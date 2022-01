Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

No importa si es primavera, verano, otoño o invierno, la falda es una pieza esencial en el guardarropa. Históricamente, se ha considerado una pieza femenina, pero esto no significa que todos los estilos le queden bien a todas. El diseñador Reynaldo José explica que hay que tomar en cuenta el estilo de la falda y la silueta de la mujer que la lleva. "A las mujeres que tienen caderas más anchas le quedan bien las faldas línea A en colores oscuros. Por el contrario, las que tienen menos caderas pueden arriesgarse a ponerse estilos circulares y fruncidos en el área de la cintura", recomienda. Además, si quieres disimular la zona del vientre, busca piezas con entalle en la cintura y no en las caderas. Lleva los zípers y los botones a los lados o atrás; utiliza faldas cruzadas, tejidos lisos y poco entalladas que no marquen el área de la cintura.