Este próximo 15 de septiembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot se convertirá en el lugar de encuentro donde la medallista de oro del tenis boricua, Mónica Puig, y la multicampeona del mundo, Venus Williams, jugarán un partido amistoso que atraerá a cientos de fanáticos de este deporte y a muchos otros que no quieren perderse el encuentro entre dos de las tenistas más populares de los últimos tiempos.

Si tienes planes de asistir a “Batalla entre leyenda: Venus Williams vs. Mónica Puig” y no tienes una idea clara de cómo vas a vestir, la “stylist” Claudia Madrid recomienda que optes por un estilo casual chic. Dependiendo del área desde dónde verás el partido, la vestimenta puede cambiar un poco. Sin embargo, no es un evento para lucir informal.

“Hay que tomar en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que en el ambiente del tenis la gente tiende lucir con un poco más de estilo. No es el código de un concierto, ni el de un deporte ‘outdoor’, por lo que no es un evento para ir en ‘shorts’ y ‘t-shirts’. En el caso de este juego en específico, que será ‘indoor’ no hay que preocuparse por el calor”, explica Madrid.

¿Cómo puedes vestir? Madrid comparte cinco estilos con los que irás a la segura.

1. La clásica camisa blanca

Kate, Duchess of Cambridge, left, and Meghan, Duchess of Sussex chat as they sit in the Royal Box on Centre Court to watch the women's singles final match between Serena Williams of the United States and Romania's Simona Halep on day twelve of the Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 13, 2019. (AP Photo/Ben Curtis) (Ben Curtis)

No es casualidad que haya sido la opción que Meghan Markle utilizó para asistir a Wimbledon en el 2019.

“Si quieres ir casual y cómoda, una camisa blanca con un mahón, tenis o unas botitas y accesorios bonitos pueden ser una opción”, sugiere la “stylist”.

2. Un vestido casual

Michelle Obama (AP Photo/Frank Franklin II)

Selecciona una silueta que te guste y con la que te sientas cómoda. Tal vez debas llevar un cárdigan o abrigo ligero por si te da un poco de frío, recomienda la experta.

En la más reciente edición del U.S. Open, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, lució un vestido de mahón con un cárdigan negro y se vio fenomenal.

Nicole Kidman (Frank Franklin II)

Por su parte, Nichole Kidman también se dejó ver en ese evento vistiendo un traje estilo camisero en tela más gruesa y en color rosa claro.

Esta pieza puedes combinarla con unas sandalias “flat” o con plataforma. Madrid enfatiza que si optas por un estilo de tacón alto no uses nada demasiado elevado que te dificulte moverte por el “venue”.

¿Qué tipo de vestido elegirías tú?

3. Una chaqueta

Kate Middleton y Roger Federer (Adam Davy)

Si vas al área VIP tal vez quieres algo un poco más formal y esta pieza es la perfecta, ya que puedes combinarlas con otras más casuales e irás a la segura.

Mira el “look” de Kate Middleton en el recién celebrado torneo de Wimbledon y tal vez te de una idea.

De paso, si vas en compañía de un hombre, la vestimenta del extenista Roger Federer también puede ser una buena referencia, aunque es posible que no tenga que utilizar corbata.

4. Tonos claros

Emma Watson (Charles Krupa)

Le dan un aire fresco y desenfadado a tu “total look”. Puedes llevarlo en vestidos, “jumpsuits” o un conjunto de chaqueta y pantalón de pierna ancha, como hizo Emma Watson en el partido entre Karolina Muchova y Sorana Cirstea en el U.S. Open.

5. ¿Y para ellos?

Barack Obama (AP Photo/Jason DeCrow)

A menos que vayas al área VIP, una camisa blanca y un pantalón con buen entalle siempre es una alternativa casual que te hará lucir bien. Si tienes dudas, mira al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el juego entre Coco Gauff y Laura Siegemund en el U.S. Open y tendrás una idea de qué usar.