que utiliza.

“Los materiales que siempre se han usado son cuarzo y madreperla, que tienen mucha energía. El cuarzo tiene mucho poder en el aspecto espiritual y la madreperla, aparte de que lleva mucha energía, también realza la belleza porque cuando una persona tiene madreperla cerca de su cara, se le ilumina”, explica.

Al diseñador siempre le han gustado las argollas y otras figuras geométricas. Sobre todo, trabaja mucho con el “Vesica piscis” ese punto en común que se logra cuando se unen dos figuras geométricas, al que describe como “un portal a otra dimensión física y espiritual”.

Itinerario en la isla

Alcántara estará esta semana compartiendo con su clientela puertorriqueña en actividades que se realizarán en diversos puntos de la isla. En todas las actividades, la joyería se presentará en conjunto con prendas de vestir creadas por el diseñador Eddie Guerrero.

Un porcentaje de las ventas que se obtengan en los “trunk shows” del diseñador será donado a Susan G. Komen Puerto Rico, entidad que apoya a quienes padecen cáncer de seno.

Este jueves, 28 de octubre a la 1:00 p.m. el encuentro será en Mario Pagán Restaurant. El viernes, 29 de octubre, a la misma hora la actividad será en el restaurante Panchi’s, en Ponce.

Mientras que el sábado, 30 de octubre el evento será a la 1:00 p.m. en Lido Jewelers, en The Mall of San Juan.