La calidad no conoce lo que es el tiempo, no tiene prisa, tiene un reloj propio en el que las horas transcurren como le convenga a ella para no alterarla. Algo que está inspirado en la excelencia difícilmente muere o desaparece. La calidad siempre sobrevive en esencia o materia. Sino que le pregunten a Jean-Jacques Godet quien capitanea junto a sus tres hijos un negocio familiar que comenzó en Francia de forma artesanal en 1588.